Algarrobo, San Miguel, Yumbel, San Fabián: algunas de las otras comunas con altas tasas de contagios

Freddy Ibacache, alcalde de Hualaihué, en la Provincia de Palena, en plena Carretera Austral, dice que ya tiene tres casos de coronavirus en su pequeña comuna de 10.000 habitantes). “Hemos mantenido mucha preocupación por este tema, de los tres casos, uno está siendo monitoreado en el Hospital de Puerto Montt, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que los otros dos están sus respectivas casas con cuarentena estricta”.

Como Hualaihué, según el Informe Epidemiológico Covid-19, emitido este miércoles por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, otras 22 comunas del país presentan tasas superiores a 20 por cada 100 mil habitantes.

Entre estas comunas están San Pedro de Atacama, Río Hurtado, Algarrobo, Santo Domingo, Calera de Tango, Colina, San Joaquín, San Miguel, Bulnes, Quillón, San Carlos, San Fabián, Yungay, Hualpén, Yumbel, Angol, Gorbea, Pitrufquén, Teodoro Schmidt, Toltén, La Unión y Cabo de Hornos.

Restos de las barricadas que colocaron pobladores en el cruce El Totoral con ruta F90 Algarrobo, para impedir el paso a turistas hacia el balneario ante la expansión del coronavirus en el país. FOTO: Agencia Uno

Algunas de las más afectadas son Algarrobo (Quinta Región), que registra siete casos positivos a la fecha de un total de 15.174 habitantes, esto significa una tasa de 46,1 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que Bulnes (Región de Ñuble) ha informado de 18 personas contagiadas entre sus 22.607 habitantes (79,6 es su tasa por cada 100 mil habitantes).

San Fabián (Región de Ñuble), anota cinco casos según el informe (cifra que subió a seis), de las 4.654 personas que viven en la comuna. Su tasa por cada 100 mil habitantes es de 107,4. También destaca el caso de Hualpén (provincia de Concepción), que de sus 97.273 habitantes, ya anota 39 contagiados.

En San Miguel desplegaron un plan de acción a través de su página web, explicando a la comunidad qué es el virus, cómo se contagia y las respectivas medidas de prevención. Misma situación en Algarrobo, donde crearon una sección con los informativos de la comuna en la materia.

Esta situación se repite en todas las comunas. Los alcaldes han solicitado, al igual que el Gobierno y el Ministerio de Salud, que las personas se queden en sus casas y salgan solo cuando se trate de una emergencia.

Claudio Almuna, alcalde de San Fabián, señala que de acuerdo a lo que estableció el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se tenían que tomar medidas serias para evitar la propagación, "solicitamos cuarentena y un cordón sanitario, ya que si no establecemos esos dos mecanismos, cuántos casos más tendremos”.

San Miguel registra 32 personas contagiadas, de un total de 133.059 habitantes. Su tasa por cada 100.000 habitantes es de 24,0.

En San Fabián se han reportado casos de efecto cadena dentro de la misma familia. “No tengo certeza de que esta particularidad se vaya a mantener. Cuando comenzó el coronavirus tomamos la decisión que los profesores no vinieran, sobre todo de Chillán, porque el primer caso de contagio de San Fabián era de Chillán”, explica Almuna.

En San Pedro de Atacama se detectó a una persona de 70 años con el virus, relacionado con el primer caso en la comuna, una mujer de 52 años. En Río Hurtado (Cuarta Región), se informó el caso de una mujer de 62 años, con antecedentes de un viaje a México, mientras que en Yumbel tres casos corresponden al mismo círculo, habitantes de la comuna. También registraron casos externos, de una persona de Chillán, que regresó a su comuna.

Se suma un caso doble, anunciado por el seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez. Se trata de dos mujeres de Algarrobo, ambas de 76 años, que están internadas sin riesgo vital, una en el hospital Carlos van Buren, y la otra en el Servicio de Medicina del hospital Claudio Vicuña.

“Respecto a la situación de Algarrobo, si bien tenemos un brote en esta comuna, es importante que este brote está confinado, tenemos trazabilidad de todos los casos y efectivamente estamos hablando de una situación que actualmente está controlada”, señaló el seremi de Salud, Francisco Álvarez.

En Hualaihué, el primer caso correspondió a un hombre de 52 años, que trabaja en Hornopirén y que fue internado en el hospital de Puerto Montt. Este caso derivó en un contagiado en la comuna de Chaitén, debido a que por razones laborales, estuvieron en contacto. La segunda persona, también de sexo masculino, tiene 41 años.

“Hemos tomado varias medidas, hemos trabajado con el jefe de Zona de Emergencias de la Región de los Lagos. En conjunto, hemos solicitado con los alcaldes de la provincia ciertas necesidades, se han establecido aduanas sanitarias antes de entrar a la provincia, como en Cochamó o Chaitén, con la finalidad de que no entre gente que no tenga nada que hacer acá, solamente residentes y abastecimientos básicos”, explica Ibacache.

Una de las medidas que se ha aplicado en diferentes comunas a lo largo de todo Chile, es la implementación de cordones sanitarias y de baños sanitizadores para automóviles que provengan de otras ciudades. FOTO: Agencia Uno

Javier Tinoco, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes, señala que en este tipo de comunas, que cuentan con un número importante de contagiados, y no siempre con la cobertura adecuada y con menos diagnóstico y atención de salud, “sería más complicado hacer contención de los casos y de sus contactos".

San Fabián es la segunda comuna más grande de la Región de Ñuble, con casi 1.500 km2 de superficie. “A nivel de educación, nada está funcionando, las escuelas lo hacen de forma remota, pero surge la dificultad en zonas rurales, ya que solamente hay Internet en algunos puntos, en otros no existe. Hay personas que no tienen acceso, en esos casos, no se puede hacer nada. Eso demuestra que es necesario invertir en antenas de celulares y buena conectividad”, añade Almuna.

"En la municipalidad, todos los funcionarios se encuentran trabajando de manera remota, salvo para alguna particularidad. Yo en este minuto estoy en la municipalidad, pero seguimos al pie de la letra la instrucción, de que funcionarios con edad avanzada o enfermedades crónicas, todos estén en sus casas”, señala el edil de San Fabián.

En Yumbel, desde la aparición del coronavirus en Chile, han informado de cinco casos positivos.

Se han establecido horarios de funcionamiento del comercio, “no más allá de las 20 horas. Hemos estado trabajando en un comité operativo de emergencia junto a Carabineros y Bomberos, lógicamente además el área de Salud y la Armada de Chile. También establecimos medidas domésticas, como la limpieza de espacios públicos como cajeros, mercados, terminal de buses, calles, entre otros. Estamos atentos a toda la situación, en una cuarentena voluntaria en la zona, la gente ha respondido bastante bien”, explica el alcalde de Hualaihué.

Se trata de una situación peligrosa. "En los casos más graves, podrían no recibir atención médica oportuna en esa eventualidad”, añade Tinoco.

Otros datos interesantes que ofrece el informe, hacen referencia a los casos confirmados y notificados, donde la mediana de edad es de 37 años y el 2% corresponde a menores de 15 años, el 89% a adultos entre 15 y menores de 65 años, y el 9% corresponde a adultos mayores, sin observar diferencias por sexo.

Según antecedentes epidemiológicos, el documento añade que el 37% corresponden a casos secundarios, un 19% a casos importados, un 23% no tiene nexo epidemiológico y un 21% se encuentra en proceso de investigación.

A la fecha, el Ministerio de Salud, ha informado de 3.737 casos y 22 fallecidos a nivel nacional.