Apple llega a acuerdo por demanda y pagará 2.500 millones de pesos a usuarios chilenos por problemas en las baterías de sus iPhone

Hace 2 horas

La demanda colectiva, que también incluye a MacOnline y Reifschneider, había sido interpuesta hace dos años, producto de deficiencias en los modelos iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE adquiridos entre los años 2014 y 2017. Este miércoles se darán a conocer más detalles al respecto.