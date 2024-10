Las garrapatas son responsables de la propagación de más de 25 enfermedades humanas y animales. Si bien es posible que esté familiarizado con algunas de ellas, como la enfermedad de Lyme, hay muchas otras de las que probablemente nunca haya oído hablar, incluidas algunas que se descubrieron recién en los últimos años, como el virus de los humedales.

En un nuevo estudio de caso, investigadores de China han publicado detalles sobre el virus de los humedales. Se identificó por primera vez en 2019, después de que un paciente que fue picado por una garrapata mientras visitaba un parque de humedales en Mongolia Interior fuera ingresado en el hospital con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y vómitos que progresaron a disfunción orgánica múltiple.

Científicos descubren un nuevo virus en China: pacientes tienen fiebre, vómitos y una disfunción orgánica múltiple

Para comprender la causa de la enfermedad del paciente, los investigadores secuenciaron el material genético extraído de una muestra de sangre para encontrar el virus responsable de la enfermedad. Encontraron un virus hasta ahora desconocido, pariente cercano de otros virus transmitidos por garrapatas, incluido el peligroso virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que tiene una tasa de mortalidad del 30%. El virus de los humedales es un miembro del género orthonairovirus de la familia Nairoviridae.

El equipo de investigación examinó a otros pacientes del noreste de China que habían desarrollado fiebre aguda en el plazo de un mes tras una picadura de garrapata. Esto les permitió identificar otros 17 casos de infección por el virus de los humedales, lo que confirmó que el virus estaba bien establecido en la región.

A continuación, el equipo llevó a cabo un estudio ecológico a gran escala para comprender la fuente del virus de los humedales. Analizaron las garrapatas, así como el ganado y los animales salvajes que viven en la región, ya que los animales suelen desempeñar un papel importante en la propagación de patógenos transmitidos por garrapatas. Descubrieron que algunas ovejas, cerdos y caballos estaban infectados, lo que sugiere que el ganado podría ser un reservorio del virus de los humedales.

Hasta ahora, el virus de los humedales solo se ha detectado en el noreste de China. Sin embargo, la especie de garrapata implicada en su transmisión tiene una distribución mucho más amplia en Europa y Asia , por lo que es probable que el virus esté mucho más extendido. Los estudios realizados en garrapatas y ganado, e incluso en pacientes con fiebre inexplicable, en otras partes de Asia y Europa podrían confirmarlo.

Enfermedades transmitidas por garrapatas

Entonces, ¿por qué parece que estamos encontrando tantas nuevas enfermedades transmitidas por garrapatas en este momento?

En primer lugar, muchas enfermedades transmitidas por garrapatas presentan síntomas no específicos, como fiebre, dolores de cabeza y fatiga, por lo que es fácil confundirlas con otras enfermedades comunes. Además, las enfermedades transmitidas por garrapatas no son contagiosas, por lo que no se producen en epidemias dramáticas como el Covid o la influenza.

En conjunto, estas características hacen que sea muy difícil detectar por primera vez una enfermedad transmitida por garrapatas. Sin embargo, las nuevas técnicas de secuenciación genética, incluida la utilizada para identificar el virus de los humedales, han facilitado la detección de nuevos patógenos.

En segundo lugar, incluso si se detecta un nuevo patógeno en un paciente, no siempre es fácil relacionarlo con las garrapatas. Muchas personas son picadas por garrapatas sin saberlo.

Las garrapatas que no se alimentan son pequeñas y suelen adherirse a nuestra piel en lugares difíciles de detectar, como la parte posterior de las piernas. Además, no “sentimos” una picadura de garrapata de la misma manera que, por ejemplo, una picadura de mosquito. Por eso, muchos pacientes con una enfermedad transmitida por garrapatas no recuerdan haber sido picados.

Además, en el caso de muchas enfermedades transmitidas por garrapatas, la aparición de los síntomas puede retrasarse, por lo que relacionarlos con una picadura de garrapata no es un paso obvio. Por ejemplo, los síntomas de la enfermedad de Lyme suelen aparecer entre tres y diez semanas después de la picadura.

En tercer lugar, el conocimiento médico sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas –en particular aquellas que son emergentes o raras– es desigual y, en muchas partes del mundo, los recursos necesarios para diagnosticarlas a menudo simplemente no existen.

Estas deficiencias reflejan el hecho de que la mayoría de los patógenos transmitidos por garrapatas se han descrito hace relativamente poco tiempo. Incluso la causa de la enfermedad de Lyme no se entendió hasta principios de la década de 1980. Por lo tanto, el conocimiento científico y médico de las enfermedades transmitidas por garrapatas aún está lejos de estar tan bien establecido como el de muchas otras enfermedades infecciosas.

Estos factores hacen que sea difícil determinar si las enfermedades transmitidas por garrapatas están realmente aumentando o si simplemente necesitamos mejorar la vigilancia y el diagnóstico.

Además de descubrir nuevas enfermedades transmitidas por garrapatas, también estamos viendo cambios en la distribución de enfermedades transmitidas por garrapatas ya establecidas. Existen varias razones para que esto suceda, entre ellas el cambio climático.

La actividad de las garrapatas se ve fuertemente afectada por la temperatura y la humedad , por lo que los cambios en el clima pueden afectar cuándo están activas las garrapatas y crear condiciones que les permitan prosperar en áreas que antes no eran adecuadas para ellas.

Esto podría estar sucediendo con el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas. Históricamente, este virus solo se ha observado en partes de Asia y Europa central y oriental, pero recientemente se han reportado casos en los Países Bajos y el Reino Unido , lo cual es preocupante dado que previamente habíamos asumido que el clima del Reino Unido no era adecuado para este virus.

En las zonas templadas del hemisferio norte, la enfermedad de Lyme sigue siendo, con diferencia, la enfermedad transmitida por garrapatas más frecuente. Sin embargo, cada vez se notifican más casos de otras enfermedades. La anaplasmosis humana se está volviendo más común en los EE. UU. y los casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo están aumentando en el sur y el este de Europa .

Para protegerse de las enfermedades transmitidas por garrapatas, debe usar pantalones largos y usar repelentes en aerosol cuando camine o acampe en áreas con pasto y bosques. Revise bien su cuerpo (y a su perro) para ver si tiene garrapatas cuando llegue a casa.

Si le pica una garrapata, retire la garrapata con cuidado lo antes posible para evitar que la boca de la garrapata quede atrapada en su piel. Si presenta sarpullido, fiebre o síntomas similares a los de la gripe, acuda a su médico de cabecera y dígale que le ha picado.

*Laura Brettell, becaria universitaria, Facultad de Ciencias, Ingeniería y Medio Ambiente, Universidad de Salford

**Richard Birtles, profesor de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Medio Ambiente de la Universidad de Salford