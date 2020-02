¿Cómo se propaga? ¿Pueden contagiarse las mascotas? ¿Sirven las mascarillas? Todo lo que se sabe del coronavirus

Las noticias sobre coronavirus (Covid-19), se multiplican diariamente, y con ellas también, muchas dudas con respecto a la enfermedad y sus características. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último reporte advierte que esa desinformación también ha favorecido a casos de estigmatización pública entre poblaciones específicas y el aumento de estereotipos dañinos. "La estigmatización podría contribuir a problemas de salud más graves, transmisión continua y dificultades para controlar enfermedades infecciosas durante una epidemia", destaca el organismo.

Resolver esas inquietudes ha sido tarea de organismos internacionales, entre ellos la misma OMS, junto con instituciones como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC). Las dudas son muchas, ya que el actual coronavirus es un nuevo coronavirus que no ha sido identificado previamente. El virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) no es lo mismo que los coronavirus que circulan comúnmente entre los humanos y causan enfermedades leves, como el resfriado común.

Acá un resumen de todo lo que los científicos han logrado determinar del virus.

¿Por qué se llama Covid-19?

El 11 de febrero de 2020, la OMS anunció un nombre oficial para la enfermedad se identificó por primera vez en Wuhan, China. Se le nombró como la enfermedad por coronavirus 2019, abreviada como Covid-19: 'CO' significa 'corona', 'VI' para 'virus' y 'D' para enfermedad (en inglés). Anteriormente, se le denominaba "nuevo coronavirus 2019" o "2019-nCoV".

Existen muchos tipos de coronavirus humanos, incluidos algunos que comúnmente causan enfermedades leves del tracto respiratorio superior. Covid-19 es una enfermedad nueva, causada por un coronavirus que no se había visto previamente en humanos.

¿Cuál es la origen del Covid-19?

Los coronavirus son una gran familia de virus. Algunos causan enfermedades en las personas, y otros, como los coronavirus caninos y felinos, solo infectan a los animales.

En raras ocasiones, los coronavirus animales que infectan a los animales han surgido para infectar a las personas y pueden propagarse entre las personas. Sin embargo, se sospecha que esto ocurrió para el virus que causa Covid-19. El Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) son otros dos ejemplos de coronavirus que se originaron en animales y luego se propagaron a las personas.

¿Cómo ataca al organismo?

Durante la infección, el virus que causa Covid-19 ataca las células dentro del tracto respiratorio, particularmente los pulmones. A medida que estas células mueren, llenan las vías respiratorias con líquidos y desechos mientras el virus continúa replicándose, lo que dificulta la respiración.

La presencia de células moribundas y un virus replicante estimulan el sistema inmunitario para reaccionar ante el intruso infeccioso. Las células inmunes inundan los pulmones para reparar los tejidos dañados y eliminar el virus.

Los pacientes con la enfermedad generalmente mueren por insuficiencia respiratoria y multiorgánica, parcialmente causada por el virus, pero también por sus propias respuestas inmunes.

¿Quién son más vulnerables?

En su mayoría aquellas personas con enfermedades graves o que tienen condiciones preexistentes. Gran parte de ellos son pacientes mayores (60 años y más) y que tienen afecciones como enfermedades cardiovasculares y diabetes.

A pesar de esto, no quiere decir que los jóvenes no sufran enfermedades graves, pero de los casos confirmados son los menos. Las personas que viven o viajan en un área donde circula el Covid-19 también pueden estar en riego de infección

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más comunes son: fiebre, tos y mialgia (dolor muscular), sin embargo un infectado puede contagiar antes de presentar los primeros síntomas.

Algunos pacientes desarrollaran una enfermedad leve y otras podrán evolucionar a una enfermedad grave, que en este caso es la neumonía, de acuerdo a los casos estudiados y la evidencia disponible, los pacientes que desarrollan una neumonía, se manifiesta en la segunda semana de comenzados los primeros síntomas. Una vez que la persona está infectada, puede presentar los síntomas durante los siguientes 14 días como máximo.

¿Cuáles son los mecanismos de transmisión?

El virus se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Las primeras infecciones estaban relacionadas con un mercado de animales vivos, pero el virus ahora se está propagando de persona a persona. Es importante tener en cuenta que la propagación de persona a persona puede ocurrir en un continuo. Algunos virus son altamente contagiosos (como el sarampión), mientras que otros virus lo son menos. Actualmente, no está claro qué tan fácil o sostenible se está propagando este virus entre las personas.

Una vez que los virus que causan infecciones respiratorias ingresan a nuestro organismo, pueden causar enfermedades respiratorias desde leves hasta graves, por lo tanto es de vital importancia que las personas que se encuentren enfermas, puedan tapar su boca con el antebrazo o pañuelos desechables, durante la tos o estornudos, porque es ahí donde se produce la expulsión del virus hasta casi 1 metro de distancia.

Para evitar contagiarnos, la evidencia científica recomienda que debemos practicar un correcto lavado de manos, este debe ser dedo por dedo, entre los nudillos, entre los dedos, en ambos lados de las manos y este no debe demorar menos de 40 segundos, para el uso del alcohol gel es muy similar la técnica y esta no debe demorar menos de 30 segundos.

Estudios recientes han demostrados que las personas nos tocamos la cara 23 veces por hora, esto sin darnos cuenta, nos rascamos los ojos, nos tocamos la nariz, nos tocamos la boca, si esto lo hacemos durante el día, sería cerca de 500 veces y es ahí por donde entra el virus, por eso debemos tener claridad de cuanto duran los virus en las superficies inanimadas y la correcta higiene de manos para poder tocarnos la cara tranquilamente.

¿Qué exámenes lo detectan?

Actualmente, la confirmación de la infección se realiza utilizando el ensayo de RT-PCR en tiempo real , en muestras respiratorias (que pueden incluir aspirados o lavados nasofaríngeos u orofaríngeos, hisopos nasofaríngeos u orofaríngeos, lavado bronquioalveolar, aspirados traqueales o esputo) y suero.

Las anormalidades de laboratorio más comunes reportadas entre pacientes hospitalizados con neumonía al ingreso incluyeron leucopenia (9-25%), leucocitosis (24-30%), linfopenia (63%) y niveles elevados de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa (37%). La mayoría de los pacientes tenían niveles séricos normales de procalcitonina al ingreso.

Otro examen que se repite en los pacientes infectados que evolucionan hacia una neumonía son las imágenes de tórax, han mostrado afectación bilateral (ambos pulmones) en la mayoría de los pacientes. Múltiples áreas de consolidación y opacidades en vidrio esmerilado son los hallazgos típicos reportados hasta la fecha.

¿Cuándo se recomienda hacer la prueba de Covid-19?

En caso de desarrollar fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, como tos o falta de aire, dentro de los 14 días posteriores al viaje desde China, se recomienda llamar con anticipación a un profesional de la salud y mencionar su viaje reciente o contacto cercano. Además, se debe realizar cuando se ha tenido contacto cercano con alguien que muestra esos síntomas y que recientemente viajó desde esta área.

¿Puede una persona dar negativo y luego dar positivo por Covid-19?

Usando la prueba de diagnóstico desarrollada hasta ahora, un resultado negativo significa que el virus que causa Covid-19 no se encontró en la muestra de la persona. En las primeras etapas de la infección, es posible que no se detecte el virus. En tanto, un resultado de prueba negativo para una muestra recolectada mientras una persona tiene síntomas probablemente significa que el virus COVID-19 no está causando su enfermedad actual.

¿Cuáles son las mejores medidas de precaución?

Se recomiendan prácticas similares para prevenir cualquier otro virus respiratorio. La mejor manera, es primero, evitar las zonas donde está el virus. Además, considerar las mismas acciones preventivas diarias para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, que incluyen: lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos (si no, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol), cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, evitar tocarse los ojos, nariz y la boca; quedarse en casa cuando esté enfermo, usar pañuelos desechables y tirarlos a la basura; y limpiar y desinfectar los objetivos y superficies que se tocan con frecuencia.

Además, los CDC, en el caso de Covid-19 recomiendan ocupar las mascarillas para que las personas contagiadas prevengan la propagación del virus. Sin embargo, no recomiendan que las personas que estén bien utilicen mascarillas.

¿Sirve usar mascarilla?

El uso de mascarillas donde el virus no circula no sirve. Solo son necesarias para las personas inmunodeprimidas o con las defensas bajas, porque son más propensas a infecciones. La OMS explica que si se está sano, solo hay que usarlas "si se atiende a alguien en quien se sospeche la infección". Como hace, por ejemplo, el personal sanitario en los hospitales.

¿Alguien que ha tenido Covid-19 y ya sanó puede transmitir la enfermedad?

El virus que causa Covid-19 se está propagando de persona a persona. Alguien que está activamente enfermo puede transmitir la enfermedad a otros. Es CDC recomienda que los pacientes sean aislados en el hospital o en el hogar (dependiendo de qué tan enfermos estén) hasta que estén mejor y ya no presenten un riesgo de infectar a otros.

El tiempo que una persona está enferma de manera activa puede variar, por lo que la decisión sobre cuándo liberar a alguien del aislamiento se toma caso por caso en consulta con médicos, expertos en prevención y control de infecciones y funcionarios de salud pública. Lo anterior implica considerar detalles de cada situación incluyendo la gravedad de la enfermedad, los signos y síntomas de la enfermedad y los resultados de las pruebas de laboratorio para ese paciente.

¿Alguien que ha sido puesto en cuarentena puede transmitir la enfermedad?

Cuarentena significa separar a una persona o grupo de personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa pero que no han desarrollado enfermedad (síntomas) de otras personas que no han estado expuestas, para prevenir la posible propagación de esa enfermedad.

La cuarentena generalmente se establece durante el período de incubación de la enfermedad transmisible, que es el período de tiempo durante el cual las personas han desarrollado la enfermedad después de la exposición. Para Covid-19, el período de cuarentena es de 14 días a partir de la última fecha de exposición, porque 14 días es el período de incubación más largo observado para coronavirus similares.

Alguien que ha sido liberado de la cuarentena Covid-19 no se considera un riesgo de propagar el virus a otros porque no han desarrollado la enfermedad durante el período de incubación.

¿Hay riesgo de contraer la enfermedad con productos enviados desde China?

Todavía hay muchas cosas que se desconocen sobre Covid-19 y cómo se propaga. Se sabe hasta ahora que el virus que causa Covid-19 está más relacionado genéticamente con el SARS que el MERS, pero ambos son betacoronavirus con orígenes en los murciélagos. Por eso, si bien los expertos no están seguros de que este virus se comportará de la misma manera que el SARS y el MERS, sí se pueden tener como referencias.

En general, debido a la poca capacidad de supervivencia de estos coronavirus en las superficies, es probable que exista un riesgo muy bajo de propagación de los productos o envases que se envían durante un período de días o semanas a temperatura ambiente.

Generalmente los coronavirus se transmiten con mayor frecuencia por las gotas respiratorias. Actualmente no hay evidencia que respalde la transmisión de Covid-19 asociado con bienes importados.

¿El clima cálido detiene el brote de Covid-19?

Todavía no se sabe si el clima y la temperatura afectan la propagación de Covid-19. Algunos otros virus, como el resfriado común y la gripe, se propagan más durante los meses de clima frío, pero eso no significa que sea imposible enfermarse con estos virus durante otros meses. En este momento, no se sabe si la propagación disminuirá cuando el clima se vuelva más cálido en las zonas donde actualmente se presenta. Hay mucho más que aprender sobre la transmisibilidad, la gravedad y otras características asociadas con la enfermedad y las investigaciones están en curso.

¿Puede infectar a las mascotas?

A pesar de que existen varios tipos de coronavirus que pueden infectar a los animales y, en algunos casos, enfermarlos. Actualmente no existe información sobre mascotas enfermas por este nuevo coronavirus.

De igual manera, los CDC de EE. UU. recomiendan evitar el contacto con las mascotas y usar una máscara facial si está enfermo. Si bien, se recomienda que las personas que viajan a China eviten a los animales, la agencia dice que no hay razón para creer que los animales o las mascotas en otros paíse puedan transmitir el virus que causa Covid-19.

¿Cuánto vive el Covid-19 en superficies?

El kinesiólogo y director de carrera de Kinesiología IPCHILE, Mauricio Palma, quien realizó un estudio sobre las investigaciones disponibles sobre Covid-19, dice que a través de los diferentes estudios se puede ver que "las personas infectadas, pueden ir infectando al toser o estornudar cerca de otras personas y además de los objetos que tocan con sus manos, cuando sus manos estuvieron previamente en contacto con su boca, nariz o las gotitas que se expelen durante la tos o estornudos. Estudios publicados demostraron que el coronavirus humano puede permanecer en diferentes superficies infectadas durante 2 horas hasta 9 días".

¿Sirve el cloro para matar el virus?

Según la OMS, rociar cloro o alcohol en el cuerpo, no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

¿Es una pandemia?

Se habla de epidemia cuando se refiere a una propagación puntual de una enfermedad, en la cual los casos aumentan hasta llegar a un máximo y luego disminuyen. Es lo que o, por ejemplo, con la influenza.

Una pandemia, en cambio, es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se habla de pandemia, por ejemplo, para referirse al VIH, porque su presencia es global (aunque sea en un porcentaje pequeño). La OMS aún no ha declarado la pandemia de coronavirus.