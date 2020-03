Coronavirus: ¿Puede reinfectar a los humanos que ya lo padecieron?

El miércoles 18 pasado fue el día en que China reportó que no tuvo nuevos casos de contagio de coronavirus por primera vez desde que apareció el brote. La información, celebrada por la comunidad científica, está dando muestras de la eficacia de las medidas de control que ha ido adoptando el gigante asiático y que han sido celebradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero, ¿puede el Covid-19 re infectar a los humanos que ya lo padecieron?

Mercedes López, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina de la U. de Chile y del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII), plantea que “la información que se tiene es que muy pocos casos estarían en esta realidad. Y todavía no se sabe si es un recontagio o que el virus de alguna manera se reactiva transitoriamente”. En ese sentido, apunta a que existen casos en los cuales, efectivamente, habiendo sido dado el alta un paciente negativo por coronavirus, posteriormente vuelven a tener resultados positivos con síntomas clínicos asociados al Covid-19.

Para Christián García, académico de la Universidad de Santiago y experto en Salud Pública, coincide en que si bien hay reportes en China y Japón de lo anterior y estos casos, no hay evidencia que una persona se vuelva a enfermar, una vez que ya tuvo este virus. “Los datos epidemiológicos de la dinámica de la enfermedad no sugieren que hayan reinfecciones”, sostiene el profesional, quien también aclara que ello podría deberse a que los procedimientos y test para diagnosticar la enfermedad en su momento también fallaron.

Un voluntario sanitizando una calle en Wuhan, China. FOTO: AFP

Explica que cuando el sistema inmunológico opera ante una enfermedad, éste genera anticuerpos inmediatos que tratan de controlarla y una respuesta de memoria de largo plazo, que puede ir perdiéndose a medida que pasa el tiempo. “Esto no pasa para todas las enfermedades. Hay algunas como la varicela que uno se infecta una vez y queda con inmunidad de por vida (…) Esta es una pandemia que pasará, va a desaparecer o quedará como una enfermedad estacional y puede volver como la influenza todos los años”, recalca. En ese sentido, estima, aunque sin evidencia real, que el coronavirus se comportaría de manera similar al SAR del 2003.

Paola Salas, epidemióloga e investigadora de la Universidad de La Serena, es enfática en que al no existir antecedentes epidemiólogos, no hay una historia del agente infeccioso de cómo se ha comportado antes. “Entonces, aquí, nosotros estamos armando la historia de la evolución epidemiológica del virus, pero no hay antecedentes de lo que puede ocurrir, solo podemos hacer analogías con lo que ha pasado con otras enfermedades infecciosas”, reitera.

“Ahora, epidemiológicamente hablando, uno dice que tiene controlado un brote después que pasan dos periodos de incubación, sin casos o con muy pocos casos. Entonces, lo que veo es que esto aún va para largo para poder decretar que lo controlamos. Los periodos de incubación son 28 días por lo menos”, agrega.

¿Avanzar a la cuarentena?

López es enfática en sostener que se debe seguir presionando para que las autoridades adopten una cuarentena. A su juicio, cerrar las fronteras se debió haber concretado hace cuatro semanas atrás y opina que ver gente en Las Condes circulando o moviéndose no se ve en otros países. “La gente debe permanecer en sus casas, que se defina aquellos trabajos y empresas que deben seguir funcionando: distribución de alimentos, turnos en los supermercados. Se hace un plan de qué actividades deben seguir funcionando para que la situación se soporte. No se entiende que haya gente que esté trabajando hoy”, apunta.

Esta mañana, los alcaldes de Las Condes, Joaquín Lavín; La Reina, Juan Manuel Palacios y Vitacura, Raúl Torrealba, realizaron un llamado a todos sus vecinos a que se sumen a una “cuarentena preventiva rigurosa” a partir del sábado con el objetivo de enfrentar la pandemia del coronavirus.

Salas, encargada de contrarrestar un brote de norovirus en Ovalle que afectó a 5 mil personas en 2013, apela a suprimir la vía de transmisión de esta pandemia, es decir el contagio de persona a persona. “La mamá que está en la casa es difícil que no contagie a uno de la familia por lo menos. Siempre van a haber casos, pero esos se pueden evitar si las personas se lavan las manos, tosen en un pañuelo, es decir si adoptan las medidas de precaución”, dice.

“El llamado es al aislamiento, pero si no utilizar las medidas de prevención: lavarse las manos de manera correcta y si no puede lavarse las manos, por lo menos no tocarse la cara, porque el virus necesita una mucosa viva para ingresar: no te toques no la boca, la nariz, ni los ojos, que es algo que casi uno hace de forma natural”, sentencia.