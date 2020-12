Couve responde a diputado Fuenzalida por vacuna contra el Covid: “Afirmaciones así no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades”

Polémica generaron esta mañana los dichos del diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien afirmó en Radio Universo que “por ningún motivo” se vacunaría contra el coronavirus, ya que “cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable, y hay que ver los efectos colaterales”.

Al respecto el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich criticó las afirmaciones del parlamentario, indicando que “acá no hay espacio para gustitos personales”, ya que “hay una responsabilidad ciudadana de mirar a quienes realmente ya no aguantan más las cuarentenas”.

Ahora, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve también le respondió al diputado, esto mediante Twitter, indicando que afirmaciones como esas “no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades en un momento tan crítico”.

“Necesitamos conversar más sobre el beneficio de las vacunas, sobre cómo salvan vidas, protegen la salud de las personas y erradican enfermedades”, sostuvo el titular de la cartera de Ciencia, agregado que se han realizado los estudios pertinentes para probar su eficacia.

“La vacunación es una respuesta colectiva a un problema que nos afecta a todos. Ensayos de fase I y II que se enfocan en seguridad, ya han sido publicados en prestigiosas revistas, y los que conocemos de fase III, junto con probar eficacia, vuelven a confirmar su seguridad”, agregó.

“También debemos considerar que es siempre necesario un seguimiento y perfeccionamiento de las tecnologías. Así la salud de todos y todas se beneficia de los últimos avances científicos y tecnológicos”, concluyó la autoridad.