El tirón de orejas de Mañalich a Fuenzalida, el diputado RN “antivacuna”: “Acá no hay espacio para gustitos personales”

Fue la polémica de la mañana. Mientras el gobierno tiene por delante el desafío de una campaña educativa que llame a tener confianza en el proceso de vacunación contra el coronavirus, un diputado, Gonzalo Fuenzalida (RN), advertía en Radio Universo que “por ningún motivo” se vacunaría. Uno de sus argumentos principales fue que algunos doctores y científicos mencionan que una vacuna con menos de un año de duración no es completamente confiable. “Cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable, y hay que ver los efectos colaterales. Yo creo que es algo que todavía está por escribirse y verse. No soy tan confiado”, dijo.

Además agregó que “si uno investiga y ve la historia de las vacunas en el mundo, cuando se han implementado, incluso con cuatro años de estudio, han producido efectos colaterales”.

Ante esto -que no ocurre todos los días-, La Tercera PM contactó al ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Y fue claro: “El beneficio (de la vacuna) es enormemente mayor que la posibilidad de seguir en esta pandemia viendo como todos los días aumenta el número de casos y fallecidos”. Criticó a Fuenzalida diciendo que “aquí no hay espacio para gustitos personales, hay una responsabilidad ciudadana de mirar a quienes realmente ya no aguantan más las cuarentenas”.

Y agregó que “cuando tú, desde la comodidad de una remuneración de más de 10 millones de pesos al mes, le dices mire usted, que sale a buscar el pan de cada día, no se vacune es una cosa bien dura”.

“Yo creo que no es sensible con lo que la ciudadanía está sufriendo. Esto no es un problema de si yo, diputado joven prácticamente sin ningún riesgo de morir, voy a recibir la vacuna o no. Es una decisión de él, personal, pero cuando habla a la Nación está hablando de lo que sería bueno para todos”, siguió Mañalich.

Además, el exministro argumentó que si bien existen riesgos como con cualquier vacuna “el beneficio es enormemente mayor que la posibilidad de seguir en esta pandemia viendo cómo todos los días aumenta el número de casos y fallecidos”.

Explicó además que “una vacuna exponencialmente tiene mínimos de efectos adversos contra una probabilidad muy alta de enfermarse y morir. La tasa de mortalidad en adultos mayores es muy alta, entonces ellos van a querer vacunarse. La vacuna en Chile es voluntaria, entonces el diputado Fuenzalida puede no hacerlo”. Mañalich insistió en que “él es libre de pensar, pero pensemos en los adultos mayores, postrados, o la gente que está hacinada, o los adultos mayores con enfermedades crónicas, que tienen una posibilidad de morir muy alta en esta segunda ola”.

Sobre el hecho de haya políticos se expresen sobre temas epidemiológicos, Mañalich aclaró que las personas tienen que ser sensibles y responsables. “El involucramiento de política y epidemiología es una mala idea, porque es un asunto de Estado, no de política. En ese sentido hay que ser sensibles” cerró.