¿Cuántas vacunas tienes? El riesgo de contagio y hospitalización por Ómicron varía según el estado de vacunación de las personas

Ómicron continúa siendo la variante de mayor circulación y en Chile la positividad se mantiene alta. Una cepa del virus Sars-CoV-2 que a pesar de ser calificada como “más leve” que las anteriores, al ser tan contagiosa, sigue existiendo el riesgo de que la enfermedad empeore. Pero según muestran recientes estudios existe un factor fundamental para prevenir la infección y la hospitalización.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) en un Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad presentaron un nuevo estudio que muestra el riesgo de contagio y hospitalización por la variante Ómicron del virus Sars-CoV-2 según el estado de vacunación de las personas.

Sus conclusiones generales refuerza la idea de análisis anteriores de que las vacunas Covid-19 son altamente efectivas contra los resultados graves asociados con el Sars-CoV-2, incluidos los causados por la variante Delta.

La investigación se realizó entre fines de 2021 y principios de 2022 en Los Ángeles, EE.UU. durante el las últimas semanas de predominancia de Delta y las semanas en que Ómicron se impuso, y analizó a personas entre 18 y 60 años que tuviesen un PCR positivo con esquemas de vacunación completos (Pfizer, Moderna y Janssen) con y sin dosis de refuerzo y no vacunados.

Los resultados arrojaron que las tasas de contagio y hospitalización fueron cuatro veces mayores que entre los no vacunados. Las tasas de hospitalización de Covid-19 entre las personas no vacunadas son 23 veces más altas para los no vacunados que para los reforzados. Es decir, los adultos no vacunados tenían 23 veces más probabilidades de ser hospitalizados con Covid-19 durante la ola de Ómicron que los adultos vacunados.

“Los esfuerzos para promover la vacunación y los refuerzos contra la Covid-19 son fundamentales para prevenir las hospitalizaciones y los resultados graves asociados con la Covid-19″, afirma el estudio.

Para el Dr. Javier Tinoco, infectólogo Clínica Universidad de los Andes, evidentemente “el riesgo de caer hospitalizado va de la mano con los no vacunados”. Lo que se ve reflejado no solo en aquellos que necesitarán ventilación, sino que también en cuadros graves que caen en UCI o tratamientos intensivos. Algo que se aprecia “sobre todo en las personas que no están vacunadas o les falta dosis de refuerzo” agrega.

Riesgo de hospitalización

Según el estudio, durante la última semana de predominio de la variante Delta (semana que terminó el 11 de diciembre en Estados Unidos), las tasas de incidencia y hospitalización fueron más altas entre las personas no vacunadas (443,9 y 45,9 por 100.000 personas, respectivamente), y más bajas entre las personas completamente vacunadas con un refuerzo (36,1 y 0,6 respectivamente) y personas totalmente vacunadas sin refuerzo (115,9 y 3,6 respectivamente).

Con la llegada Ómicron, el escenario no es muy diferente, y los de mayor riesgo siguen siendo aquellos que no tienen un esquema de vacunación.

Los investigadores determinaron en el estudio, que en el período de 14 días que finalizó el 11 de diciembre, el último período en el que la variante Delta fue dominante, las tasas de casos de Covid en Los Ángeles fueron 12,3 veces más altas entre los no vacunados en comparación con los individuos reforzados. Las tasas de hospitalización fueron 83 veces más altas.

En tanto, durante la semana que finalizó el 8 de enero, el trabajo encontró que las personas no vacunadas tuvieron tasas de infección 3,6 veces más altas que las personas que recibieron refuerzos y las tasas de hospitalización fueron 23 veces más altas.

El reporte de la CDC consideró dos meses, tiempo en que se informaron casi 423.000 casos de Covid-19 en residentes del condado de Los Ángeles mayores de 18 años. De los casos, el 33,6 % se encontraban entre los no vacunados, el 53,2 % entre los totalmente vacunados sin refuerzo y el 13,3 % entre personas totalmente vacunadas que habían recibido un refuerzo.

Además, las personas completamente vacunadas que no habían recibido un refuerzo tenían tasas de casos de Covid dos veces más bajas y tasas de hospitalización 5.3 veces más bajas que el grupo no vacunado.

Efectivamente, en esta ola se ha visto que quienes tienen una evolución más complicada o “la mayoría de personas que llega a la unidades más criticas son personas que tienen su esquema de vacunación incompleto o ninguna dosis” afirma Tinoco.

Foto: Agencia Uno

El infectólogo recalca que a pesar de existir casos excepcionales, la vacunación “es el principal factor que en estos momentos está jugando un rol para que las personas evolucionen de manera grave o no, ya se ha dicho hasta el cansancio que la vacuna protege sobre todo para los cuadros graves para quedar hospitalizado o en la UCI y eso se ve reflejado con los casos de ahora”.

En cuanto a la utilización de la vacuna CoronaVac, según un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Católica y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII), mostró que el efecto de una dosis de refuerzo de CoronaVac en la respuesta inmune anti-Sars-CoV-2 generada contra Delta y Ómicron en los adultos, evidenciaron un aumento significativo en los anticuerpos neutralizantes cuatro semanas después de la dosis de refuerzo.

Por eso “estar al día con la vacunación contra el Covid-19 es fundamental para protegerse contra la infección por Sars-CoV-2 y la hospitalización asociada” dijeron los investigadores.

“Estos hallazgos se alinean con los de estudios recientes, lo que indica que la vacunación contra Covid-19 protege contra Covid-19 grave causada por variantes, incluido el Ómicron”, escribieron los autores en el informe de la CDC. “Los esfuerzos para promover la vacunación y los refuerzos contra Covid-19 son fundamentales para prevenir las hospitalizaciones y los resultados graves asociados”.