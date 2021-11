¿Cuántas más probabilidades de morir de Covid tienen los no vacunados?

Una investigación realizada por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, Estados Unidos mostró que el 81,3% de las muertes relacionadas con Covid-19 entre el periodo de tiempo entre el 4 de septiembre y el 1 de octubre (el estudio completo se realizó desde el 15 de enero al 1 octubre de 2021) en esa región del país ocurrieron entre personas no vacunadas. Un dato drásticamente diferente al 5% de estas muertes que ocurrieron entre los parcialmente vacunados y el 13,7% que involucró a pacientes completamente vacunados.

Además, los resultados arrojaron que las personas no vacunadas tenían 20 veces más probabilidades de morir de Covid-19 que las completamente vacunadas durante el periodo de estudio en el mes de septiembre. Asimismo, mostró que los no vacunadas tenían 13 veces más probabilidades de contraer la enfermedad provocada por el virus Sars-CoV-2, que las que estaban completamente vacunadas, donde más de 7 de cada 10 personas infectadas no estaban vacunadas, en comparación con el 19,3 por ciento de las que estaban parcialmente vacunadas y el 8,4 por ciento de las completamente vacunadas.

Asimismo, en los casi nueves meses que duró el estudio, los datos mostraron que las personas no vacunadas tenían 45 veces más probabilidades de infectarse y 40 veces más probabilidades de sufrir una muerte relacionada con Covid-19. Aproximadamente el 85% de los que contrajeron o murieron por Covid-19 no estaban vacunados.

Una nueva investigación que proporciona más evidencia que respalda las vacunas y que se suman a los recientes datos como los publicados por un artículo de Qué Pasa, donde se muestra que la efectividad para prevenir el Covid sintomático subió de 56% a 80,2%; en quienes recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech la efectividad se eleva de 56% a 90%, y con AstraZeneca, aumenta de 56% a 93%.

En cuanto a la prevención de hospitalización, la efectividad de la vacuna de refuerzo CoronaVac sube de 84% a 88%, con Pfizer-BioNTech aumenta de 84% a 87%, y AstraZeneca crece de 84% a 96,3%.

El Dr. Carlos Pérez, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes y decano Facultad de Medicina Universidad San Sebastián señala que “se ha mostrado claramente que la vacuna contra Covid-19 protege contra infección, pero especialmente contra enfermedades grave y muerte. Las personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna tienen un riesgo mucho mayor de complicarse y de fallecer, especialmente, si son personas de edad mayor y/o tiene enfermedades crónicas aumentan su riesgo”.

“Se sabe también, que para personas que ya han recibido sus dos dosis al transcurrir los meses se va perdiendo la inmunidad y es necesario la dosis de refuerzo para elevar nuevamente sus niveles de anticuerpos y así mantener la protección contra enfermedades y especialmente enfermedades graves” añade.

El estudio, también muestra que en el período de la investigación, las personas no vacunadas que tenían 40 años o más, tenían 55 veces más probabilidades de morir de Covid-19 que otras que tenían la misma edad y estaban completamente vacunadas. Entre los mayores de 75 años, los no vacunados tenían 12 veces más probabilidades de morir.

Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA / DPA

Más evidencia y más hospitalizaciones

A pesar que el estudio de Texas se alinea con investigaciones anteriores que prueban la efectividad de las vacunas contra el virus, como la publicada el mes pasado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que mostró que las personas no vacunadas tenían 11 veces más probabilidades de morir a causa del coronavirus y seis veces más probabilidades de dar positivo en la prueba del virus que las personas completamente vacunadas, los casos nuevamente comienzan aumentar.

“En los últimos días hemos estado viendo un aumento en los casos de personas hospitalizadas y conectadas a ventilación mecánica debido al aumento general de casos y lo que nos ha tocado ver es que alguno de ellos no ha recibido ninguna dosis de vacuna o tienen solamente dos dosis y no su dosis de refuerzo” comenta el decano Facultad de Medicina Universidad San Sebastián.

Cabe recordar, que a la evidencia también se suma el mayor estudio del mundo sobre la eficacia de la vacuna Covid-19 en adolescentes, en donde según una nota de Qué Pasa, los resultados muestran que en los adolescentes totalmente vacunados (entre 7 y 21 días después de la segunda dosis), el riesgo de Covid-19 sintomático disminuyó 93% en comparación con los no vacunados, mientras que el riesgo de infección documentada disminuyó 90%. En el período inmediatamente anterior a la segunda dosis (días 14 a 20 después de la primera dosis), la eficacia de la vacuna fue menor, pero aún sustancial: el riesgo de Covid-19 sintomático disminuyó 57% en los individuos vacunados, y el riesgo de infección documentada en 59%.

(AP Photo/Darko Bandic)

“El que persista todavía un número importante de personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna, favorece que sigan ocurriendo infecciones, especialmente en ese grupo, infecciones que pueden llegar a ser graves o incluso mortales y que también esas personas puedan contagiar a otro que aunque estando vacunado aún no haya recibido su dosis de refuerzo y por ello la importancia de que todas las personas en Chile reciban su vacuna sin excepción, no hay justificación para no recibir vacunas, ya tenemos suficiente información acerca de seguridad y efectividad de esta vacuna en millones de personas en Chile y en el mundo y por lo tanto no existe ninguna razón para que las personas no se vacunen” recalca el infectólogo.

“Y además de avanzar en el proceso de vacunación para aquellos que no han recibido ninguna dosis y en el proceso de refuerzo es completamente imprescindible mantener las medidas de autocuidado, especialmente el uso de mascarilla y de aseo frecuente de manos, sobre todo en este momento que están aumentando los contagios” finaliza.