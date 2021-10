Estudio más grande realizado en pacientes de Chile, Estados Unidos y Perú muestra que vacuna de Astrazeneca protege 100% en casos graves de Covid-19

FOTO: REUTERS

Más de 34 mil voluntarios participaron en investigación publicada en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine. Ninguno de los vacunados que se contagió con el virus, necesitó hospitalización.