¿Cómo tratar Ómicron en casa?

Chile ya supera los dos millones de contagiados desde el inicio de la pandemia y durante las últimas tres semanas los números no han dejado de ir en alza. Con una positividad que ya supera el 17% a nivel nacional, cada día son más los nuevos casos reportados de la variante Ómicron.

Sin embargo, esta explosiva alza no necesariamente se ha traducido en un aumento proporcional de hospitalizados graves y muertes, como ocurrió con otras variantes.

Esto debido a que la gran mayoría de los casos reportados están experimentando síntomas que se asemejan más a un estado gripal fuerte, a un resfriado o simplemente son asintomáticos. Por lo que las personas confirmadas con una PCR positiva en esta ola están viviendo su cuarentena desde la casa con una enfermedad mucho más leve que lo reportado en las primeras olas.

Ello se debe en gran medida a la alta cobertura de vacunación en el país y la gran adherencia a las dosis de refuerzo, que han logrado que los casos reportados sean más leves. “Lo principal para prevenir, después de las medidas de autocuidado, es la vacunación”, dice el doctor Javier Tinoco, infectólogo Clínica Universidad de los Andes.

Por eso, señala que en la medida que siga existiendo una población sin vacunas y que “las medidas de mitigación como el uso de mascarilla y la ventilación no se lleven al óptimo, es posible que veamos un aumento de casos”, explica Sebastián Solar, médico infectólogo de Clínica Alemana.

“Es cierto que la mayoría de casos son leves pero eso ha ayudado mucho por el porcentaje de vacunación que se ha obtenido acá en el país sobre todo. Uno espera que las personas vacunadas evolucionen en su gran mayoría de manera leve, así que lo principal para que uno tenga una buena evolución si es que uno llega a contagiarse es haberse vacunado y tener dosis de refuerzo” agrega.

Pero a pesar de que a nivel mundial continúa la preocupación por la rápida evolución que ha tenido Ómicron, lo que sí se sabe es esta cepa que causa Covid-19 “es altamente contagiosa y ha afectado a un gran número de personas”, advierte

Síntomas

En cuanto a los síntomas que provoca esta cepa, en su mayoría han sido reportados como muy similares a los de un estado gripal y mucho más leve que las variantes anteriores en personas vacunadas con su esquema completo.

El sitio Business Insider usó datos del Estudio de síntomas de COVID de Zoe para crear un ránking que clasifica los 14 síntomas principales de la variante Ómicron.

El ránking, que utiliza datos del 5 de enero, se basa en pacientes en el Reino Unido que dieron positivo durante el período en que la variante Ómicron se propagó por primera vez en ese país.

De acuerdo a este reporte, estos son los principales síntomas (de mayor a menor) de la variante Ómicron: Secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, estornudos, dolor de garganta, tos persistente, voz ronca, escalofríos, fiebre, mareos, niebla mental, dolores musculares, pérdida del olfato y dolor en el pecho.

¿Cómo tratar Ómicron en casa?

Pero, en caso de que una persona presente síntomas de resfriado asociadas a Ómicron y comience su periodo de cuarentena, ¿cuáles son las recomendaciones principales para tratarse en casa?

Lo primero, es que “si tiene síntomas y se sospecha de Covid-19, se recomienda realizar el examen de PCR o detección de antígenos de inmediato”, pide la doctora Vivian Luchsinger, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM.

Si la sospecha se transforma en una confirmación, entonces Tinoco dice que en general las recomendaciones para tratar estos casos, son “básicamente son similares a lo que se ha dicho de Covid anteriormente, que es manejo de los síntomas”.

En caso de dolor de garganta, dolor de cabeza, o fiebre

El especialista recomienda utilizar paracetamol o algún antiinflamatorio no esteroidal como el ibuprofeno.

La investigadora de ICBM, también recomienda analgésicos como paracetamol para aliviar fiebre y dolores.

Síntomas de congestión

Se recomienda utilizar descongestionante que a veces se combinan con paracetamol o también ibuprofeno.

Mucha tos

Dependiendo si es productiva o si es seca, tratar con algún intrusivo, dice el infectólogo Clínica U. de los Andes.

Si está con escalofríos o fiebre

No abrigarse, “la persona siente frío, pero no hay que abrigarse porque sube la temperatura corporal” además de, “paños tibios para bajar la fiebre, no fríos” agrega la especialista.

Otras recomendaciones

-Abundante líquido

Según Luchsinger, mantenerse bien hidratado es importante en circunstancias normales, y más aún cuando se está enfermo. “Prevenir la deshidratación es importante” cuando se tiene Covid-19, especialmente si la persona tiene fiebre ya que tiende a sudar mucho, dijo al medio Prevention, Amesh A. Adalja, MD, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

-Descanse:

La Clínica Mayo entrega recomendaciones sobre la salud mental en el periodo de cuarentena. “A medida que usted o su ser querido se recuperen, busque apoyo emocional. Manténgase conectado con otros a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas o videoconferencias. Comparta sus preocupaciones. Evite demasiadas noticias sobre el Covid-19 . Descanse y concéntrese en actividades agradables, como leer, ver películas o jugar juegos en línea”.

Además, advierte que mientras se cuida a alguien más con Covid, el/la cuidadora también puede sentir estrés. “Esto puede afectar su capacidad para comer, dormir y concentrarse, así como empeorar los problemas de salud crónicos. También puede aumentar su consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. Si tiene una condición de salud mental, como ansiedad o depresión, continúe con su tratamiento. Póngase en contacto con su médico o profesional de la salud mental si su condición empeora”.

¿Cuándo ir a la urgencia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el tener dificultad para respirar o falta de aire, la pérdida del habla o movilidad, la confusión y el dolor de pecho se atribuyen a síntomas graves provocados por Ómicron.

Síntomas de alarma que según Tinoco, deben motivar a la persona a dirigirse a urgencia de forma inmediata. Pero “todo el resto de casos uno espera que la evolución sea leve como lo estamos viendo en su mayoría con Ómicron”.

También debe consultar si la fiebre alta es persistente y no baja con medicamentos, persiste la dificultad para respirar, o hay dolor intenso de cabeza. “Si tiene oxímetro, consultar si la oximetría (oxígeno en la sangre) es de 92-93% o menos (si es una persona sin enfermedades de base)” agrega Luchsinger.

-Evaluación médica:

El médico infectólogo, señala que siempre lo más recomendable es tener una evaluación médica, “ahora no solamente presencial, ahora muchas de las consultas a distancia que también se pueden hacer, pero lo ideal es que siempre tenga la validación de un médico las indicaciones”.

-Medidas básicas de autocuidado:

Aunque se esté en la casa y los síntomas sean como los de un resfriado más, los especialistas insisten en no olvidar lavar las manos con frecuencia o usar alcohol gel.

-Uso de mascarilla:

Los especialistas insisten en este punto, ya que así se evita contagiar con quienes convive la persona con Covid-19. “Si comparten, ojalá en un espacio abierto y usando mascarilla de 3 pliegues de tipo quirúrgica o KN95 (no de tela), más aún si están en un espacio cerrado” explica la doctora.

-No compartir utensilios como servicio, vasos, etc., dentro del hogar.

Alerta Covid

Por último, Tinoco aconseja que quienes hayan desarrollado Covid por Ómicron “puedan hacer un reconocimiento activo o bien fidedigno de los contactos o Alerta Covid”, para que de esta manera se de aviso en el refuerzo de medidas.

Desde el 20 de enero el Ministerio de Salud hizo cambios en el plan de manejo de Covid-19, en el cual implementaron las campañas “Si me enfermo, yo te cuido” y “Alerta Covid”.

Según el sitio web del Ministerio, “Si me enfermo, yo te cuido”, es donde en caso de ser confirmado como positivo, la persona debe dar aviso a todas las personas que pueda contactar con las que ha tenido contacto desde 2 días antes del inicio de síntomas o antes de la toma de muestra del examen pcr o antígeno del caso confirmado. Y cuyo contacto se haya generado por cercanía menor de un metro de distancia sin el uso correcto de la mascarilla, y cohabitantes en el mismo lugar.

Pero una persona en “Alerta Covid”, es aquella que vive con o que ha estado cerca (a menos de un metro de distancia, sin el uso correcto de mascarilla) de un caso confirmado de coronavirus en los últimos dos días antes del inicio de sus síntomas o 2 días antes de la toma de muestra del examen de PCR o antígeno del caso confirmado.

En lo posible debe realizarse un test de PCR o antígeno durante los 2 primeros días desde el contacto con el caso confirmado.

Además, de estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.