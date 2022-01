Estos son los dos síntomas más comunes entre los niños hospitalizados con Covid según un estudio

Fue uno de los grupos menos golpeados al inicio de la pandemia, pero conforme la crisis sanitarias, poco a poco los niños también fueron sufriendo las consecuencias.

Ahora, un estudio realizado por investigadores del Centro Médico de la U. de Pittsburgh (UPCM, su sigla en inglés) y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, descubrieron cuáles son los dos síntomas más comunes entre los niños que tuvieron que ser hospitalizados por Covid.

De acuerdo a la investigación, los síntomas neurológicos más frecuentes fueron cefalea y alteración del estado mental, conocida como encefalopatía aguda.

La investigación fue publicada en la revista Pediatric Neurology, y forma parte del brazo pediátrico de GCS-NeuroCOVID, un consorcio internacional multicéntrico que tiene como objetivo comprender cómo el Covid-19 afecta el cerebro y el sistema nervioso.

Los investigadores dijeron que el estudio incluyó a 1.493 niños hospitalizados, de los cuales 1278 fueron diagnosticados con Sars-CoV-2 agudo; 215 niños fueron diagnosticados con síndrome inflamatorio multisistémico (PIMS).

El 44 por ciento desarrolló síntomas neurológicos, y estos niños tenían más probabilidades de requerir cuidados intensivos que otros menores del estudio que no experimentaron tales síntomas.

“El virus SARS-CoV-2 puede afectar a los pacientes pediátricos de diferentes maneras: puede causar una enfermedad aguda, donde la enfermedad sintomática aparece poco después de la infección, o los niños pueden desarrollar una afección inflamatoria llamada PIMS, semanas después de eliminar el virus”, dijo la autora principal de la investigación Ericka Fink, MD, intensivista pediátrica en UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh y profesora asociada de Medicina de Cuidados Intensivos y Pediatría en la U. de Pittsburgh. “Una de las grandes preguntas del consorcio fue si las manifestaciones neurológicas son similares o diferentes en pacientes pediátricos, dependiendo de cuál de estas dos condiciones tengan”.

Las manifestaciones neurológicas más comunes relacionadas con el Covid-19 agudo de acuerdo a la investigación fueron:

Dolor de cabeza

Encefalopatía aguda y

convulsiones

En cambio, las manifestaciones neurológicas más comunes de los jóvenes con PIMS tenían con mayor frecuencia dolor de cabeza, encefalopatía aguda y mareos. Los síntomas más raros de ambas condiciones incluyeron pérdida del olfato, deterioro de la visión, accidente cerebrovascular y psicosis.

“Afortunadamente, las tasas de mortalidad en los niños son bajas tanto para el Sars-CoV-2 agudo como para el PIMS”, dijo Fink. “Pero este estudio muestra que la frecuencia de las manifestaciones neurológicas es alta, y en realidad puede ser más alta que la que encontramos porque estos síntomas no siempre están documentados en el registro médico o no son evaluables. Por ejemplo, no podemos saber si un bebé tiene dolor de cabeza”.

Según Fink, el equipo lanzó recientemente un estudio de seguimiento para determinar si el Sars-CoV-2 y el PIMS agudos, con o sin manifestaciones neurológicas, tienen efectos duraderos en la salud y la calidad de vida de los niños después del alta hospitalaria.

“Otro objetivo a largo plazo de este estudio es construir una base de datos que rastree las manifestaciones neurológicas a lo largo del tiempo, no solo para el Sars-CoV-2, sino también para otros tipos de infecciones”, agregó. “Algunos países tienen excelentes bases de datos que les permiten rastrear y comparar fácilmente a los niños que están hospitalizados, pero no tenemos ese recurso en EE.UU.”