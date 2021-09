Desean morir; ocurre sin advertencia; las mujeres lo cometen más y los niños y adultos mayores no piensan en él: 10 mitos erróneos del suicidio

Una forma más efeciente de prevenir el suicidio es abordar la temática que quitarse la vida desde la comunidad, haciéndose cargo entre todos de la solución de este problema y visibilizar su existencia.

Así lo creo Marcela Lara, psicóloga del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMO) quien elaboró una lista de mitos e ideas equivocadas en torno al suicidio. La pandemia de Covid-19, ha tenido un fuerte impacto en la salud mental de la población, lo que se ha visto reflejado en un alarmante aumento en las cifras de ideación de suicidio, informadas a través de la Línea de Salud Mental de Hospital Digital, señala la profesional.

Es en ese contexto, donde a su juicio, es fundamental crear estrategias de prevención y derribar los mitos que circundan en torno al suicidio de manera de facilitar la identificación y contención oportuna de quienes se encuentran atravesando por una situación de gran malestar emocional para que puedan acceder de forma segura y en el momento adecuado, a las acciones de salud mental que requieran, desde una mirada integral y con foco en la continuidad de cuidados.

Mito 1: Solo los profesionales capacitados pueden acercarse a una persona en riesgo suicida

Falso. Toda persona que esté dispuesta a ayudar y que pueda realizar una escucha activa y sin juzgar puede ayudar a la persona en riesgo suicida a calmarse y encontrar alternativas de solución. “¡Prevenir es una tarea de todos!”, insiste la psicóloga

Mito 2: Las pesonas que intentan suicidarse desean morir

La mayoría de las personas que intentan suicidarse se encuentran ambivalentes respecto a su decisión dado que no logran ver cambios en su condición. “Si logramos detectar, acompañar y generar pequeños cambios, éstos pueden ayudar a encontrarle un nuevo sentido a la misma”.

Mito 3: Las personas que dicen que se van a suicidar lo hacen solo para llamar la atención

No, no lo hacen con esa intención. Realmente son personas a las cuales les han fracasado todas las soluciones intentadas y no encuentran otra alternativa, excepto el atentar contra su vida.

Mito 4: El suicidio siempre es impulsivo y ocurre sin advertencia

A pesar que el suicidio puede parecer impulsivo, la mayoría de las personas dan algún tipo de señal verbal o conductual acerca de sus intenciones de hacerse daño, incluso comunican sus pensamientos suicidas por lo menos a una persona.

Mito 5: No podemos hablar de suicicio con una persona que está en riesgo sucida

Hablar de suicidio con una persona que está en riesgo, en vez de incitar su actuar, reduce el riesgo de cometerlo, ya que posibilita comprender las emociones y problemáticas que puede estar llevando a esa persona a pensar en esta opción.

Mito 6: Todas las personas que suicidan tienen un trastorno de salud mental

Si bien es cierto que las personas que presentan un trastorno de salud mental se suicidan con mayor frecuencia que la población general, no necesariamente hay que padecer uno para hacerlo. Toda persona que comete un intento de suicidio manifiesta su sufrimiento, pero no necesariamente ese sufrimiento se asocia a un trastorno de salud mental.

Mito 7: Las personas mayores no se suicida

Las personas mayores presentan una de las tasas de suicidio más elevadas, sin embargo, esto también pueden ocurrir en otras edades del curso de vida. Dirigirlo sólo a un grupo etario determinado limita el comprender que es una problemática que puede ocurrir a cualquier edad.

Mito 8: Los niños y niñas no piensan en el sucicidio

Este mito intenta negar la realidad del suicidio infantil. Después que un niño adquiere el concepto de muerte, supone la finalización de la vida sin posibilidad de volver a la vida (de acuerdo a su desarrollo cognitivo) puede pensar en la idea de suicidarse. Los padres o cuidadores son quienes deben supervisar, cuidar de ellos y pedir ayuda para su orientación e intervención.

Mito 9: Los medios de comunicación (incluidas las Redes Sociales no contribuyen a la prevención del suicidio

Los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado en la prevención del suicidio, si enfocan correctamente la noticia sobre el tema y cumplen las sugerencias por los profesionales sobre como difundirlas. En adolescentes y jóvenes son un medio para comunicar su sufrimiento.

Mito 10: Las mujeres se suicidan más que los hombres

La muerte por suicidio es 3 a 4 veces mayor para los hombres que para las mujeres. Las diferencias de género en esta temática se evidencian en que, si bien las mujeres realizan más intentos suicidas, los hombres son los que utilizan métodos violentos que son más letales para realizarlo.