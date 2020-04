Doctor Enrique Waugh y la pirámide de la prevención: “No se puede ver una pandemia como un problema personal”

El doctor Enrique Waugh es un médico cirujano que hace 19 años trabaja en la Clínica Santa María. Pero esa no es la única esfera desde la que ejerce su labor médica, desde hace un tiempo se ha hecho conocido en redes sociales por audios donde explica aspectos de la pandemia de Covid-19.

“Como hay tanta información dando vueltas, a la gente ‘normal’ le cuesta digerir y ordenar la información, entonces en marzo mis familiares me pidieron que cuando viera una información que me pareciera relevante grabara un audio y se los mandara”, explica Waugh, sobre los mensajes que también le envía a sus ex compañeros del colegio.

Uno muy viralizado lo envió el pasado miércoles, después de que las autoridades anunciaran el levantamiento de la cuarentena total obligatoria en algunas comunas del país.

Para el médico no fue una sorpresa que el último audio se viralizara tanto. “Yo creo que las personas que lo encuentran útil se lo mandan a sus conocidos y ellos lo vuelven a mandar. Así funciona”, explica.

Cuenta que antes de la pandemia no tenía experiencia en redes sociales, pero que ha ido aprendiendo en la medida que sus audios han ido ganando adeptos. Al principio no daba su nombre porque los recibían sólo familiares, aunque ahora sabe que debe entregar su nombre, cargo y decir la fecha.

“Como la situación es tan dinámica y cambiante algo que pueda decir hoy puede resultar equivocado o se puede cambiar la política en una semana más, hay que estar atento a lo que digan las autoridades”, agrega.

Para el doctor la clave en estos días es entender que “no se puede ver una pandemia como un problema personal. Por definición es un problema comunitario y en este caso, global. Cada vez que la gente lo enfrenta desde un punto de vista personal comete un error gravísimo”.

“Necesitamos un cambio cultural, una nueva manera de vivir mientras estemos con el virus y los cambios culturales son dolorosos, difíciles y lentos, pero todos tenemos que colaborar”, reflexiona el cirujano.

Los 4 pisos

Uno de los conceptos que Waugh explicó en el popular audio es lo que llamó “la pirámide de prevención”, la que consta de 4 pisos.

El primero es el “modo coronavirus de vivir”, el que concita las medidas de prevención como el lavado de manos frecuente, la distancia social de 2 metros entre individuos y el uso de mascarilla fuera de la casa. Son medidas permanentes que, dice el doctor, son la base de todo el resto de la pirámide e idealmente deben ser acompañadas con pocas salidas a espacios públicos más allá de la obligatoriedad impuesta por las autoridades.

“La instrucción general es bien clara: quédese en su casa. Mientras menos circule la gente, mejor. Porque ni el distanciamiento social ni el lavado de mano, ni el uso de la mascarilla son medidas perfectas”, cuenta Waugh, quien dice que eso va sumado a no asistir a cumpleaños, reuniones, eventos sociales, deportivos ni religiosos.

El segundo piso de esta pirámide es la cuarentena voluntaria para grupos de riesgo, como mayores de 70 años y pacientes crónicos. “Más o menos el 80% de la mortalidad por el virus se concentra en ese grupo, entonces ellos requieren un nivel de cuidado que es mayor a la población normal”, explica el doctor. Por eso la recomendación, dice, es mantener una cuarentena total para ellos independiente de que vivan en sectores donde ésta se levante.

El tercer piso es la cuarentena total obligatoria, medida que es a su juicio la más efectiva para detener y quitarle aceleración al contagio entre la población. “No me extrañaría que tengamos un sistema de cuarentena total dinámico. Es decir, que se imponga en una zona, después en otra y que eventualmente se vuelva a colocar en un lugar donde se había levantado anteriormente si es que se necesita”, apunta el doctor, quien hace un llamado a escuchar, obedecer y confiar en las autoridades.

El cuarto y último piso es la cuarentena sanitaria obligatoria, que comprende a los ya contagiados, a quienes vuelven de regiones de alto riesgo y a la gente que estuvo en contacto con ellos. Waugh dice que aunque aún no se sabe si las personas que estuvieron contagiadas, guardaron cuarentena y superaron los síntomas pueden volver a transmitir el virus, lo recomendable es que sigan respetando el distanciamiento social.

“Esa persona no debe salir a romper el primer piso de la pirámide, porque éste es un interés comunitario general”, dice.

No bajar la guardia

La última parte del audio viralizado del doctor trata sobre lo que llama la "falsa sensación de seguridad" por los resultados del país en su lucha contra el virus. Aquí el especialista pone acento en no bajar la guardia ni confiarse en este supuesto éxito.

“Puede que vayamos bien, pero falta tiempo para saberlo”, parte diciendo. “Lo que está pasando ahora no tiene que ver con lo que hicimos ayer, sino con lo que hicimos como sociedad hace 3 o 4 semanas. Lo que estamos haciendo ahora no lo vamos a ver mañana o pasado mañana, lo vamos a ver a fines de mes o a principios de mayo”, alerta.

Por eso para el médico más allá de los números que registre hoy Chile en su combate a la pandemia, el mensaje es reforzar lo que ha llamado “el modo coronavirus de vivir” y la cuarentena voluntaria de los grupos de riesgo.

“En esos 2 pisos de la pirámide está la construcción de los problemas que vamos a tener en 3 o 4 semanas más. De eso depende cuánta cuarentena obligatoria o enfermos graves vamos a tener en el futuro. Lo que gastamos hoy, lo pagamos en un mes más”, concluye.