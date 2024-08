¿Qué tienen en común The Beatles y un esqueleto de más de 3 millones de años de antigüedad? Todo se remonta hacia un caluroso domingo de noviembre de hace 50 años, en Etiopía. El equipo de paleonantropólogos, liderado por Donald Johanson (81) recorría las inmediaciones del Triángulo de Afar para dar con evidencia de especies previas al humano como lo conocemos hoy.

Casi por accidente, el investigador norteamericano dio con trozo de hueso que definió su carrera por completo. Así al menos lo reconoce en entrevista exclusiva con Qué Pasa. El esqueleto en cuestión fue encontrado el 24 de noviembre de 1974, y correspondía a una especie femenina que comenzaron a llamar Lucy, a propósito de la canción del cuarteto de Liverpool. Los restos fósiles estaban considerablemente completos, con cerca del 40% de huesos conservados.

Donald Johanson, el hombre que desenterró a Lucy

En concreto, el esqueleto corresponde a un homínido de la especie Australopithecus afarensis, de 3,5 a 3,2 millones de años de antigüedad. Mide alrededor de 1,10 metros de altura, pesaba cerca de 27 kg en vida, y se estima que estaba en etapa adulta porque ya estaban erupcionadas sus muelas del juicio. Estaba dotada de un cráneo de tamaño comparable al de un chimpancé y se pudo comprobar que caminaba sobre sus pies.

Hoy, desde el Instituto de los Orígenes Humanos que dirige en la Universidad Estatal de Arizona, Johanson recuerda el hito que marcó un precedente en el estudio de las especies humanas. El esqueleto original de Lucy reside actualmente en Adís Abeba, capital de Etiopía, en una bóveda del Museo Nacional de Etiopía, que recientemente Johanson visitó para reencontrarse con el homínido que también definió el resto de su carrera profesional. Es difícil para él, según dice, darse cuenta que fue hace 50 años. Pero fue así.

Donald Johanson con el esqueleto recuperado de Lucy. Foto: Instituto de Orígenes Humanos, ASU.

- ¿Cómo llegaron hasta Lucy? ¿Cuál es la historia?

Cuando la descubrí un domingo por la mañana, estaba explorando en busca de fósiles que salían de las antiguas capas de roca que tenían unos 3,2 millones de años, y encontré un trozo de babuino y un trozo de antílope y así sucesivamente. Pero cuando regresé a mi auto, ya era mediodía, era hora de volver al campamento y darse un baño en el río.

Y miré por encima de mi hombro y vi un pedacito de hueso, el que tenemos en el codo. Y pude decir por su anatomía que no era de un mono o de un antílope, que probablemente era de un ancestro humano, pero era muy pequeño. Y esto condujo a aproximadamente el 40% de un esqueleto que recolectamos durante las siguientes semanas.

- ¿Y el nombre? ¿Por qué la bautizaron como Lucy?

En la noche del descubrimiento trajimos un pedacito de su mandíbula y de otros huesos. Y, por supuesto, estábamos celebrando porque normalmente nos alegramos si encontramos un trozo de mandíbula o parte de un brazo, o lo que sea. Pero aquí teníamos partes de un esqueleto.

Donald Johanson (a la izquierda) analizando los huesos recién encontrados de Lucy, en 1974. Foto: Instituto de Orígenes Humanos, ASU.

Y estábamos celebrando en el campamento, tanto como se puede en el desierto, pero yo tenía una pequeña grabadora y estaba tocando un álbum de los Beatles, donde había una canción llamada Lucy in the Sky with Diamonds. Y un miembro de la expedición, Pam, dijo: ¿De verdad crees que es una hembra? Y yo le dije que sí. Y ella simplemente dijo, bueno, ¿por qué no la llamas Lucy?

Fue algo espontáneo, realmente no pensé mucho en ello hasta que todos comenzaron a llamarlo “la mandíbula de Lucy” y “el brazo de Lucy” y “¿vamos al sitio de Lucy?” Así fue como eligió su nombre, y fue por pura casualidad.

Hadar, ubicado en el Triángulo de Afar, donde fueron encontrados los restos de Lucy. Foto: Instituto de Orígenes Humanos, ASU.

Donald Johanson a 50 años de encontrar el fósil humano más antiguo de la historia: “Realmente definió mi carrera”

- ¿Y cómo recuerda el primer encuentro con Lucy, el momento en que encuentras ese primer hueso?

Siempre nos emocionamos cuando encontramos parte de un ser humano antiguo, alguien que podría haber sido nuestro antepasado hace millones de años. Y cuando me arrodillé para mirar más de cerca los pocos fragmentos de hueso y miré hacia arriba y pude ver partes de un fragmento de un cráneo, desafortunadamente le faltaba la mayor parte de la cara, pero partes de su columna vertebral, partes de brazos y piernas, y finalmente con lo que llegó a ser prácticamente una mandíbula inferior completa. Sabía que esto iba a ser importante.

No sabía quién era. Sospeché que pertenecía a este terrible nombre que parece trabalenguas: Australopithecus. Y pude decir que tenía un cerebro muy pequeño por la curvatura de la parte posterior del cráneo.

Sabía que sería importante debido a su integridad, pero no me di cuenta de que en realidad lanzaría un cambio real en nuestra forma de pensar sobre la forma del árbol genealógico, el árbol genealógico humano, y que estos fósiles encontrados en ese sitio de Hadar en el desierto etíope en la región de Afar pertenecen a una nueva especie. Un nuevo tipo de ser humano.

- ¿Y cómo cree que ha cambiado la comprensión de la evolución humana desde el descubrimiento de Lucy?

Bueno, ha habido bastantes cambios desde su descubrimiento. Ahora sabemos, por ejemplo, que nuestra especie, el Homo sapiens, probablemente se remonta a 250.000 años. Y así, hemos existido durante un par de cientos de miles de años, tal como nos vemos hoy. Las especies de Lucy que ahora sabemos que vivieron cerca de 1 millón de años, casi cinco veces más que nuestra especie.

Estaba muy extendido, lo que significa que se encontró en el centro norte de África, se encontró en los actuales Kenia, Tanzania y Etiopía, y se conoce de más de 400 especímenes, no tan completos como Lucy, pero ahora tenemos ideas de cómo se vería un cráneo masculino.

Donald Johanson junto a una reproducción de "Lucy", el homínido de más de 3 millones de años de antigüedad.

- ¿Cómo cree que este descubrimiento influyó en las carreras de otros paleoantropólogos?

Lucy fue muy influyente en términos de inspirar a estudiantes de todo el mundo. Y cuando miro hacia atrás, cuando comencé mi carrera como paleoantropólogo, se conocían muy pocas especies. Y el árbol genealógico era muy sencillo. Probablemente había alrededor de seis especies diferentes de humanos, como los neandertales y el Homo sapiens y tres tipos diferentes de Australopithecus y Homo habilis, por ejemplo, el Homo Erectus de Java. Ahora hay más de 20 especies en el árbol genealógico.

Fue un momento excelente para que un joven erudito como yo entrara en un campo que recién comenzaba a explotar en términos de descubrimientos. Desde entonces, ha habido numerosos avances en cómo observar estos fósiles, cómo estudiarlos y qué tipos de máquinas usar, etcétera.

- ¿Qué significa ahora visitar los restos originales de Lucy, incluso después de 50 años?

Bueno, ya sabes, siempre tengo un momento de emoción cuando entro en la habitación y veo el esqueleto y pienso que esto es lo que realmente definió mi carrera. Y puso en marcha una investigación significativamente nueva y ampliada de nuestros orígenes. Y creo que incluso en los años 70, muchos científicos pensaban que Europa era el lugar donde nos convertimos en humanos.

Pensemos en las hermosas pinturas de España, por ejemplo, en Altamira, o en muchas de las otras cuevas pintadas, y en lo que se llama Cro-Magnon en Francia, y en las hermosas pinturas de Lascaux. Lucy fue parte de la evidencia que nos demostró, sin lugar a dudas, que África fue el lugar donde los humanos evolucionaron primero.

Donald C. Johanson is the director of the Institute of Human Origins.

- ¿Cómo ve el futuro de la investigación en la evolución humana? ¿Qué preguntas quedan por responder?

Muchas de ellas surgieron en esta reunión en Addis Abeba. Se trataba de la Asociación de Paleoantropólogos y Paleontólogos de África Oriental. Y, ya sabes, es muy esperanzador mirar a un público joven. Muchas de estas personas tenían menos de la mitad de mi edad, y están buscando fósiles y haciendo nuevas preguntas.

Creo que una de las preguntas de las que se habló mucho fue, ¿cuándo empezaron nuestros antepasados a fabricar y usar herramientas? ¿Y por qué comenzaron a fabricar y usar herramientas de piedra, y cómo influyó eso en nuestra evolución? Y gran parte de la discusión se centró en el hecho de que, indudablemente, el Australopithecus, en gran medida, era vegetariano. Y la primera evidencia de comer carne se asocia con herramientas de piedra.

- ¿Hay algún aspecto del descubrimiento de Lucy que desearía que se hubiera manejado de manera diferente?

No, creo que los procedimientos que utilizamos en términos de búsqueda y recuperación de estos fósiles fueron muy clásicos en términos de paleontología. Y la única cosa que hice a la que algunas personas se opusieron fue que compartí todos estos fósiles con mis colegas. Creo que es importante que nosotros, como especie, seamos la especie más cooperativa del planeta.

Vimos a personas que nunca se habían visto antes, que estaban sentadas y hablando entre sí y compartiendo información. Y me sentí muy fuerte cuando mi equipo y otros en el equipo encontraron tantos fósiles en Hadar, donde se encontró a Lucy, que había científicos de todo el mundo que querían ver estos huesos. Y yo, en ese momento, los pedí prestados durante cinco años y los traje al museo de Cleveland donde trabajaba en ese momento. Y pensé que era injusto guardarlos en la caja fuerte y no mostrárselos a nadie.

Donald C. Johanson, 50 años después del descubrimiento de Lucy.

Y algunas personas pensaron que eso era peligroso porque alguien podría nombrar una nueva especie o tomar ideas mías y publicarlas antes que yo. Pero dentro de la comunidad de científicos todos cooperaron y compartieron sus ideas y me ayudaron a entender lo que habíamos encontrado. Pero no creo que haya algo que hubiéramos hecho de manera diferente.