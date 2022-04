EEUU informa la primera muerte de un niño relacionada al desconcertante brote de hepatitis infantil que se expande por el mundo

Japón y Canadá informaron este miércoles sus primeros casos sospechosos de la misteriosa enfermedad hepática que hasta ahora ha afectado a casi 200 niños, principalmente en Gran Bretaña, mientras médicos y científicos investigan sus posibles vínculos con el Covid-19. Hasta ahora los casos sospechos se han detectado en 14 países desde octubre pasado. Uno ha muerto y 17 han necesitado trasplantes de hígado.

Entre estos países está Estados Unidos, que este jueves informó dea la primera muerte en ese país. vinculada al desconcertante brote de hepatitis infantil. De esta forma, las muertes vinculadas a esta extraña enfermedad ya serían dos.

La información fue dada a conocer por el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS, por sus siglas en inglés), que emitió una alerta de salud con respecto a la primera muerte pediátrica en los Estados Unidos posiblemente relacionada con el misterioso brote de hepatitis pediátrica y adenovirus, a través de un comunicado.

“Desde que se le notificó sobre este grupo de hepatitis asociado con adenovirus, el DHS ahora está investigando al menos cuatro casos similares entre niños en Wisconsin. Esto incluye dos niños que tuvieron resultados graves, un trasplante de hígado y una muerte “, señala el documento.

Sin embargo, el informe no precisó la edad del menor fallecido, ni tampoco las circunstancias exactas en qué ocurrió su muerte.

El comunicado insta a los médicos en Estados Unidos a considerar la posibilidad de realizar pruebas de adenovirus en pacientes pediátricos que tienen hepatitis de etiología desconocida y reportar estos casos a los laboratorios de salud pública de sus estados y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país (CDC, su sigla en inglés).

Foto: Reuters

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que es “muy probable que se detecten más casos antes de que se pueda confirmar la causa” de esta extraña enfermedad hepática.

Los CDC emitieron por primera vez una alerta de salud oficial la semana pasada con respecto a un grupo de 9 casos pediátricos previamente sanos con enfermedad hepática, incluidos tres con insuficiencia hepática y dos que requirieron un trasplante de hígado, que ingresaron en un gran hospital infantil en Alabama entre octubre de 2021 y febrero. 2022. Cinco de los nueve menores dieron positivo para la infección por adenovirus tipo 41, que se cree podría ser responsable de este inusual brote global de hepatitis en el mundo.

Según consignó Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología, Universidad de Salamanca, en un artículo del portal The Conversation, los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos, pero sí han sido detectados adenovirus en al menos 74 pacientes. En 18 casos ha sido identificado el adenovirus F 41. En 20 casos ha sido detectado el Sars-CoV-2. Y en 19 casos ha sido detectada coinfección por Sars-CoV-2 y adenovirus.

Más casos sospechosos en EEUU

Otros dos niños en edad escolar en el estado de Carolina del Norte también desarrollaron una hepatitis grave, sin embargo, ambos menores se recuperaron, dijo Bailey Pennington, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese estado.

El Departamento de Salud Pública de Illinois también está investigando tres casos sospechosos de hepatitis en menores de 10 años posiblemente relacionados con el adenovirus, incluidos dos en los suburbios de Chicago, donde uno requirió un trasplante de hígado.