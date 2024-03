Estos son los países en que las personas logran vivir más años con sus abuelos

Si bien no son para siempre, existen ciertas condiciones demográficas que hace que algunas personas puedan compartir más años con sus abuelos y abuelas. Así lo pudo constatar un estudio que evaluó distintos parámetros de cada país para determinar cuáles son los que más tiempo coinciden con los padres de sus padres.

El estudio, desarrollado por el sitio The Calculator site, un portal educativo que ofrece herramientas para mediciones cotidianas, mostró que la edad avanzada de las nuevas madres tiende a correlacionarse con la de los abuelos más longevos y viceversa. Así es cómo los nietos en los países más ricos pasan más tiempo con sus abuelos. Aunque esto no necesariamente tiene relación con el momento en que las mujeres en esos países tienden a formar familia. ¿Cómo está posicionado Chile ante esta situación?

¿En qué países las personas comparten más años con sus abuelos?

Así fue como en dicha investigación se analizaron los últimos datos disponibles sobre fertilidad y esperanza de vida en 37 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se relacionaron los indicadores de fertilidad con la edad media nacional de las madres en el momento de su primer nacimiento vivo, medida en 2021 o antes.

Al mismo tiempo, se realizaron estimaciones de esperanza de vida utilizan el promedio de años que esperan vivir tanto hombres como mujeres que llegan a los 65 años en cada país. Los investigadores se centraron en las diferencias entre generaciones, asumiendo así que la esperanza de vida indica la edad de un abuelo potencial, sin distinguir si esa persona realmente tiene nietos. Los datos sobre esperanza de vida y fertilidad provienen de la OCDE, mientras que las estimaciones del PIB per cápita se basan en estimaciones para 2024 del Fondo Monetario Internacional.

Abuela con su nieta. Imagen referencial.

Las madres primerizas de mayor edad entre los países de la OCDE evaluados viven en Corea del Sur, España e Italia. Las nuevas mamás en Corea del Sur generalmente tienen 32 años y siete meses. Tanto los de España como los de Italia tienen una edad media de 31 años y siete meses. En total, las mujeres en 13 países se convierten en madres después de cumplir 30 años, y otros 10 países lo hacen justo antes, a la edad de 29 años.

En cambio, las madres más jóvenes viven en Bulgaria, donde la edad media a la que las mujeres dan a luz por primera vez es de 26 años y medio. Las madres primerizas en Turquía sólo retrasan esto un mes. Las mujeres en Chile, al igual que en Rumania, tienden a tener su primer hijo justo después de cumplir 27 años.

En el caso de los adultos mayores, Japón es el hogar de los abuelos, cuya esperanza de vida es de 87 años y tres meses. Curiosamente, también es uno de los países donde las abuelas sobreviven a los abuelos por un número significativo de años: cuatro años y nueve meses. Los únicos otros países donde esta brecha es aún mayor son Estonia, donde las abuelas sobreviven a los abuelos cinco años y un mes; Lituania, con cinco años de diferencia; y Letonia, donde las abuelas viven otros cuatro años y diez meses.

Los abuelos en Australia, Suiza, Corea del Sur, España, Francia e Islandia viven, en promedio, entre 86 y 87 años. Sólo hay dos países de la OCDE donde la esperanza de vida es inferior a 80 años: Bulgaria y Rumania.

¿Dónde los abuelos comparten más años con sus nietos? Esta es la realidad de Chile

Pero, entonces, ¿en qué países se encuentran los nietos más afortunados? Según la investigación, este fenómeno se da cuando se cumplen los dos parámetros estudiados. Es decir, en los países donde los abuelos viven más tiempo, y al mismo tiempo donde las mujeres también tienden a dar a luz más tarde. Lo mismo ocurre a la inversa: cuanto más corta es la esperanza de vida, más temprano tienden las mujeres en ese país a formar una familia.

El tiempo que los abuelos podrían pasar con sus nietos es el más largo en Chile, Francia e Israel. Los nietos que más rápidamente pierden a su último abuelo viven en Hungría, Croacia y Bulgaria.

Estos es la lista de 37 países de la OCDE en que las personas comparten más años con sus abuelos

Edad madre al primer hijo Esperanza de vida Promedio que comparten abuelos y nietos 1. Chile 27 años, 1 meses 85 años, 6 meses 31 años, 4 meses 2. Israel 27 años, 9 meses 85 años, 8 meses 31 años 3. Turquía 27 años, 9 meses 85 años, 8 meses 31 años 4. Islandia 28 años, 7 meses 86 años, 2 meses 29 años 5. EE.UU. 27 años, 3 meses 83 años, 4 meses 28 años, 10 meses 6. Francia 9 años, 1 meses 86 años, 3 meses 28 años, 1 mes 7. Australia 29 años, 8 meses 86 años, 7 meses 27 años, 3 meses 8. Japón 30 años, 10 meses 87 años, 3 meses 26 años, 7 meses 9. Canadá 29 años, 2 meses 85 años, 10 meses 26 años, 6 meses 10. Suecia 29 años, 9 meses 85 años, 10 meses 26 años, 4 meses 11. Eslovenia 29 años 84 años, 2 meses 26 años, 2 meses 12. R. Unido 29 años, 1 meses 84 años, 3 meses 26 años, 1 mes 13. Bulgaria 26 años, 6 meses 78 años, 6 meses 26 años 14, Noruega 30 años 85 años, 9 meses 25 años, 9 meses 15. Finlandia 29 años, 9 meses 85 años, 4 meses 25 años, 8 meses 16. Eslovaquia 27 años, 3 meses 80 años, 2 meses 25 años, 8 meses 17. Bélgica 29 años, 6 meses 85 años, 3 meses 25 años, 3 meses 18. Rumania 27 años, 1 meses 79 años, 5 meses 25 años, 3 meses 19. Estonia 28 años, 6 meses 82 años 25 años 20. Polonia 28 años, 1 meses 81 años, 2 meses 25 años 21. R. Checa 28 años, 9 meses 81 años, 6 meses 24 años, 9 meses 22. Letonia 27 años, 8 meses 80 años, 1 meses 24 años, 9 meses 23. Austria 29 años, 10 meses 84 años, 6 meses 24 años, 8 meses 24. Dinamarca 30 años 84 años, 7 meses 24 años, 7 meses 25. Portugal 30 años, 4 meses 85 años, 1 meses 24 años, 5 meses 26. Alemania 30 años, 1 meses 84 años, 5 meses 24 años, 3 meses 27. Suiza 31 años, 2 meses 86 años, 6 meses 24 años, 2 meses 28. Lituania 28 años, 3 meses 80 años, 8 meses 24 años, 2 meses 29. España 31 años, 7 meses 86 años, 4 meses 24 años, 1 mes 30. Países Bajos 30 años, 3 meses 84 años, 6 meses 24 años 31. Irlanda 31 años, 2 meses 85 años, 6 meses 23 años, 1 mes 32. Hungría 28 años, 7 meses 80 años, 3 meses 23 años, 1 mes 33. Luxemburgo 31 años, 3 meses 85 años, 7 meses 23 años 34. Italia 31 años, 7 meses 85 años, 6 meses 22 años, 2 meses 35. Croacia 29 años, 2 meses 81 años, 3 meses 22 años, 11 meses 36. Grecia 31 años 84 años, 1 meses 22 años 37. Corea del Sur 32 años, 7 meses 86 años, 6 meses 21 años, 2 meses

Fuente: The Calculator site, a partir de datos sacados de los países de la OECD y de datos del FMI.

¿Qué se puede extraer de una sociedad donde los nietos tengan más años para compartir con sus abuelos? Según cuenta Paola Manghi, académica de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes, esto puede desencadenar aspectos relacionados a la transición de los valores y el resguardo de las historias familiares y culturales.

Abuelo con su nieto. Imagen referencial.

“De ahí es importante que estos nietos también les puedan enseñar y vincularse afectivamente con estos adultos mayores. Por eso es importante el que niños y jóvenes puedan compartir con estos adultos mayores, porque sí o sí se van a enriquecer de la historia, de las familias, de las culturas y además van a comprender cómo poder enfrentar”, agrega.

Asimismo, la psicóloga del Centro del Adulto Mayor de Clínica Universidad de Los Andes, María José Gálvez, comenta que en el desarrollo de una persona, el haber compartido más con sus abuelos es un factor de protección desde el punto de vista de la salud mental. “Tenemos alrededor de un tercio de las familias chilenas con tres generaciones viviendo en una casa, entonces también muchas veces la frecuencia con la que se da este contacto es mayor”, argumenta al respecto.

Según la psicóloga, este afecto es distinto al que pueden entregar los padres. “Lo que sí, es que tampoco vamos a idealizar que todos los abuelos van a ser iguales, hay abuelos que se relacionan mucho más desde lo cognitivo, o que aparecen sólo para algunos eventos. “Hay algo que es fundamental, es que ellos se den cuenta que los abuelos que no necesariamente tienen que repetir el patrón de crianza, sino que pueden hacer algo que sea distinto o algo que sea más acorde a las experiencias de vida que ellos han tenido”, enfatiza.

Abuela y su nieta. Imagen referencial.

Eso sí, Gálvez remarca que también es sabido que la prevalencia de demencia sobre los 80 años aumenta considerablemente. “Entonces también ahí habría que ver qué es lo que pasa en nietos que sus abuelos tienen demencia, independiente del estado que tienen. Pero por otro lado, estos roles van a ser un factor de protección”, manifiesta la especialista.

Volviendo al estudio en cuestión, se desprendió que en gran parte la riqueza de un país es irrelevante para formar familias. Las naciones más ricas tienden a vivir más tiempo, pero no hay patrones claros que correlacionen el PIB per cápita con las tasas de fertilidad. Estados Unidos, por ejemplo, es el sexto país más rico evaluado y tiene el quinto lugar con madres más jóvenes. Mientras tanto, Grecia tiene el octavo PIB per cápita más bajo; sin embargo, las mujeres aquí son las séptimas de mayor edad en la comunidad de la OCDE en ser madres.

Es decir, es cierto que en los países más ricos los nietos pasan más tiempo con sus abuelos debido a que la esperanza de vida es generalmente mayor allí, pero todo indica que la edad a la que su madre forma una familia parece irrelevante.

Alastair Hazell de The Calculator Site comentó sobre los hallazgos que aún existen mitos sobre si es bueno o malo que las mujeres retrasen tener hijos, si las naciones más ricas están atravesando una crisis generacional con el telón de fondo de madres mayores y poblaciones que envejecen, o si la creciente brecha entre generaciones aumenta gracias a esto.

“Por un lado, nos sorprendió mucho saber que no hay dos factores contribuyentes que ocurren simultáneamente en ninguno de los países evaluados. Así pues, parecería que, en general, ningún país sale perdiendo porque las mujeres tienden a retrasar el hecho de tener hijos. Por lo tanto, carece de fundamento afirmar que los abuelos podrían pasar menos tiempo con sus nietos simplemente porque las mujeres tienden a formar una familia más tarde en la vida. Esto está más relacionado con la esperanza de vida que con la edad de las nuevas madres”, comenta Hazell.

Abuelo con su nieta. Imagen referencial.

El responsable de este estudio también deja en claro que la riqueza de un país parece no tener relación con las tasas de natalidad. “Lo único que sí establecimos es que las personas en los países más ricos viven más tiempo y, por lo tanto, la riqueza del país es un factor que se alinea perfectamente con la suerte que tienen los nietos con respecto al tiempo compartido con sus abuelos. Y viceversa: cuán desafortunados son los nietos en los países menos ricos, donde tienden a quedarse “sin abuelos” más rápido que sus vecinos más ricos”, añade.

Por supuesto, Hazell manifiesta que aún hay mucho más que desentrañar aquí y advertencias que considerar, pero asegura que este es un comienzo fascinante para disipar varios mitos que ejercen una presión sobre las mujeres. “El envejecimiento de la población y las diferencias generacionales son testimonio de una serie de factores, incluida la atención sanitaria avanzada, y las implicaciones económicas para sostenerlos son complejas, pero una mujer que tiene hijos para avanzar en su carrera es parte de la solución, no el problema”, concluye el investigador.