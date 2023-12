Estudio alerta que fatiga crónica afecta a más personas de lo que parece: estos son sus síntomas

Capacidad muy reducida para realizar actividades que eran habituales antes de la enfermedad. Esta caída en el nivel de actividad ocurre junto con la fatiga y debe durar seis meses o más. La fatiga puede ser: grave; no es el resultado de una actividad inusualmente difícil; no se alivia con el sueño o el descanso; y/o no fue un problema antes de enfermar (no durante toda la vida).