Explosiva alza de vasectomías en Chile: aumentaron más de 500% en la última década

Las opciones de anticonceptivos disponibles en el mercado son amplias, aunque siempre han estado enfocadas en mujeres. Para los hombres, la alternativa más recurrente es el preservativo, que no sólo sirve para evitar embarazos, sino que protege frente a enfermedades de transmisión sexual.

No obstante, en los últimos años hay un procedimiento ambulatorio que ha ido cobrando importancia entre los hombres adultos de Chile. Se trata de la vasectomía, la que ha sufrido un crecimiento explosivo en nuestro país y cuyo día mundial se conmemora este martes 16 de noviembre, instancia impulsada por el cineasta Johnathan Stack y el Dr. Douglas Stein, el urólogo que más vasectomías ha realizado en todo el mundo.

Según los datos más recientes disponibles por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), en 2012 se realizaron 342 vasectomías, mientras que actualmente ese número ha aumentado hasta 1.840, un incremento superior al 500%.

Este crecimiento exponencial y sostenido en el tiempo va en línea con la tendencia mundial. Sobre esto se refirió Enrique Elías, urólogo de Clínica Las Condes, quien comentó que “en general, la mayoría de los pacientes tienen entre 35 y 45 años, sin embargo, en los últimos años ha aumentado el número de hombres más jóvenes y sin hijos incluso que solicitan vasectomía”.

Efectivamente, junto a este aumento explosivo en términos de cantidad, la vasectomía se ha vuelto una alternativa en la población masculina más joven de nuestro país, algo vinculado a cambios en la regulación chilena respecto de esta cirugía. Además, según proyectó el especialista, debería seguir subiendo el número, ya que desde el 2020 se puede acceder a un Bono PAD para ser sometido a una.

“Hace algunos años, para hacer vasectomía en gente muy joven se solicitaba evaluación psicológica, incluso permiso notarial. Nuestra normativa actual, señala que todo hombre mayor de edad puede ejercer libremente el derecho a manejar su fertilidad, independiente de su edad y los hijos que tenga. Esto no quita que como especialista debamos explicar muy bien la cirugía y, sobre todo en gente más joven, orientar de las distintas alternativas de anticoncepción para que la decisión sea bien pensada y se logre entender que es una cirugía con consecuencias definitivas”, estableció.

Mitos y verdades sobre la vasectomía

Al tener un aumento más bien reciente, existes bastantes mitos y desinformación respecto a la vasectomía, con dudas que van desde qué tan invasiva es la cirugía hasta si es o no reversible en algún momento.

De este modo, según lo detallado por Elías, “la vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos. Tiene una efectividad de casi 100% para prevenir embarazos. La vasectomía no impide la eyaculación. El semen tendrá el mismo volumen y composición procedente de las secreciones de la próstata y la vesícula seminal. No obstante, los pacientes vasectomizados pasarán a una situación de azoospermia, es decir, ausencia total de espermatozoides en el semen, lo que otorga la efectividad y seguridad como anticoncepción”.

En términos prácticos, esta cirugía consiste en la identificación y ligazón de ambos conductos deferentes, que son los encargados de expulsar los espermatozoides a través del semen. Se trata, además, de una operación muy poco invasiva que dura, en promedio, menos de 20 minutos, y que tiene un tratamiento postoperatorio basado en el cuidado de la herida y uso de analgésicos por pocos días. Es así como un hombre que se sometió a una vasectomía podría volver a sut trabajo dentro de las 48 horas posteriores, mientras que la actividad física y sexual debería retomarse una semana después de la operación.

Los efectos no se visualizan de forma inmediata. En palabras del galeno “la vasectomía impide el paso de espermatozoides a nivel de los conductos deferentes. Debido a esto, el efecto anticonceptivo no es inmediato, ya que desde el punto de interrupción en los conductos aún persisten espermatozoides que deben ser eliminados en forma completa en las siguientes eyaculaciones. Se estima que el efecto es, en promedio, a las 10-12 semanas desde la intervención, por lo que se recomienda usar otro método anticonceptivo en este lapso”.

Para asegurar que el procedimiento haya sido exitoso, el paciente debe realizarse un espermiograma 3 meses después, con el objetivo de garantizar que el paso de los espermatozoides se interrumpió.

Por otro lado, una de las grandes dudas existentes alrededor de la vasectomía es si es o no reversible. Frente a esto, el experto señaló que “si bien toda vasectomía puede ser reversible, las probabilidades de embarazo luego de una intervención como esta dependerán del tiempo de la cirugía, de la edad de los potenciales padres y de su estado de salud. Además, es una técnica muy específica, no sencilla, que requiere una subespecialización para realizarla por microcirugía, por lo que no todos los centros pueden ofrecerla. Si bien se reportan tasas hasta de 70% de embarazos con la cirugía de reversión, cuando se toma esta decisión es mejor asumirla como algo definitivo, aunque pudiera ser reversible”.

Para finalizar, el urólogo de Clínica Las Condes indicó que de todos modos existen alternativas para pacientes que no tengan una buena tasa de éxito tras la reversión. “En los casos en que las probabilidades de éxito son bajas con esta técnica, se puede ofrecer la recuperación de espermatozoides mediante punción testicular con aguja fina o un procedimiento de biopsia testicular bajo anestesia, lo que permite realizar técnicas de fertilización in vitro”, cerró.