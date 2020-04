Fact Checking 50: ¿Sobrevivió una mujer de 106 al coronavirus? ¿Red Hot Chili Peppers y Maroon 5 se presentan en vivo por Instagram?

Máquinas dispensadoras regalan arroz en Vietnam

Los problemas colaterales producto de la pandemia del coronavirus han afectado a familias y hogares en distintas partes del mundo. En Vietnam, desde el 31 de marzo se empezó a aplicar la política de distanciamiento social, por lo que han debido cerrar muchas pequeñas empresas dejando a miles de personas sin trabajo.

Es por eso que el dueño de una empresa de cerraduras inteligentes creó una máquina dispensadora de arroz automática con la idea de ayudar a las personas que han perdido su fuente laboral, y así poder entregarles alimento de manera gratuita. La noticia fue confirmada por el periódico local, Hanoi Times.

Uno de los dispensadores automáticos en Vietnam. FOTO: REUTERS

La iniciativa empezó en la ciudad de Ho Chi Mihn, pero se ha expandido a través de toda la nación, con aportes de arroz que han llegado de distintas provincias. Con esas donaciones los ciudadanos pueden obtener un kilo y medio de arroz diario, lo que es controlado por un sistema de detección facial para que nadie pueda tomar ventaja del beneficio.

Hasta ahora la información oficial respecto a la situación en Vietnam, a pesar de encontrarse en el epicentro de la crisis del Covid-19, es de 267 personas contagiadas, sin ninguna persona fallecida.

Red Hot Chili Peppers cantará en vivo por Instagram

Desde hace algunos días, circula una cadena de WhatsApp que le ha llegado más de una vez a diversos usuarios. Incluso se convirtió en una verdadera imagen de cartelera que circuló por Twitter y Facebook. En ella se ve un larga lista de supuestos conciertos gratuitos y en vivo que diversos artistas darán a través de Instagram.

En esa cadena se especifica que durante abril, determinados grupos o solistas cantarían para sus fans: el 15 de abril estaba programado Arctic Monkeys, el 16 de abril Justin Pharrell con Timbaland, además de Fatboy Slim, el 17 Future Islands, Mac DeMarco y Kings of Leon, el 18 Vance Joy, Father John Misty, The Black Keys, Sheryl Crow, Red Hot Chili Peppers y Chet Faker, mientras que el 19 lo haría Charles Bradley y The Weeknd.

La actividad supuestamente prosigue el 20 con Erykah Badu, Grizzly Bear, Khruangbin y John Mayer, el 21 Joss Stone, Maroon 5 y Dave Matthews Band, el 22 Daft Punk, el 24 Ben Harper con Jack Johnson, el 25 John Butler Trio, Alabama Shakes y Lenny Kravitz, el 26 Harry Styles y Paul McCartney, y el 30 Coldplay.

Lamentablemente, los fanáticos deberán seguir esperando, porque nada de eso es cierto. Sí, más de algún artista podrá programar un recital a través de su celular, pero esos que se mencionan no se desarrollarán ni el día, ni en la hora que se anuncia.

De partida, muchas de esas bandas no tienen ni siquiera cuenta en Instagram y no han anunciado nada parecido en sus redes sociales. Incuso hay artistas, como Paul McCartney, que efectivamente tienen agendadas algunas presentaciones de este tipo, pero en otras fechas. Y lo que hace más falsa la lista aún, es que cuenta entre los conciertos programados a Charles Bradley, quien falleció hace más de dos años.

Mujer de 106 años es dada de alta de coronavirus

El coronavirus ha causado problemas y desgracias en todo el planeta. Sin embargo, una buena noticia llegó desde Reino Unido, tras el anuncio de que una mujer de 106 años fue dada de alta, tras superar el virus.

Se trata de Connie Titchen, nacida en 1913, que logró ganarle a la muerte, y salió entre aplausos en un hospital en Birmingham, Inglaterra. Esta mujer (ya bisabuela), es considerada como "la paciente más longeva que ha superado el coronavirus (Covid-19)” en Reino Unido, y probablemente en el mundo.

Al momento de salir del hospital, y frente a los profesionales que la cuidaron en su estadía, la mujer señaló que era una persona afortunada, y que tenía muchas ganas de ver a su familia nuevamente.

La mujer poco antes de abandonar el hospital. FOTO: AFP

Según palabras de uno sus nietos, Alex Jones, de joven a su abuela le gustaba bailar, andar en bicicleta, jugar golf y comer comida chatarra. Agrega que debe su longevidad al hecho de que es “físicamente activa y muy independiente”.

Su historia se suma a la de Tom Moore, de 99 años, que también logró derrotar al coronavirus.