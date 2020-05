Fact Checking 73: ¿Netflix está bloqueando cuentas? ¿Deportistas franceses se contagiaron de coronavirus en octubre, dos meses antes de conocerse la enfermedad?

Netflix está bloqueando cuentas de usuarios en Chile

El cibercrimen es una modalidad en frecuente crecimiento. Para tener una idea del nivel y de la cantidad de intentos de estafa solo mencionar algunas cifras: durante 2019, en Latinoamérica se llevaron a cabo 42 ataques de software malicioso por segundo.

A esto se suman 97 millones de ataques de phishing (engaño para capturar datos personales), situación que parece no terminar durante 2020. El último intento involucra a la plataforma Netflix. A través de un correo electrónico, los ciberdelincuentes informan a la posible víctima que su cuenta ha sido bloqueada, según advirtió la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Luego la estafa prosigue señalando que para restaurar la cuenta, debe confirmar la información de ésta accediendo a un link. Justamente este acceso es el que lleva a la estafa. Según señala la PDI, y el sentido común, no hay que acceder a ese enlace, donde los ciberdelincuentes intentarán robar información personal del usuario.

Deportistas franceses tuvieron coronavirus dos meses antes de que China lo anunciara

Una nueva acusación encendió las alarmas sobre la real fecha de aparición del coronavirus. Entre el 18 y el 27 de octubre, cuando aún nadie sabía del virus a nivel mundial, se desarrollaron los Juegos Mundiales Militares en Wuhan, China.

Un total de 10.000 atletas de 100 países se reunieron a competir en la ciudad que a partir de diciembre se transformaría en el epicentro de la pandemia, tras el anuncio de China del brote a la Organización Mundial de la Salud.

Varios de los 401 deportistas franceses que acudieron a la cita, aseguraron haber tenido los mismos síntomas que un mes después ya eran considerados como propios del coronavirus. Sufrieron fiebre alta, dificultades para respirar y fatiga tras participar de la competencia.

“Estuvimos en Wuhan en los Juegos Mundiales Militares de finales de octubre y resulta que después todos caímos. Tuve síntomas que no había tenido antes, pero no nos preocupamos, porque no se hablaba de ello entonces”, dijo la campeona mundial de pentatlón moderno, Elodie Clouvel.

Aunque el caso no ha sido confirmado, la denuncia se suma a otras sospechas sobre el origen del virus y el presunto ocultamiento por parte de China de información.

Sacerdote realiza misa online vestido de astronauta y mago

Este curioso suceso ocurrió en Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus. Mientras realizaba una misa online, un sacerdote italiano, no muy habituado a la tecnología, comenzó a sufrir con una serie de efectos.

Al entrar en la plataforma que le permitía estar en contacto con los feligreses, el sacerdote por error activó una serie de filtros. Debido a que la ceremonia religiosa era en vivo y en directo, quienes lo seguían se dieron cuenta de inmediato de la situación.

Mientras hablaba, el programa lo hacía ver como astronauta, luego como mago e incluso como un gato, entre otros personajes. Todo esto acompañado de una melodía eclesiástica.

Debido a que pensó que era un extraño el que estaba realizando semejante acto, sumado a que muchos comenzaron a reírse, decidió dar por terminada la misa. “Buenos días, hay un señor que está diseñando en mi cara, le gusta hacer bromas. Pero este no es momento para reírse”, señaló enojado.