Fact Checking 81: ¿Clínica Alemana acusa que el Gobierno ha evitado transmitir información clara? ¿Brasileños pasean por las playas de Río de Janeiro?

Comisaría Virtual permite sacar permisos a personas con Covid-19 positivo

Con la llegada de la cuarentena total para gran parte de la Región Metropolitana, la Comisaría Virtual ha estado funcionando a tope desde la noche del viernes pasado, debido a la solicitud de permisos temporales para pagos de cuentas o compras, entre otros disponibles.

El sistema es simple y deja, en pocos pasos, acceder al documento necesario. Eso sí, también permite obtener permisos a personas que en realidad debiesen estar imposibilitadas de hacerlo. ¿Cómo se explica esto?

El proceso, tras escoger por ejemplo los trámites de “compras de insumos básicos” (algunos supermercados piden exhibir el permiso temporal para dejar ingresar a sus dependencias) y de “paseo de mascotas”, primero advierte lo siguiente: “Cualquier persona que se encuentre bajo alguna restricción sanitaria que implique aislamiento o cuarentena, por ser paciente confirmado con diagnóstico Covid-19, en espera de resultados de exámenes Covid-19 y/o provenientes del extranjero, no puede solicitar y/o tramitar Salvoconducto y/o Permiso Temporal alguno”.

Sin embargo, el Fact Checking de La Tercera comprobó, a modo de ejercicio, que una persona diagnosticada con Covid positivo, otra a la espera de sus resultados e incluso otra con datos personales inexistentes, sí pueden obtener sus permisos.

Sin embargo, al terminar el proceso, se debe aceptar una declaración jurada que dice que “en caso de comprobarse falsedad en la declaración de la causal invocada, para requerir el presente documento, se incurrirá en las penas del Artículo 210 del Código Penal”.

Es decir, la persona que efectivamente saliera a la calle con ese permiso y fuera fiscalizada, estaría incurriendo en una infracción legal que puede acarrear multas y penas según la legislación chilena. .

Residentes disfrutan de la playa de Ipanema en Río de Janeiro

A través de redes sociales, algunos usuarios comenzaron a compartir fotos de personas en las playas de Brasil, nación que registra 245.295 casos positivos de contagio por coronavirus.

En éstas, es posible ver a algunos brasileños caminando tranquilamente por las pasarelas en Ipanema (Rio de Janeiro), e incluso algunos más osados, practicando surf, a pesar de la crisis sanitaria que vive Brasil y todo el mundo. Esto causó sorpresa en algunos usuarios, ya que el país ha registrado más de 15 mil contagios diarios.

A lo ocurrido en la playa de Ipanema se suma Leblon y Copacabana, donde muchas personas aprovechan el buen clima para correr o andar en bicicleta, aunque se trata de casos aislados.

La situación, que hasta ahora solo contaba con publicaciones de usuarios particulares, fue confirmada por la agencia Reuters, tras compartir una fotografía en la que es posible ver al menos a tres personas disfrutando de la playa de Ipanema, en medio del brote por coronavirus. A los tres residentes, según señala Reuters, se los ve transitando por la pasarela de Ipanema.

La fotografía fue tomada este domingo.

En la fotografía se puede apreciar a tres personas circulando por la pasarela de la playa. REUTERS / Pilar Olivares

Clínica Alemana señala que el Gobierno ha evitado transmitir información de manera clara

Un nuevo viral circula que circula por redes sociales, afirma que infectólogos e intesivistas del de Clínica Alemana realizaron una reunión de emergencia, debido al aumento de casos graves en el país. Luego de este encuentro se sacaron algunas conclusiones, entre las que se señalan que el virus tiene un comportamiento diferente en Chile respecto a otros países como China; que es prácticamente imposible no contagiarse; que los 14 días de cuarentena no aseguran que uno no se infecte con el virus y que no tener fiebre no descarta el virus, entre otros.

La información agrega que “por lo tanto el aislamiento no es para evitar contagiarse, es para turnarse en el contagio. El Gobierno y redes sociales han evitado transmitir esto de manera clara. Gracias por su tiempo, un abrazo”.

Desde Clínica Alemana desmintieron el mensaje a través de un comunicado dado a conocer a través de sus redes sociales. “Debido a la gran cantidad de mensajes falsos y fake news que circulan tanto por WhatsApp, como por Twitter y otras redes sociales, queremos aclarar que cuando comunicamos algo lo hacemos a través de nuestros canales oficiales (web, mailing y redes sociales institucionales). En estos momentos es muy importante que todos colaboremos en no distribuir información o noticias falsas que llaman al pánico”.