Fact checking coronavirus III: ¿Sirven las mascarillas? ¿Puedo infectarme con el teléfono?

La llegada del coronavirus al país volvió a inundar la web con mitos y creencias de las fórmulas con las que una persona se puede contagiar y los métodos más efectivos para evitar un contagio.

Repasamos aquí algunos mitos y otras certezas que existen sobre la enfermedad que se está expandiendo sobre el planeta y que ya presentó su primer caso en Chile.

¿Sirven las mascarillas para evitar un contagio?

Podrían ayudar a prevenir la propagación a corta distancia, pero en general, no son la solución para evitar la propagación. Quienes deben usarlas son las personas con cuadros respiratorios para evitar contagiar. Se deben usar un máximo de tres horas y luego desecharlas. Los especialistas indican que la mejor fórmula para proteger un posible contagio es lavarse las manos.

¿Las vacunas existentes contra la neumonía protegen contra el coronvirus?

No. Las vacunas existentes contra la neumonía, como la vacuna antineumocócica y la vacuna contra la influenza por Haemophilus influenzae tipo B, no brindan protección contra el Coronavirus.

¿El coronavirus afecta solo a las personas mayores o puede afectar a las más jóvenes?

Personas de todas las edades pueden infectarse con el coronavirus, pero hasta ahora no hay reportes de víctimas menores de 10 años en el mundo.

¿Son los antibióticos y los jabones antibacterianos efectivos para prevenir y tratar el coronavirus?

No. Los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra las bacterias. Lo mismo opera para los jabones antibacterianos, que están pensados en eliminar bacterias, y no en virus.

¿Puedo contagiarme con el celular?

Estudios afirman que los tipos de coronavirus sobreviven hasta una semana en los celulares. Hay evidencia con otros coronavirus que estos pueden sobrevivir hasta cuatro días en superficies de vidirio, por lo que se sospecha que elementos como los celulares pueden ser fuentes de contagio.

¿El consumo de jengibre, limón u otros, protegen contra el coronavirus?

Como es habitual en estos casos, en YouTube ya existen decenas de videos con supuestas recetas mágicas para preparar el cuerpo contra el coronavirus. Entre las más famosas se cuentan el jengibre, zumo de limón (un infaltable), bicarbonato de sodio o aceite de oliva. Pero, ¿funcionan?

Marcos Hulcamán, infectólogo de la clínica Ciudad del Mar, señala que "no, bajo ningún punto de vista. No hay ninguna protección conocida -ni siquiera una vacuna por el momento-, sólo medidas de soporte como el oxígeno si es necesario. No hay tratamiento, sólo es posible prevenir con mascarillas, guantes o elementos de protección en quienes atienden a un paciente infectado".

El especialista señala también que la higiene de manos es fundamental, y que incluso el alcohol gel que encontramos en el supermercado nos es útil. “El coronavirus es muy sensible a estos productos”, asegura.