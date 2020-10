Fact Checking: ¿Los termómetros infrarrojos dañan las neuronas? ¿Segunda ola de contagios afecta más a jóvenes que adultos mayores?

Los termómetros infrarrojos dañan las neuronas

En medio de la pandemia, la fiebre es una de las señales más claras de la presencia del virus. Sin embargo, un rumor expandido por las redes sociales, señala que los termómetros infrarrojos, que justamente miden la fiebre, dañan las neuronas.

Pero según el sitio Ciencia Anti Fake News - Covid-19, estos dispositivos no emiten radiación, si no que la detectan. Además, miden mejor la temperatura en zonas donde fluye sangre como las muñecas o el cuello. No hay evidencias que indiquen que generan daños en tejidos, dice el portal.

Ignacio Silva, infectólogo y académico de Dirección de Postgrados de la Universidad de Santiago, señala “que los termómetros infrarrojos detectan las emisiones infrarrojas que produce el aumento de temperatura y que actúa como receptor de información. No envía envía rayos infrarrojos hacia el cerebro”.

Recibe la información de la temperatura corporal a modo de ondas infrarrojas. “Por lo tanto, es muy poco probable que genere algún tipo de daño neurológico”, añade.

Es un instrumento que se utiliza hace muchos años, argumenta el académico, “y no se ha publicado hasta la fecha ningún tipo de lesión de órgano blanco (como cerebro, ojo o en otra zona). Son una herramienta bastante útil, considerando que la fiebre es un signo característico de la enfermedad por coronavirus”.

“Así que no hay evidencia que respalde ese hecho, y en la forma en la que funciona un termómetro infrarrojo no explicaría que ocurra eso tampoco”, finaliza Silva.

El rumor también fue desmentido por Sebastián Ugarte, jefe de Unidad Paciente Crítico de Clínica Indisa. Vía Twitter catalogó la noticia como falsa.

“Lo que hace el termómetro infrarrojo, es medir la irradiación que emana un cuerpo (en este caso el cuerpo humano). Está calibrado en cierto rango, que detecta temperatura. No es una emisión de radiación del termómetro hacia el cuerpo, sino que es un lector”, explica Ugarte al Fact Checking de Qué Pasa.

No tiene ninguna base científica, “esto de que haga daño neuronal porque le midan la temperatura a las personas”, añade.

Segunda ola de contagios afecta más a jóvenes que adultos mayores

El coronavirus ha dejado más de un millón de personas muertas en todo el mundo. El primer brote de la pandemia comenzó a a fines de 2019 y principios de 2020, primero en China, luego en Europa y después en todos los continentes.

Si bien los peores momentos ya fueron superados, el virus aún sigue vigente y la posibilidad de un rebrote es concreta y real. En muchos lugares, se teme que incluso sea peor que el primer episodio del virus.

En España por ejemplo, la denominada segunda ola o rebrote ha dejado algunas conclusiones. Con personas afectadas, que en primera instancia no lo fueron.

El académico de la Universidad Católica y U. Mayor, Rafael González compartió la estadística a través de su cuenta de Twitter. “La segunda ola en España contagió en un 34,6% a menores de 30 años y un 5,3% mayores de 80 años. El primer brote había sido todo lo contrario: 23,6% mayores de 80 años, 6,8% menores de 30 años”, señaló.

Añadiendo un mensaje a las autoridades educacionales. “¿Clases presenciales seguras? Chile todavía sin controlar brote 1”, manifiestó, etiquetando al ministro de Educación, Raúl Figueroa y al Colegio de Profesores.

“En España tienen informes equivalentes a los reportes epidemiológicos, y el primer gráfico es con los datos de las casos reportados en ese país por fecha de inicio de síntomas. Se ve que la segunda ola en España ha afectado a población más joven posiblemente relacionado con las vacaciones de verano y posterior al proceso de desconfinamiento”, señala al Fact Checking de La Tercera.

“El alza se ha visto desde agosto, y si bien los jóvenes hacen en general cuadros menos severos, la situación en España ahora en octubre se está volviendo difícil", añade González.

La estadística que comparte González pertenece al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo a cargo de la información sanitaria a nivel país en España