Fact checking XIII: ¿Facebook le pagará extra a sus empleados por trabajar desde la casa? ¿Murió un perro en Hong Kong?

Facebook pagará mil dólares adicionales por teletrabajar

El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ya informó a sus 45 mil empleados que continuarán pagando su mismo salario aunque reduzcan la jornada laboral o no puedan trabajar. Además comunicó que recibirán sus bonos de seis meses y un beneficio adicional de mil dólares como apoyo durante el brote de coronavirus.

“Reconocemos que muchas personas necesitarán más tiempo para cuidar a los niños y sus familias”, escribió Zuckerberg en un comunicado, cuya copia fue obtenida por NBC News.

Perro muere en Hong Kong por coronavirus

En diferentes medios de comunicación circuló la noticia de que un perro falleció, aparentemente contagiado por coronavirus. Frente a esto, el Colegio Médico Veterinario (Colmevet) hizo un llamado a la responsabilidad mediática para evitar desinformar y causar alarma en la población, señalando que el animal no desarrolló la enfermedad por coronavirus y que murió de causa natural a la edad de 17 años.

“En relación a la noticia publicada el día de hoy, creemos que este tipo de información contribuye a la desinformación de la población, y a aumentar la preocupación sobre la grave situación sanitaria que se desarrolla a nivel nacional y mundial”, estableció Colmevet, desmintiendo el contenido de aquella nota.

“En el artículo se señala que el animal fue el primer perro a nivel mundial en contraer la enfermedad, situación que se contrapone con la evidencia científica, que apunta a que el virus fue aislado en baja concentración desde muestras obtenidas de la mascota, la que no desarrolló la enfermedad. Sumado a esto, análisis posteriores y seriados no lograron detectar la presencia del virus en la sangre del mismo animal, confirmando la situación de que sólo habría sido contaminado, y no infectado”, agregó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara en que no existe evidencia que sustente que perros y gatos puedan infectarse con el COVID-19 y que tampoco pueden propagarlo a otros animales y a sus tenedores.

En Italia dejan de dar prioridad a los pacientes de 80 años con coronavirus

El sistema de salud italiano llegó a un nivel tal de colapso que algunas de las regiones más afectadas del país, ubicadas al norte, como las regiones de Piamonte y Lombardía, optaron por aplicar nuevos protocolos para determinar qué pacientes recibirán tratamiento en cuidados intensivos y cuáles no, ante la falta de espacio.

Según el documento, producido por el departamento regional de la Protección Civil de Piamonte y adelantado por el diario británico The Telegraph, “los criterios para el acceso a la terapia intensiva en casos de emergencia deben incluir a personas de menos de 80 años o una puntuación en el índice de Comorbilidad de Charlson (que indica cuántas otras condiciones médicas tiene el paciente) de menos de 5”.

El texto también señala que la capacidad del paciente para recuperarse de la reanimación también será considerada. “El crecimiento de la epidemia actual hace probable que se alcance un punto de desequilibrio entre las necesidades clínicas de los pacientes con COVID-19 y la disponibilidad efectiva de recursos intensivos”.