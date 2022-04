Google ahora te permite solicitar eliminar información personal en sus búsquedas: así funciona paso a paso esta herramienta

“Internet no olvida, excepto en Europa”. La frase hace alusión a que el continente fue uno de los primeros que permitían a personas a solicitar la eliminación de datos personales, después de un fallo a favor de Google por la Corte Europea, que confirma que el llamado “derecho al olvido” sólo puede darse en sus países miembros.

Pero aunque en muchos otras partes también se puede intentar vía judicial borrar datos -incluso Chile-, se trata de un trámite en muchos casos engorrosos, pues cada vez es más difícil borrar datos o información de Internet.

Sin embargo, Google acaba de actualizar sus políticas, lo que permitirá a cualquier usuario tener un mayor y mejor control sobre lo que se publica sobre él en la web y particularmente en el buscador.

La empresa señaló que está ampliando los tipos de información personal que eliminará de los resultados de búsqueda para cubrir cosas como su dirección física, número de teléfono y contraseñas. Antes de esta actualización, la función cubría principalmente información que permitiría a alguien robar su identidad o dinero; ahora, puede pedirle a Google que deje de mostrar ciertas URL que apuntan a información que podría llevar a alguien a su casa o darle acceso a sus cuentas.

En una publicación en su blog este miércoles, la jefa de Política Global de Búsquedas de Google, Michelle Chang, explicó cómo y por qué se produjo un radical cambio en su férrrea política de antieliminación de contenido, y cuál es su significado para los usuarios.

La publicación del blog menciona que los usuarios ahora pueden solicitar la eliminación de información personal, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico y domicilios particulares.

La expansión de la política también permite que las personas menores de 18 años, o sus padres o tutores, soliciten la eliminación de sus imágenes de los resultados de la Búsqueda de Google.

Si alguna vez buscó el número de teléfono de alguien, es posible que haya terminado en un sitio que existe explícitamente para vender la información de las personas, prometiendo dársela si se suscribe. “Si podemos verificar que dichos enlaces contienen información de identificación personal, no hay otro contenido en la página web que pueda ser de interés público, y recibimos una solicitud para eliminar esas URL, lo haremos, suponiendo que cumplan con nuestros requisitos descritos en la página de ayuda, ya sea que la información esté o no detrás de un muro de pago”, dijo al sitio The Verge, Ned Adriance, portavoz de la compañía.

Pese a que parece una nueva herramienta, Google señaló que solicitar la eliminación de información personal de la web por motivos de seguridad no es una característica nueva.

“Durante muchos años, las personas han podido solicitar la eliminación de cierta información confidencial de identificación personal de la Búsqueda”, señaló la publicación del blog. Esto se aplica a casos de doxxing (revelar información identificadora de una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono, datos financieros y otra información personal. Luego, esta información se divulga al público sin el permiso de la víctima), cuando información personal, como direcciones, se comparte públicamente con malas intenciones, o información como cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito que podrían usarse para fraude financiero.

“La disponibilidad de información de contacto personal en línea puede ser discordante, y puede usarse de manera dañina, incluso para contacto directo no deseado o incluso daño físico. Y las personas nos han comentado que les gustaría tener la posibilidad de eliminar este tipo de información de Buscar en algunos casos”, se lee en la publicación del blog.

Foto: Reuters

Ahora, Google permite proteger aún más su información personal al permitir solicitudes de eliminación de tipos adicionales de información que pueden representar un riesgo de robo de identidad, como credenciales de inicio de sesión confidenciales, cuando aparecen en los resultados de búsqueda.

El proceso, en general, es bastante simple y directo. Para realizar la solicitud, debe visitar este sitio. Una vez ahí, y después de hacer clic en el primer ícono de lápiz a la derecha, primero le preguntará si desea:

a.) Eliminar la información que ve en la Búsqueda de Google o

b.) Evitar que la información se muestre en la Búsqueda de Google.

Seleccione lo que desea borrar.

El formulario de Google.

Una vez allí, confirme los detalles de dónde desea que se elimine la información o dónde desea evitar que vaya.

Luego, Google proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo proceder, según cuáles sean sus solicitudes de eliminación y preferencias.

Una vez que se envíe su solicitud, recibirá un correo electrónico automático confirmando su solicitud.

Si debe considerar que Google puede realizar un seguimiento solicitando información adicional: por ejemplo, una dirección web si falta una en el envío de la solicitud original.

Cuando se haya enviado toda la información y se haya procesado la solicitud, Google le notificará cualquier acción realizada.

Si bien su solicitud puede ser otorgada sin problemas, por supuesto, siempre existe la posibilidad de que el buscador rechace la solicitud.

Según la publicación del blog, cuando Google recibe solicitudes de eliminación, “evaluará todo el contenido de la página web” para asegurarse de que no esté “limitando la disponibilidad de otra información que sea ampliamente útil, por ejemplo, en artículos de noticias”.

Foto: Reuters

Además, si el contenido aparece como un registro público en los sitios de fuentes gubernamentales o oficiales, no procederán con la eliminación.

“Es importante recordar que eliminar contenido de la Búsqueda de Google no lo eliminará de Internet”, razón por la cual algunos pueden desear contactar un sitio que contenga información personal directamente.

En última instancia, esta expansión de la política se hizo para adaptarse a las actualizaciones de Internet en constante evolución y proteger la seguridad personal de los usuarios de Google, señaló el sitio.

“Creemos que estas actualizaciones son un paso importante para lograr ese objetivo y brindar a las personas las herramientas que necesitan para proteger su seguridad y privacidad en línea”.