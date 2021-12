Informe internacional sitúa a Chile como el mejor país del mundo para enfrentar a Ómicron

La circulación de la variante Ómicron del virus Sars-CoV-2, causante de Covid-19, ha hecho que los países en los que ya está presente refuercen sus medidas de seguridad y aceleren la vacunación. La razón es sencilla: las personas que están inmunizadas y con un alto nivel de anticuerpos contra el virus, están mejor preparadas para enfrentarlo en caso de contacto y de hacer una enfermedad menos grave si se contagian con él.

Según el periódico The Economist, la mayoría de las personas que en 2021 habían completado un ciclo (generalmente dos dosis) de vacunas Covid-19 estaban protegidas contra la enfermedad.

Incluso, de acuerdo a este medio, también se pensaba que las personas que ya habían sido infectadas estaban bastante seguras. Sin embargo, la violenta irrupción de Ómicron, parece haber cambiado todo lo que se estimaba y también obliga a reevaluar la actual situación sanitaria global y revisar cuán preparado está el mundo para enfrentar a este nuevo y agresivo linaje del Sars-CoV-2.

Con esos antecedentes, The Economist, revisó la cantidad de contagios, porcentaje de la población vacunada con esquema completo y población con dosis de refuerzo y elaboró un cuadro en el que destaca a aquellos países que estarían mejor preparados para recibir esta nueva variante, y Chile, lleva la delantera.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la nueva variante avanza “a una velocidad nunca antes vista”, ya que se han detectado casos de esta variante en 77 países. Sin embargo, el organismo estima que probablemente esté presente en muchos más países, pero que sencillamente no la han detectado.

Ómicron tiene una constelación de mutaciones que cambian tanto la forma en que se propaga como sus síntomas. La evidencia preliminar sugiere que las infecciones de esta variante pueden estar causando menos casos lo suficientemente graves como para requerir ingreso hospitalario. Pero las mutaciones que contiene también lo hacen más transmisible. Y muchos más casos de una enfermedad que a menudo es menos grave también pueden abrumar a los hospitales.

En este nuevo escenario, The Economist midió el porcentaje de protección de su población en 102 países. Usando datos sobre el número probable de infecciones en el país y el número de personas que han recibido vacunas, el informe del medio estadounidense calculó la probabilidad de que una persona en estos 102 países haya sido infectado, vacunado o ambos. “Para simplificar, dice lan ota de The Economist, “asumimos que la decisión de una persona de vacunarse no está correlacionada con si ha sido infectada”.

Y en esa ecuación, Chile sale como el país mejor preparado para enfrentar a la nueva variante que se expande por todo el mundo.

Según The Economist, los países de América del Sur tienen altos niveles de infección previa y buenas tasas de vacunación, lo que los hace estar mejor preparados para la nueva variante.

Chile y Uruguay, dice la publicación, “tienen uno de los programas de refuerzo de vacunación más avanzados, en parte porque comenzaron antes que la mayoría”. Además, dice el medio, el uso de la vacuna china de Sinovac, generó menor eficacia en la protección de sus ciudadanos, lo que obligó a un buen número de contagios -pero sin gravedad- lo que terminará siendo una dualidad idela frente a Ómicron.

En la mayoría de los países, es probable que menos de la mitad de las personas tengan la protección adecuada contra Ómicron.

En Gran Bretaña y Estados Unidos, por ejemplo, la publicación estima que a fines de noviembre, alrededor del 49% y el 43% de los ciudadanos, respectivamente, habían recibido un refuerzo o habían recibido doble pinchazo e infectado.

Otras naciones como como Australia, China, Nueva Zelanda y Noruega, con sólidos programas de vacunación pero pocas infecciones previas y un lento despliegue de refuerzos, son particularmente vulnerables a la nueva variante.