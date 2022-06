Johnny Depp vs Amber Heard: ¿A quién le crees?

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard ha llevado un problema que antes era privado, el abuso de la pareja íntima, a un escenario muy público. La respuesta ruidosa y crítica de una gran cantidad de observadores en línea revela cuán poco entiende la gente sobre el abuso doméstico y lo que sucede detrás de puertas cerradas.

Investigo las respuestas policiales al abuso de la pareja íntima en el Reino Unido. A diferencia de la mayoría del público, los oficiales de respuesta reciben capacitación regular para equiparlos para intervenir en situaciones de abuso y desenredar las acusaciones.

Aquí hay tres cosas a considerar antes de hacer acusaciones sobre quién es un mentiroso en una situación de abuso.

1. Olvídese de quién dice qué: mire la dinámica de poder

Un problema común que encuentra la policía es el acertijo “él dijo/ella dijo” (inserte pronombres alternativos según corresponda). Esto surge cuando el perpetrador y la víctima cuentan historias opuestas sobre el presunto abuso. Cuando cada persona acusa a la otra de abuso, ¿a quién le crees? Los perpetradores rara vez admiten haber actuado mal, y los más manipuladores acusarán a su objetivo del mismo comportamiento del que son culpables. Navegar por esto es difícil, pero se puede hacer prestando atención no solo a lo que dicen los involucrados, sino también a cómo se comportan.

Las víctimas en relaciones coercitivas o controladoras suelen creer que su pareja tiene problemas que pueden solucionar con dedicación. Defienden a sus parejas culpando de su comportamiento abusivo a las drogas y el alcohol, o dándoles oportunidades para compensar el dolor que causan. No denunciar el abuso inicialmente o no buscar atención médica por lesiones es común para las víctimas que no quieren meter en problemas a su abusador. Muchos tampoco quieren hacer una declaración o se negarán a apoyar un enjuiciamiento. Esta también puede ser una forma de demostrar lealtad.

Actriz Amber Heard durante el juicio con Johnny Depp. Foto: AP

Cuando parece que su abuso será expuesto, los perpetradores arremeterán particularmente fuerte como castigo y trabajarán para desacreditar el carácter de su víctima. También usarán el mismo encanto que usaron para ganarse a su víctima para obtener el apoyo del mundo exterior. Cuando se enfrente a dos personas que afirman ser la “víctima real”, busque a la que insiste en tener la ventaja.

2. Cuestiona tus creencias sobre los estereotipos de género

Recientemente ha aumentado la atención y el apoyo a las víctimas masculinas de abuso por parte de la pareja íntima. Una de las principales razones por las que esto ha tardado tanto es el efecto nocivo de los estereotipos de género arraigados: masculinidad equivale a fiabilidad, fuerza y poder, y feminidad equivale a dependencia e inestabilidad emocional.

Según estos estereotipos, es casi imposible que un hombre sea víctima, especialmente de una pareja femenina. La feminidad está asociada con la sumisión, no con el poder, y admitir la victimización significa admitir la falta de masculinidad.

En las entrevistas, las víctimas masculinas me dijeron que no tenían problemas para que les creyeran, pero sintieron que la policía percibía que el riesgo de daño era menor cuando el perpetrador era una mujer. Muchas víctimas femeninas, sin embargo, todavía sentían que la palabra de un perpetrador masculino se creía sobre la de ellos y que la policía no percibía el riesgo tan alto como ellos mismos.

Johnny Deep durante una conferencia de prensa. Foto: AP

El abuso de la pareja íntima es mucho más que ataques físicos (aunque hay muchas maneras de lastimar a alguien más grande y más fuerte que tú). Tanto los hombres como las mujeres son capaces de abusar de su pareja íntima. La mayoría de las víctimas son mujeres porque los sistemas sociales existentes , como la estructura familiar tradicional, que limita a las mujeres al hogar, colocan a los hombres como dominantes.

Si bien reconocemos que las víctimas masculinas son comunes, debemos tener cuidado con la tendencia a creer que la voz masculina es la más confiable.

También es común que los perpetradores, independientemente del género, desempeñen el papel de desposeídos con convicción. Algunos pueden usar una cara pública que contrasta marcadamente con la privada, exudando sofisticación y encanto como una forma de ganar observadores a su lado y desacreditar a su víctima.

3. Reconocer el abuso emocional y psicológico

El abuso emocional y psicológico a menudo se malinterpreta, a veces incluso por parte de la policía. En las entrevistas, los oficiales a menudo sugirieron que el abuso de sustancias o la mala salud mental son la razón por la que alguien se convierte en víctima, en lugar de reconocer que estos problemas a menudo son el resultado del abuso.

Desmantelar las capacidades mentales de una víctima es una estrategia abusiva fundamental. Las víctimas comúnmente describen un descenso lento hacia la inestabilidad a manos de un perpetrador competente. “Gaslighting” es una herramienta de manipulación utilizada para erosionar y negar el sentido de la realidad de la víctima, dejándola con un sentido frágil de sí mismo y la incapacidad de funcionar socialmente.

A pesar de estos efectos sobre la salud mental y los estereotipos sobre las víctimas de abuso doméstico, las personas que experimentan abuso por parte de su pareja suelen ser resilientes e ingeniosas. Las víctimas a menudo se describen a sí mismas como fuertes e independientes. “Nunca pensé que alguien como yo podría ser víctima de abuso doméstico”, es un estribillo familiar.

A menudo se resistirán a su abusador, a veces con represalias físicas, pero esto no debe confundirse con la perpetración.

Si un sobreviviente suena inseguro y cohibido al contar sus experiencias, probablemente se deba a que lo son: su realidad y sus experiencias han sido negadas. Si han reaccionado precipitadamente o incluso con violencia, es porque su resiliencia ha sido puesta a prueba hasta el límite. Y si parece tener problemas de salud mental, piense por qué podría ser. Puede ser que hayan sido repetida y brutalmente agredidos emocional y psicológicamente.

*Sara Tatton, candidata a doctorado y profesora asociada de Criminología, Universidad de Sheffield Hallam