La película Barbie ha revivido el término “feminidad tóxica”: ¿qué es y por qué algunos la defienden?

A medida que la taquilla mundial de la película Barbie supera la marca de los mil millones de dólares, y algunos expertos conservadores rechazan su popularidad con críticas negativas, la frase “feminidad tóxica” vuelve a ser noticia.

En el programa “It’s Been a Minute” de National Public Radio, los panelistas que discutían sobre Barbie especulaan sobre si la feminidad tóxica existe como lo opuesto a la masculinidad tóxica. Los expertos conservadores han sido menos tentativos. Una historia del portal Salon que informa sobre la cobertura conservadora de la película señaló que la derecha ha criticado a “Barbie” con cargos de feminidad tóxica. En Fox News, el panelista conservador Douglas Murray asoció la película -que admitió no haber visto- con la feminidad tóxica.

La frase feminidad tóxica se ha vuelto popular entre los conservadores en los últimos años. Sin embargo, carece de una definición coherente y, a menudo, la invocan personas con puntos de vista contrapuestos e incluso opuestos sobre las mujeres, los hombres y el género.

Como estudiosa del género y la comunicación, estudio cómo el lenguaje da forma a la comprensión que las personas tienen de sí mismas, de los demás y de la sociedad. Examinar cómo la feminidad tóxica significa diferentes cosas para diferentes personas revela información importante sobre el género, el poder y cómo el lenguaje afecta nuestro bienestar.

Masculinidad tóxica versus feminidad tóxica: ¿qué es y por qué algunos la defienden?

En primer lugar, es importante tener en cuenta el papel que ha desempeñado en la cultura estadounidense la predecesora de la feminidad tóxica, la “masculinidad tóxica”.

Psicólogas clínicas, académicas y feministas han utilizado la frase para describir una forma perniciosa de masculinidad que ha producido un daño generalizado.

El sociólogo Michael Flood explica que “la frase enfatiza los peores aspectos de los atributos estereotípicamente masculinos”, que incluyen “violencia, dominio, analfabetismo emocional, derecho sexual y hostilidad hacia la feminidad”.

El término apareció por primera vez en la década de 1980, pero recientemente ganó prominencia en la discusión pública, citado como un factor que contribuye a los tiroteos masivos, el comportamiento de explotación expuesto por el movimiento #MeToo y la personalidad y popularidad política de Donald Trump.

No todos los académicos están de acuerdo en que sea útil usar una etiqueta de género para describir la opresión estructural. La académica de estudios culturales Carol Harrington advierte que etiquetar las consecuencias del patriarcado y la misoginia como masculinidad tóxica transfiere la responsabilidad de los sistemas sociales dañinos al comportamiento de los hombres “‘atrasados’ y ‘mentalmente enfermos’”, lo que convierte al sexismo en un problema individual, en lugar de social.

Sin embargo, cuando los críticos hablan de masculinidad tóxica, invocan un término que ha tenido un significado mayoritariamente constante durante 30 años. No se puede decir lo mismo de la feminidad tóxica.

Las múltiples caras de la feminidad tóxica: ¿qué es y por qué algunos la defienden?

La feminidad tóxica es una frase relativamente nueva que surgió en respuesta a las conversaciones sobre la masculinidad tóxica.

Pero las personas que usan el término a menudo tienen motivaciones muy diferentes para hacerlo, desde la preocupación altruista por los daños del sexismo hasta la indignación por el poder ostensiblemente menguante de los hombres en la sociedad. Dadas estas diversas motivaciones, las personas a menudo emplean la frase para significar cosas muy diferentes.

Psicólogas como Meaghan Rice ven la feminidad tóxica como lo contrario de la masculinidad tóxica: una constelación de características como la mansedumbre, el emocionalismo, la pasividad y el sacrificio personal. Escribiendo para “Psychology Today”, el psicólogo Ritch C. Savin-Williams describe la feminidad tóxica como “misoginia internalizada” que alienta a las mujeres a ignorar sus “necesidades mentales o físicas para sostener a quienes las rodean“.

En otras palabras, la feminidad tóxica es lo que muchas personas consideran “feminidad estereotipada” y es producto de las normas de género patriarcales. En esta formulación, la masculinidad tóxica y la feminidad tóxica están alimentadas por el sexismo y cada una erosiona la prosperidad humana.

Una perspectiva diferente considera la feminidad tóxica no como una noción estereotipada de debilidad de género, sino como una demostración inapropiada de fuerza, astucia o privilegio femenino. Las psicólogas Shoba Sreenivasan y Linda E. Weinberger atribuyen el rasgo a las mujeres profesionales que son " hostiles a la crianza y la cooperación, y optan por la agresión y las puñaladas por la espalda para salir adelante “.

De manera similar, la psicóloga organizacional Nancy Doyle vincula la “feminidad tóxica en el trabajo” con el infame meme “Karen”, que se refiere a las mujeres blancas que usan su género y su blancura para manipular o dominar a los demás. Esta versión presenta la feminidad tóxica como la versión femenina del individualismo dominante que impulsa la masculinidad tóxica.

Los expertos conservadores que se oponen tanto a Barbie como al feminismo, en general, están promoviendo una tercera definición de feminidad tóxica. La académica de estudios culturales Hannah McCann explica que muchos activistas por los derechos de los hombres utilizan el término como un rechazo a las afirmaciones sobre la masculinidad tóxica, argumentando que los hombres son víctimas de mujeres “tóxicas”, y no al revés.

Expertos conservadores como Matt Walsh y el autor Jeff Minick invocan la feminidad tóxica para oponerse al feminismo en general . La comentarista de derecha Candace Owens tuiteó: “Términos como ‘masculinidad tóxica’ fueron creados por mujeres tóxicas”.

Carrie Gress, autora de " The Anti-Mary Exposed: Rescuing the Culture from Toxic Femininity“, lleva esta perspectiva al extremo, afirmando que el feminismo radical a favor del aborto de la década de 1960 marcó el comienzo de una transformación cultural y espiritual que “condujo a la feminidad tóxica que ha destruido la vida de innumerables hombres, mujeres y niños”.

La iteración derechista de la feminidad tóxica intenta neutralizar el argumento de que el patriarcado perjudica sistemáticamente a las mujeres y a otras personas que no se ajustan a las normas de género tradicionales. La feminidad tóxica se considera tan peligrosa para los hombres, o incluso más, como lo es la masculinidad tóxica para las mujeres.

Más allá de un binario de género tóxico

En su examen de las discusiones populares sobre la masculinidad y la feminidad tóxicas, McCann argumenta que lo que hace que la ideología de género sea tóxica es la rigidez: la adhesión a un binario de género inflexible. Las normas de género son guiones que dirigen a las personas a comportarse de manera coherente con las ideas de un grupo sobre lo que significa ser mujer u hombre.

Por supuesto, estos guiones hacen que muchas personas se sientan incómodamente limitadas, no solo los hombres y mujeres que se oponen a la tradición, sino también las personas no binarias, transgénero y otras personas cuya existencia demuestra que un género binario es demasiado simplista para dar cuenta de la plenitud de la experiencia humana.

Al final, la película Barbie reconoce las toxicidades de las versiones matriarcal y patriarcal de Barbieland. El final feliz de la directora Greta Gerwig requiere que la Barbie estereotipada de Margot Robbie deje Barbieland por el mundo real, donde puede forjar una identidad única, menos tóxica.