La próxima pandemia ya está ocurriendo: ¿estamos haciendo algo para detenerla?

A medida que más y más personas en todo el mundo se vacunan, casi se puede escuchar el suspiro colectivo de alivio. Pero es probable que la próxima amenaza pandémica ya se esté abriendo paso entre la población en este momento.

Mi investigación como epidemiólogo de enfermedades infecciosas ha descubierto que existe una estrategia simple para mitigar los brotes emergentes: vigilancia proactiva y en tiempo real en entornos donde es más probable que ocurra la propagación de enfermedades de animales a humanos.

En otras palabras, no espere a que las personas enfermas se presenten en un hospital. En su lugar, controle las poblaciones donde realmente ocurre la propagación de enfermedades.

Los profesionales de la salud mundial saben desde hace mucho tiempo que las pandemias alimentadas por la propagación de enfermedades zoonóticas o la transmisión de enfermedades de animales a humanos son un problema. En 1947, la Organización Mundial de la Salud estableció una red global de hospitales para detectar amenazas pandémicas a través de un proceso llamado vigilancia sindrómica. El proceso se basa en listas de verificación de síntomas estandarizados para buscar señales de enfermedades emergentes o reemergentes con potencial pandémico entre las poblaciones de pacientes con síntomas que no se pueden diagnosticar fácilmente.

Esta estrategia clínica se basa tanto en que las personas infectadas lleguen a los hospitales centinela como en las autoridades médicas que son lo suficientemente influyentes y persistentes como para dar la alarma.

Solo hay un problema: cuando alguien enfermo llega al hospital, ya se ha producido un brote. En el caso del Sars-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, probablemente se extendió mucho antes de que se detectara. Esta vez, la estrategia clínica por sí sola falló.

Actualmente, un enfoque más proactivo está ganando importancia en el mundo de la prevención de pandemias: la teoría de la evolución viral. Esta teoría sugiere que los virus animales se vuelven peligrosos virus humanos gradualmente con el tiempo a través de frecuentes desbordamientos zoonóticos.

No es un trato de una sola vez: un animal “intermediario” como un gato de algalia, un pangolín o un cerdo puede necesitar mutar el virus para que pueda dar los primeros pasos en las personas. Pero el huésped final que permite que una variante se adapte completamente a los humanos pueden ser los propios humanos.

Una cría de pangolín en in zoológico de Tailandia. Foto: Reuters

La teoría de la evolución viral se está desarrollando en tiempo real con el rápido desarrollo de variantes de Covid-19. De hecho, un equipo internacional de científicos ha propuesto que la transmisión no detectada de persona a persona después de un salto de animal a humano es el origen probable del Sars-CoV-2.

Cuando los nuevos brotes de enfermedades virales zoonóticas como el ébola llamaron la atención del mundo por primera vez en la década de 1970, la investigación sobre el alcance de la transmisión de la enfermedad se basó en ensayos de anticuerpos, análisis de sangre para identificar a las personas que ya habían sido infectadas. La vigilancia de anticuerpos, también llamada encuestas serológicas, analiza muestras de sangre de las poblaciones objetivo para identificar cuántas personas han sido infectadas. Las encuestas serológicas ayudan a determinar si enfermedades como el ébola circulan sin ser detectadas.

Resulta que sí: se encontraron anticuerpos contra el ébola en más del 5% de las personas examinadas en Liberia en 1982, décadas antes de la epidemia de África occidental en 2014. Estos resultados apoyan la teoría de la evolución viral: lleva tiempo, a veces mucho tiempo, hacer un virus animal peligroso y transmisible entre humanos.

Lo que esto también significa es que los científicos tienen la oportunidad de intervenir.

Científicos del equipo de Ébola del programa PREDICT recolectan murciélagos en África. Foto: Jaber Belkhiria/Universidad de California en Davis.

Una forma de aprovechar el tiempo de espera para que los virus animales se adapten completamente a los humanos es la vigilancia repetida a largo plazo. La creación de un sistema de alerta de amenazas pandémicas con esta estrategia en mente podría ayudar a detectar virus prepandémicos antes de que se vuelvan dañinos para los seres humanos. Y el mejor lugar para comenzar es directamente en la fuente.

Mi equipo trabajó con el virólogo Shi Zhengli del Instituto de Virología de Wuhan para desarrollar un ensayo de anticuerpos humanos para detectar un primo muy lejano del Sars-CoV-2 que se encuentra en los murciélagos. Establecimos pruebas de contagio zoonótico en una pequeña encuesta serológica de 2015 en Yunnan, China: el 3% de los participantes del estudio que vivían cerca de murciélagos portadores de este coronavirus similar al Sars dieron positivo en anticuerpos. Pero hubo un resultado inesperado: ninguno de los participantes del estudio previamente infectados informó efectos nocivos para la salud.

Los derrames anteriores de los coronavirus del Sars, como la primera epidemia de Sars en 2003 y el Síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers) en 2012, habían causado altos niveles de enfermedad y muerte. Éste no hizo tal cosa.

Los investigadores realizaron un estudio más amplio en el sur de China entre 2015 y 2017. Es una región que alberga murciélagos que se sabe que son portadores de coronavirus similares al Sars, incluido el que causó la pandemia de Sars original de 2003 y el más estrechamente relacionado con el Sars-CoV-2.

Un murciélago en la India.

Menos del 1% de los participantes en este estudio dieron positivo en anticuerpos, lo que significa que habían sido previamente infectados con el coronavirus similar al Sars. Una vez más, ninguno de ellos informó efectos negativos para la salud. Pero la vigilancia sindrómica, la misma estrategia utilizada por los hospitales centinela, reveló algo aún más inesperado: un 5% adicional de los participantes de la comunidad informaron síntomas consistentes con el Sars en el último año.

Este estudio hizo algo más que proporcionar la evidencia biológica necesaria para establecer una prueba de concepto para medir el contagio zoonótico. El sistema de advertencia de amenazas pandémicas también detectó una señal de una infección similar al Sars que aún no se pudo detectar mediante análisis de sangre. Incluso puede haber detectado variantes tempranas de Sars-CoV-2.

Si se hubieran implementado protocolos de vigilancia, estos resultados habrían desencadenado una búsqueda de miembros de la comunidad que pudieran haber sido parte de un brote no detectado. Pero sin un plan establecido, se perdió la señal.

La mayor parte de la financiación y el esfuerzo de prevención de pandemias durante las últimas dos décadas se ha centrado en descubrir patógenos de la vida silvestre y predecir pandemias antes de que los virus animales puedan infectar a los humanos. Pero este enfoque no ha predicho ningún brote importante de enfermedades zoonóticas, incluida la influenza H1N1 en 2009, Mers en 2012, la epidemia de Ébola en África Occidental en 2014 o la pandemia actual de Covid-19.

Sin embargo, el modelado predictivo ha proporcionado mapas de calor sólidos de los “puntos calientes” globales donde es más probable que ocurra el desbordamiento zoonótico.

La vigilancia regular a largo plazo en estos “puntos calientes” podría detectar señales de desbordamiento, así como cualquier cambio que ocurra con el tiempo. Estos podrían incluir un aumento en los individuos con anticuerpos positivos, mayores niveles de enfermedad y cambios demográficos entre las personas infectadas. Al igual que con cualquier vigilancia proactiva de enfermedades, si se detecta una señal, se llevará a cabo una investigación de brote. Las personas identificadas con síntomas que no pueden diagnosticarse fácilmente pueden ser evaluadas mediante secuenciación genética para caracterizar e identificar nuevos virus.

Esto es exactamente lo que hicieron Greg Gray y su equipo de la Universidad de Duke en su búsqueda de coronavirus no descubiertos en la zona rural de Sarawak, Malasia, un conocido “punto caliente” para el contagio zoonótico. Se descubrió que ocho de las 301 muestras recolectadas de pacientes con neumonía hospitalizados en 2017-2018 tenían un coronavirus canino nunca antes visto en humanos. La secuenciación completa del genoma viral no solo sugirió que había saltado recientemente de un huésped animal, sino que también albergaba la misma mutación que hizo que tanto el Sars como el Sars-CoV-2 fueran tan mortales.

Foto: Reuters

La buena noticia es que la infraestructura de vigilancia en los “puntos calientes” globales ya existe. El programa Conectando Organizaciones para la Vigilancia Regional de Enfermedades vincula seis redes regionales de vigilancia de enfermedades en 28 países. Fueron pioneros en la “vigilancia participante”, asociándose con comunidades en alto riesgo de propagación zoonótica inicial y los resultados de salud más graves para contribuir a los esfuerzos de prevención.

Por ejemplo, Camboya, un país en riesgo de propagación de la influenza aviar pandémica, estableció una línea directa nacional gratuita para que los miembros de la comunidad reporten enfermedades animales directamente al Ministerio de Salud en tiempo real. Los enfoques prácticos como estos son clave para una respuesta de salud pública oportuna y coordinada para detener los brotes antes de que se conviertan en pandemias.

Es fácil pasar por alto las señales de advertencia cuando las prioridades globales y locales son provisionales. No es necesario que vuelva a ocurrir el mismo error.

* Profesora adjunta de epidemiología de la Universidad de Columbia