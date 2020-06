“Luces de esperanza”: Lo que tienes que saber del coronavirus este lunes

Tras el debate por las cifras oficiales que entrega a diario el Minsal, el Ejecutivo anunció hoy un nuevo criterio para contabilizar a las víctimas de coronavirus, aunque no se entró en un detalle muy profundo. El ministro Jaime Mañalich explicó que ahora se incluirá también “como casos fallecidos atribuibles a Covid-19 a aquellas personas que tienen un certificado de defunción (que diga Covid, pero que además, tienen un PCR tomado y todavía no está informado”. Así, el número de fallecidos que se reportará a partir de ahora va a aumentar.

La mayoría de los países no ha logrado capturar el real alcance de las muertes por coronavirus, aunque hay una excepción: Bélgica, que también cuenta las muertes sospechosas de Covid-19. El Minsal informó también que los contagios superaron la barrera de los 100 mil (105.159), con con 5.471 nuevos casos, mientras que se registró un nuevo récord de fallecidos, con 59 decesos en las últimas 24 horas (1.113 en total).

En cuanto a los pacientes, actualmente hay 1.446 personas hospitalizadas, de las cuales 1.209 están conectadas a ventilación mecánica. Pese a la curva ascendente de casos y víctimas fatales, el ministro Mañalich dijo que ve “luces de esperanza” en algunas comunas y que la continuidad de la cuarentena se definirá el miércoles.

Sars-CoV-2 es el virus más letal en Chile en al menos los últimos 50 años

Muchos virus han golpeado a Chile, pero ninguno ha sido tan letal como el Covid-19. Con más de mil muertos en el país, ni el VIH, ni el sincicial o la influenza han provocado tantas víctimas fatales. Para encontrar un virus con este nivel de letalidad, hay que remontarse a la década del 60, cuando el sarampión causaba cerca de 3.000 muertes anuales, especialmente en niños.

Ver más

¿Por que volvió Arturo Zúñiga? Las dudas que deja el regreso del subsecretario

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, estaba en cuarentena desde el 26 de mayo por el riesgo de haber sido contacto estrecho de un contagiado/a, pero menos de una semana después volvió a sus labores. ¿Por qué lo hizo?

Ver más

Laurie Garrett: “Lo peor de esta pandemia ocurrirá en julio en el hemisferio sur”

En 1994 la periodista estadounidense Laurie Garrett lanzó The Coming Plague (La próxima plaga), libro que adelantó buena parte de lo que está ocurriendo hoy con el Covid-19. En entrevista con La Tercera plantea que lo peor en el hemisferio sur tendrá lugar en julio y que "tenemos una duda real sobre si estamos enfrentando una segunda ola o si es la primera ola que va a continuar. No es una segunda ola, sino que un permanente, con un horrible nivel de muertes y contagios".

Ver más

Pandemia: Qué hacer cuando tus cercanos no se cuidan

Una pregunta no menor: ¿Qué se puede hacer cuando nos consta que alguno de nuestros familiares o cercanos no está tomando las medidas para resguardarse del coronavirus? Estas personas son las que rompen la cuarentena, se resisten a la mascarilla y no respetan la distancia social. Tampoco sanitizan nada, tratan de exagerados a los que se cuidan y presionan para juntarse. Algunos más extremos incluso rompen los cordones sanitarios.

Ver más

Académico que acuñó la expresión “paradoja de Minnesota”: “Muchos blancos no quieren que las minorías raciales vivan en sus vecindarios”

También desde Estados Unidos llegan noticias muy poco alentadoras sobre el caso de George Floyd, un ciudadano afroamericano víctima de la violencia policial. Esto ha provocado fuertes protestas en más de 140 ciudades del país. Samuel L. Myers Jr., quien acuñó la expresión “paradoja de Minnesota”, apunta a que en ese estado "la brecha de rendimiento entre los estudiantes blancos y de color se encuentra entre las peores de la nación. Esto es válido en todos los parámetros de calidad de vida, incluida la tasa de empleo.

Ver más

Director del Samu Metropolitano: “Hemos abordado la demanda aumentando el trabajo y los turnos de nuestra gente”

El médico Juan de Dios Reyes, quien dirige el Samu Metropolitano, relata cómo han enfrentado la pandemia y lo que significan, en términos de tensión y desgaste, los traslados aéreos para el personal.

Ver más

Clase Abierta, aprende donde estés: El ocio como motor de la felicidad y desarrollo humano

Y en nuestra Clase Abierta de hoy, una "lección" sobre la importancia del ocio. El académico del Campus Villarrica de la Universidad Católica UC, Andrés Reid, hace una revisión histórica del ocio, en qué momento dedicarse a actividades “no productivas” (como la filosofía, la música y el arte) pasó a convertirse en algo “negativo” y por qué es tan importante dedicarle tiempo al ocio en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos de pandemia.

Ver más

Podcast del coronavirus: "Luces de esperanza"

Francisco Aravena y el equipo de Crónica Estéreo te traen lo que debes escuchar para estar informado sobre el avance de la crisis sanitaria.

Ver más