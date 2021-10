“Me siento fea”, “Me veo gordo”: pandemia aumento la disconformidad con el cuerpo y en los casos más graves la dismorfia como trastorno mental

hace 42 minutos Tiempo de lectura: 5 minutos

No se trata solo de no querer verse al espejo o de evitar los encuentros sociales para que los demás no enjuicien su actual forma física. En los casos más graves hay una alteración del juicio de realidad que altera la vida de las personas.