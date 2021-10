Otra secuela de la pandemia: Casi la mitad de los santiaguinos busca información del Covid más de una vez a la semana

La consultora Neo Consulting realizó un estudio un estudio relacionado a la Salud Digital en tres capitales de Latinoamérica (Santiago, Lima y Bogotá, elegidas debido a la alta concentración de población en su país), donde analizó principalmente la transformación en el uso de fuentes de información sobre Covid-19 desde el inicio de la pandemia, y la frecuencia de búsqueda de información sobre la enfermedad producida por el virus Sars-CoV-2 y temas relacionados con la salud en internet.

Uno de los resultados de esta investigación que se realizó a la población mayor de 18 años, arrojó que un 43% de santiaguinos busca información sobre el Covid-19 más de una vez a la semana en internet y, entre ellos, solo 2 de cada 10 habitantes se dirige a las fuentes oficiales del gobierno (Ministerio de Salud) como principal fuente de información sobre el coronavirus.

Imagen referencial. Foto: AFP

Además, en cuanto al nivel de confiabilidad en temas de salud, la fuente gubernamental se muestra, nuevamente, relegada. Ya que los datos muestran que apenas el 11% de las personas que viven en Santiago valora esta fuente como la más confiable. A diferencia de la información brindada por centros de salud (clínicas u hospitales) y por médicos de cabecera, quien lidera como la fuente de información con más confiabilidad en estos temas.

Daniel Falcón, líder del estudio y CEO de Neo Consulting, en conversación con Qué Pasa dice que esta poca confiabilidad se debe a que “algo que hemos visto es que hay muchas fuentes de información. Cuando comenzó la pandemia habían diferentes versiones de lo que había pasado, y yo creo que la personas ahora que buscan información no solamente ven una fuente sino ven múltiples fuentes. Entonces la información del gobierno es una variable, es una fuente adicional, pero no representa una fuente principal para las personas y eso puede estar ligado mucho a la confianza que se tenga sobre el manejo del Covid-19, y creo que todos los países y en Chile ha pasado también que en algún momento se cuestionó un poco cómo se manejó el tema de la pandemia, lo de las cuarentenas y por eso ha habido hasta cierta forma un descredito al no confiar en esto como fuente de información”.

Otro resultado que llamó la atención de la consultora fue el cambio de comportamiento digital que tuvieron las personas analizadas en las tres ciudades. “Antes el interés que existía por los temas de salud no era tan trascendente y en cuanto a la búsqueda digital logró hacer que muchas clínicas, organizaciones tuvieran que lanzar por ejemplo aplicaciones, tele consultas, reforzar los planes, etc.” añade Falcón.

Asimismo el estudio también arrojó que la búsqueda de datos e información tanto en temas de salud hoy está ligado mucho más a lo digital. “Ahora si las personas siente algún síntoma o tiene la preocupación de cómo cuidarse a ellos o a su familia, utilizan el buscador, hacen consultas en comunidades, están muy atentos a la información” comenta el CEO.

En tanto, la Dra. Norma Contreras, internista del programa Medicina Preventiva de Clínica Alemana dice que a pesar de que hay varios factores que se deben considerar sobre los resultados de este estudio, y que muchas veces las personas buscan información relacionada a la salud y el Covid-19 por un tema de facilidad o rapidez, no hay que olvidar que “deberíamos tener todos muy claro que deberíamos buscar en el médico la información correcta, porque muchas veces cuando uno busca información sobre una enfermedad ve de repente que no tiene nada que ver con lo que es en realidad y la persona termina automedicándose, y lo correcto es informar que la persona debe buscar un especialista y no debe confiar en todo lo que está en internet”.

Agregando que “principalmente las personas tienen que buscar (información sobre la salud) en fuentes principales relacionadas con el Ministerio de Salud, con las universidades y con las instituciones de salud (clínicas, hospitales)”.

Hombres con computadoras portátiles

Redes sociales

El estudio también mostró que 3 de cada 10 habitantes de las capitales analizadas obtiene información relacionada al coronavirus en las redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok).

Para los santiaguinos, los resultados arrojaron que las redes sociales constituyen la principal fuente de información vinculada al Covid-19, siendo Instagram y YouTube las que tienen mayor predominancia entre los habitantes de la capital chilena que se informan por redes sociales. En cambio, a nivel regional, YouTube (30%) es la red social con mayor preferencia para buscar información relacionada al Covid-19, seguida por Facebook con 29% de las preferencias.

Falcón comenta que la investigación también mostró que el uso de las diferentes redes sociales para buscar información sobre salud es muy distintas entre las diferentes generaciones analizadas. “Los Centennial, sobre todo consumen contenido en video, son muy visuales y las plataformas de video por ejemplo TikTok, es sumamente importante para ellos”.

“Para los Miellenial, esta generación que es más de transición sí aprecian más el contenido, los podcast, también aprecian el video pero son mas variados, pueden estar en Facebook, en LinkedIn, YouTube, pueden leer un blog, tener entretenimiento online y no se centran solo en el video y la inmediatez. Y la Generación X, y esto ha sido igual para los tres países, están más en Facebook, están más en contenidos de textos, imágenes, o sea es bien marcado dónde están” señala.

En tanto, pese a la creciente búsqueda en internet, los ciudadanos de Santiago aún desconfían de la información que obtienen a través de este canal sobre el Covid-19, medicinas y sintomatologías.