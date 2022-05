Pañuelos desechables e impresoras que funcionan: la sorpresiva alegría de volver a la oficina

Una vez a la semana, Liz Johnson se sube a su automóvil y conduce a su oficina de Raleigh, NC, por elección propia.

El viaje dura 40 minutos. Su equipo ni siquiera está allí. Pero a ella le encanta. Con otras personas, se siente como ella misma: energizada, captando nuevas ideas de fragmentos de conversaciones que escucha por casualidad.

“Estoy como, ‘la vieja Liz está de regreso’”, dice la directora de ventas de 29 años de edad en la firma de personal Robert Half International. “Sabía que ella todavía estaba allí”.

A medida que las empresas vuelven a llamar a los empleados después de más de dos años de trabajo remoto, algunos se han sorprendido al redescubrir los placeres de la vida en la oficina. Los viajes que alguna vez se sintieron pesados son exrañamente bienvenidos, un respiro tranquilo del resto del día. Apagar un computador a las 5 o 6 pm finalmente significa algo nuevamente. Trabajan menos horas, soportan menos reuniones inútiles, se sienten más humanos.

No es que fueran inmunes a las ventajas de la vida de tiempo completo en el hogar. A la Sra. Johnson le gustó poder hacer yoga por la mañana, cocinar comidas saludables, tener un perro. Y, sin embargo, “si alguien me invita a otra hora feliz virtual, no puedo aceptarlo”, dice. “Me sorprende lo exhausto que estoy al entrar a la oficina, pero estoy mucho más feliz”.

Foto: Agencia Uno

La cantidad de días que los empleados dicen que quieren trabajar desde casa alcanzó su punto máximo en diciembre de 2020 con 2,5 días y ha ido disminuyendo desde entonces, según investigadores de la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad de Chicago. Ahora se sitúa en 2,1 días a la semana, según la encuesta de marzo del grupo. Al encuestar a casi 2.000 personas que habían regresado al menos parcialmente, los investigadores encontraron que la colaboración cara a cara, la socialización y un mejor equipo de oficina fueron los beneficios más citados.

Amanda Holdsworth, que brinda servicios de marketing y relaciones públicas a las escuelas, dice que estaba emocionada de reunirse con -sí-, el horno de microondas de la oficina.

“¿Quién se perdió un microondas en la oficina?”, pregunta la Sra. Holdsworth, que vive en Milford, Michigan. “Pero el hecho de que pudieras sentarte allí, calentar la comida y hablar con otra persona durante cinco segundos”.

Esperando a que nuestras sobras se calienten o entrando a una sala de conferencias, volvemos a actuar como nosotros mismos en la oficina.

“Es agradable volver a ser el tipo divertido en nuestras reuniones”, dice Gus Martínez, que trabaja en ventas en Chicago. Recibir sonrisas aumenta su confianza, al igual que ponerse su guardarropa de oficina de traje, corbata y pañuelo de bolsillo.

Al crecer en la ciudad, la mujer de 37 años todavía recuerda haber visto un vagón de metro lleno de hombres vestidos con elegantes trajes. Todos eran blancos, recuerda. El Sr. Martínez, quien es latino, resolvió que algún día él también usaría traje para trabajar.

De vuelta en la oficina, “veo y siento el papel”, dice.

Por supuesto, todo puede ser discordante y extraño al principio, incluso exasperante. Cuando Adam Foster comenzó a ir a la oficina de Auctane, una empresa de tecnología de software de logística en Austin, Texas, en octubre pasado, se sorprendió de lo grande y vacía que estaba. Con pocos colegas de regreso, todavía estaba atrapado en reuniones virtuales todo el día, con la molestia adicional de tener que buscar un espacio privado para iniciar sesión.

“Es como, ¿cuál es el punto aquí?”, se pregunta. La primera vez que mostró su rostro en una pantalla grande en una sala de reuniones para una llamada híbrida de Zoom, pensó: “No me gusta esto”.

Foto: Reuters

Después del Año Nuevo, más colegas regresaron. La oficina volvió a sentirse animada, dice, pero también diferente, más complaciente con la flexibilidad. Ahora, si quiere evitar el tráfico o ver la obra de teatro de la escuela de sus hijas, se dirige a casa temprano.

“Así es como debería haber sido siempre”, dice.

No es 2019 de nuevo. Nuestras oficinas han cambiado, y nosotros también.

“En realidad se siente normal pero mejor. Se ha aliviado parte de la presión”, dice Jill Davidson, una abogada de 47 años en Washington, DC. Cuando la llamé un lunes reciente, estaba sentada en su escritorio de pie, con su amada impresora de alta potencia justo al lado de su oficina. Pero llevaba zapatillas Allbirds, una sudadera cruzada color bígaro y sin maquillaje.

La oficina se siente más informal y cómoda, dice, un reconocimiento de que las personas tienen vidas fuera del trabajo. También puede usar lo que quiera en casa, pero el escritorio encajado en la esquina de su apartamento tiende a perseguirla incluso después de que se va.

“Fue como, ¿dónde termina el hogar y comienza el trabajo?”, dice sobre los meses que pasó trabajando de forma remota a tiempo completo. “¿No soy más que mi trabajo?”

Por supuesto, muchos de los trabajadores con los que hablé no tienen viajes largos. La mayoría no regresa todos los días. Y en un mercado laboral ajustado, el trabajo remoto sigue siendo un beneficio codiciado. Alrededor del 9,3% de las búsquedas en el sitio de empleo Indeed el mes pasado fueron términos relacionados con trabajar desde casa, según el economista de Indeed Nick Bunker .

Cuando los equipos tienen una razón para presentarse en la oficina (las reuniones en persona toman menos tiempo, los compañeros de trabajo finalmente conocen al nuevo personal), lo disfrutan, dice Cali Yost, director ejecutivo de Flex+Strategy Group, una empresa de consultoría en el lugar de trabajo. empresa.

“Simplemente creo que tiene que haber un ‘¿Por qué estoy aquí?’”, dice.

La Sra. Yost encuestó a 600 empleados y 600 gerentes de enero a abril, mientras se preparaban para cambiar al menos a parte del trabajo en el sitio. Se sorprendió al descubrir que al preguntar a ambos grupos cómo se sentían acerca de la transición, la respuesta más popular fue “esperanzador”.

“Están listos para intentarlo”, dice ella.

Cuando Mariah Leffingwell, de 28 años, descubrió que un nuevo puesto en Chicago requería que estuviera en la oficina cinco días a la semana, su primer pensamiento fue: “Eso es mucho”.

El trabajo en el sitio ha sido crucial para hacer crecer su carrera como abogada joven, dice. En lugar de esforzarse por descifrar la respuesta de correo electrónico de una palabra de un colega ( ¿“OK” significa que hizo algo mal?), puede captar sus pistas tácitas en persona. Cuando siente que se está arrastrando a las 3:00 p. m. de un viernes, mira y ve a sus compañeros de trabajo trabajando juntos y siente que están todos juntos en las trincheras.

“Es casi completamente diferente en persona”, dice ella. “No es lo que esperaba, en el buen sentido.”