Por qué el anillo inteligente Oura tiene seguidores de culto

Últimamente, los anillos Oura parecen estar por todas partes. Se ha visto a la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo usando uno. Mark Zuckerberg dijo que duerme de siete a ocho horas con el suyo. El actor Tom Holland también confía en su Oura.

La gente definitivamente siente curiosidad por el Oura que llevo en el dedo. Amigos e incluso desconocidos en la calle se preguntan si esta joyería de alta tecnología ayuda a dormir o a mantenerse en forma, y si realmente vale su precio inicial de 349 dólares y la suscripción mensual de 6 dólares.

Digo que, en los últimos dos años, a menudo me he olvidado de que lo llevo puesto. Eso es bueno.

Mi Oura de plata es un poco como mi anillo de bodas: rara vez me lo quito. Por eso es capaz de capturar muchos datos de salud y estado físico, más que cualquier otro dispositivo portátil. Me ayudó a evitar quedar embarazada. Luego me ayudó a quedar embarazada. Ahora me permite controlar el estrés y el insomnio de la paternidad temprana.

¿Intrigado? Un anillo inteligente es ideal para personas que sienten curiosidad por sus signos vitales, les preocupan las noches de insomnio o les molesta la idea de un reloj inteligente. He estado probando el Oura Ring 4, disponible el martes, junto con sus principales competidores.

Así es como un anillo puede ayudar con los objetivos de salud y estado físico, y cómo no puede.

Configúrelo, olvídese

Oura es la marca líder de anillos inteligentes, con más del 60% del mercado, según la firma de análisis de datos IDC. También hay rivales recientes como el Galaxy Ring de Samsung, exclusivo para Android, de 400 dólares, el Evie Ring de Movano Health, exclusivo para iOS, de 269 dólares, y el Ring Air de Ultrahuman, de 349 dólares. (A modo de comparación, el Apple Watch Series 10 tiene un precio inicial de 399 dólares).

Oura ha tenido años para pulir su hardware y su aplicación, lo que le da una gran ventaja sobre los anillos más nuevos. El Oura Ring 4 es más elegante y tiene una mayor duración de la batería que el Ring 3, y solo Oura y Ultrahuman funcionan tanto con iPhone como con Android. Algunos competidores tienen ventaja en ciertas áreas, incluida la carga.

Puede parecer contradictorio que un dispositivo que es tan caro como un reloj inteligente, pero con menos funciones y sin pantalla, valga la pena. Para algunas personas, especialmente las mujeres, puede serlo.

Comodidad durante todo el día y toda la noche: el atractivo del anillo inteligente es el paquete. Es pequeño, liviano y resistente al agua. El Oura incluso se promociona como compatible con la sauna.

Un reloj inteligente se siente voluminoso en comparación, especialmente de noche, cuando soy menos tolerante con las cosas ajustadas. La mayoría de los anillos inteligentes parecen una gruesa alianza de boda para hombre. Pero el diseño abierto único del anillo Evie puede adaptarse a la hinchazón para un ajuste más cómodo.

Profundizando en los datos: los anillos inteligentes tienen muchos de los mismos sensores de salud que un reloj inteligente, incluidos los de frecuencia cardíaca, respiración, temperatura de la piel, sueño y actividad. Sin una pantalla, el anillo necesita una aplicación de teléfono inteligente para mostrar sus datos.

Oura tiene la mejor presentación. La aplicación puntúa el sueño, la actividad y la “preparación” de cada día, que se refiere a si su cuerpo está preparado para el ejercicio intenso. Ofrece los datos sin procesar de los signos vitales junto con información útil. Después de una noche de insomnio, por ejemplo, la aplicación me dijo: “Una caminata al aire libre antes de comenzar el día puede brindarle un buen impulso de energía”. ¡Tenía razón!

Salud de la mujer: durante un ciclo menstrual, hay una ventana específica en la que la temperatura corporal aumenta ligeramente y es más probable que quede embarazada. Los anillos con sensores de temperatura pueden detectar este aumento, lo que ayuda con la concepción y la anticoncepción.

Los cuatro anillos que mencioné tienen estos sensores, pero solo Oura funciona con una aplicación de control de natalidad digital aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, Natural Cycles. La aplicación requiere una suscripción anual de $120 que puede cubrir el seguro. (Natural Cycles también funciona con el Apple Watch).

Incluso sin una suscripción a Natural Cycles, Oura puede predecir tu período basándose en señales como la temperatura y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El Galaxy Ring de Samsung tiene una capacidad similar.

Seguimiento automático: Oura, Galaxy Ring y Ring Air de Ultrahuman pueden detectar automáticamente los entrenamientos. Puedes registrar actividades manualmente en la aplicación, pero es mucho más fácil dejar que el anillo lo resuelva.

Larga duración de la batería: la mayoría de los relojes inteligentes, excepto Garmin, deben cargarse a diario. Muchos anillos inteligentes pueden durar una semana. El nuevo Ring 4 de Oura puede durar hasta ocho días con una sola carga. El Galaxy Ring dura siete días e incluye un práctico estuche de carga portátil.

Dónde puede fallar un anillo

Un anillo inteligente no es ideal para todos. Por sí solo, no es suficiente para los deportistas más empedernidos.

Deportes con agarre: el levantamiento de pesas probablemente rayará el anillo y podría causar lesiones graves en el dedo que lo lleva. El anillo también puede interferir con actividades como el golf o la escalada en roca.

Métricas de entrenamiento: si desea ver datos en vivo de su entrenamiento o registrar datos de ubicación de su ruta, es mejor un reloj inteligente. Dicho esto, muchas personas usan un anillo y un reloj (incluyéndome a mí): uno para dormir y otro para hacer un seguimiento del entrenamiento.

Se requiere membresía: Oura requiere una suscripción mensual de $6. Samsung, Ultrahuman y Movano no cobran una suscripción para acceder a los datos del dispositivo.

El cargo recurrente es mi mayor problema con Oura, pero confío demasiado en sus datos. La membresía, así como el anillo en sí (y otros anillos inteligentes), son elegibles para el reembolso de cuentas de ahorro para la salud antes de impuestos y de gastos flexibles. Noviembre significa que la inscripción abierta a la cobertura de salud para muchas personas, por lo que es un buen momento para verificar.

Sería mejor que fuera gratis, pero la suscripción lo motiva a mirar realmente sus datos y hacer algo al respecto.