Postnatal de emergencia: las y los niños primero

La tramitación del proyecto de ley que busca extender el prenatal, postnatal y fuero maternal durante la crisis sanitaria debido a la pandemia de la Covid-19 hoy es más necesario que nunca.

Con todas las instalaciones de cuidado de niños(as) cerradas, muchas madres y padres se enfrentan a un dilema, por un lado, dónde dejar a sus bebés, y por el otro, el riesgo de perder sus trabajos si no tienen dónde dejarlos.

El permiso de postnatal es el momento en que madres y padres pueden pasar tiempo con la familia, y asistir a las consultas pediátricas de rigor, pero con un país en situación excepcional, con muchas comunas en cuarentena, ninguna de estas cosas está sucediendo.

En términos generales, durante el periodo perinatal y postnatal, los trastornos del ánimo, como por ejemplo la depresión en madres y padres están vinculados a peores resultados en el desarrollo infantil.

La pandemia ha expuesto a todas las personas, pero especialmente a madres y padres a más angustia psicológica antes de que sus bebés cumplan el primer año; en situaciones donde no existe una pandemia, usualmente los niveles más altos de angustia y estrés se observan en poblaciones desfavorecidas, no hay razón que indique que en medio de una pandemia no se cumpla el mismo patrón, las condiciones de pobreza y hacinamiento representa un reto aún mayor para la salud mental de madres y padres, sobre todo con niñas y niños en gestación o recién nacidos.

Debido a la pandemia por Covid-19, muchas madres y padres tienen riesgo de contagio al abandonar sus hogares, reintegrarse al trabajo y con esto, además, exponer a sus bebés. A esto se suma la imposibilidad de contar con redes de apoyo formales (salas cunas cerradas) e informales (familiares) para el cuidado de niñas y niños. Aunque las investigaciones aún están en curso en todo el mundo, es altamente probable que los futuros resultados revelen niveles elevados de problemas de salud mental para las futuras y nuevas madres y padres durante la pandemia.

Ante esta situación resulta, lógico, necesario y urgente extender el permiso prenatal, postnatal y fuero maternal para brindarles a las familias tranquilidad y apoyo. En concordancia con lo anterior el pasado 6 de mayo, fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que aborda esta extensión y actualmente se discute en el senado.

Este proyecto pretende normar que una vez decretado el estado de excepción constitucional, las trabajadoras tengan el derecho prenatal durante al menos 10 semanas antes del parto. Asimismo, aquellas que estén ejerciendo el derecho postnatal y termine durante el estado de excepción, puedan mantenerlo hasta que dure la medida. En el proyecto también hay un artículo que busca que aquellas mujeres que tengan un hijo menor de un año con una enfermedad grave puedan continuar con este permiso durante el estado de excepción constitucional. Se ha calculado que esta ley beneficiaría a casi 23 mil mujeres, y sus familias.

Ante esta situación es imperativo que el ejecutivo apoye este proyecto y se tramite rápidamente. Sin duda, será un beneficio no sólo para las madres y padres, sino para miles de niñas y niños.