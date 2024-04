¿Puede el vinagre de manzana hacerte perder peso y combatir el cáncer y la diabetes? Esto dice la ciencia

Cada mañana, en el desayuno, mi pareja me da un jugo de naranja que tiene un sabor más ácido de lo esperado. Un día, me explicó que añade vinagre de manzana para mejorar mi salud.

Como ex profesora de escuela primaria, confía plenamente en esta sustancia. Ella me dice que guardaba vinagre de sidra de manzana en la sala de profesores para que cuando los niños enfermaran con diarrea y vómitos, ella pudiera tomarlo inmediatamente para protegerla de la enfermedad.

Estaba escéptico acerca de otro ingrediente milagroso que estimula el sistema inmunológico. El vinagre de sidra de manzana es un producto natural elaborado a partir de jugo de manzana fermentado que se ha agriado. Aparentemente, lo mejor es el que está turbio y tiene sedimento, conocido como la “madre”, porque está relativamente sin filtrar: aquí es donde viven las bacterias buenas. Sin la madre, es poco probable que tomar vinagre de sidra de manzana obtenga muchos beneficios.

Pero, ¿existe algún beneficio real? Decidí convertirme en detective médico e investigar si el vinagre de sidra de manzana es tan bueno para la salud como parece. No hay tanta evidencia científica que respalde su popularidad como tónico para la salud como a algunas personas influyentes les gustaría pensar.

Afirmación 1: tiene propiedades desinfectantes

El vinagre tiene una larga historia como descontaminante de superficies y quizás esta sea la razón por la que los aderezos para ensaladas contienen vinagre: además de agregar sabor, puede matar los microorganismos de las verduras crudas.

Pero, ¿las cualidades descontaminantes del vinagre de sidra de manzana se trasladan al intestino humano? Nuestros estómagos producen ácido, que actúa como una barrera natural contra las infecciones, entonces, ¿cómo puede ayudar agregar más ácido?

Las investigaciones sugieren que el vinagre de sidra de manzana retrasa el vaciado del estómago, por lo que tal vez un mayor tiempo de contacto con el ácido del estómago podría explicar el supuesto efecto protector contra las infecciones entéricas.

Afirmación 2: ayuda a la pérdida de peso y control de la diabetes

Hay muchas afirmaciones anecdóticas de que el vinagre de sidra de manzana puede ayudar a perder peso, respaldadas por evidencia limitada de varios estudios pequeños. Un ensayo controlado aleatorio publicado a principios de 2024 mostró reducciones significativas en el peso y el tamaño de la cintura de 120 jóvenes con sobrepeso y obesidad. También hubo reducciones en los triglicéridos séricos (grasas sanguíneas que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca si los niveles son demasiado altos) y el colesterol durante el período de seguimiento de tres meses.

Sin embargo, una revisión sistemática de 2020 encontró evidencia de beneficios sólo marginales citando “evidencia insuficiente”. Otra revisión sistemática posterior de 2021, que analizó la suplementación dietética con ácido acético de todos los tipos de vinagre, encontró evidencia de reducciones significativas en la glucosa en sangre en ayunas, particularmente en personas con diabetes tipo 2. El estudio también mostró beneficios en la reducción de los triglicéridos y el colesterol séricos.

Entonces, ¿cómo podrían funcionar estos efectos? Se cree que el vinagre de sidra de manzana provoca pérdida de peso gracias a su efecto sobre el retraso del vaciamiento gástrico. Esto aumenta la sensación de saciedad y reduce el apetito. La reducción de la ingesta calórica conducirá a la pérdida de peso, pero ¿cómo influyen los efectos metabólicos sobre la glucosa y los lípidos en sangre?

Los niveles de glucosa en sangre están controlados por la hormona pancreática insulina. En la diabetes tipo 2 hay una reducción de la sensibilidad a la insulina, lo que a su vez conduce a una reducción de la absorción de glucosa por parte de las células.

Existe cierta evidencia de que el vinagre de sidra de manzana (y otras fuentes de ácido acético) mejora la sensibilidad a la insulina, por lo que es posible que existan algunos beneficios para quienes padecen esta afección. Dado que los niveles altos de glucosa en sangre están asociados con niveles altos de lípidos séricos, la reducción asociada en los niveles de glucosa en sangre causada por una mayor sensibilidad a la insulina debería mejorar los perfiles de lípidos en sangre, como se demuestra en las revisiones de la literatura.

Afirmación 3: reduce el riesgo de enfermedades cardíacas

Los lípidos elevados en sangre son un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. ¿Puede el consumo de vinagre de manzana reducir su incidencia? Bueno, me temo que no hay evidencia científica de que el consumo de vinagre de ningún tipo reduzca la morbilidad y mortalidad cardiovascular en personas con o sin diabetes. Para quienes no tienen diabetes, los beneficios del consumo de vinagre sobre los niveles de lípidos en sangre son menos claros, como sugiere este estudio de 2013.

Afirmación 4: ayuda al tratamiento y prevención del cáncer

Una de las afirmaciones más escandalosas sobre los beneficios del consumo diario de vinagre de sidra de manzana es que puede prevenir o tratar el cáncer. Un estudio de casos y controles de China, citado frecuentemente, encontró que un mayor consumo de vinagre se asociaba con una menor incidencia de cáncer de esófago. Lo que no dicen algunas fuentes populares de Internet que citan este estudio es que comer frijoles y verduras también tiene un efecto protector, además de llevar una dieta con un consumo normal de sal y beber agua. Siempre hay múltiples factores de confusión cuando se hacen afirmaciones sobre el cáncer y siempre debemos estar en guardia crítica.

¿Debo seguir tomando mi jugo de naranja adulterado con vinagre de sidra de manzana todas las mañanas? La evidencia sugiere que me ayudará con mi cintura y mi peso, por lo que aguantaré el sabor amargo por un tiempo más.

*Stephen Hughes, profesor titular de Medicina, Universidad Anglia Ruskin