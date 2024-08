Si pasa algún tiempo mirando contenido sobre dietas y estilos de vida en las redes sociales, es probable que haya encontrado una variedad de “trucos” para perder peso.

Una de las tendencias más recientes es una bebida casera llamada ricezempic, que se prepara dejando en remojo arroz crudo y luego colándolo para beber el agua almidonada restante. Suena delicioso, ¿verdad?

¿Qué es el Ricezempic, el Ozempic que se puede hacer en casa y promete hacerte perder hasta 27 kilos?

Sus defensores afirman que conduce a la pérdida de peso al hacer que uno se sienta más lleno durante más tiempo y suprimir el apetito, funcionando de forma similar al codiciado fármaco Ozempic, de ahí su nombre.

¿Esta bebida realmente imita los efectos de pérdida de peso de Ozempic? Alerta de spoiler: probablemente no. Pero veamos lo que nos dicen las pruebas.

¿Cómo se hace el ricezempic?

Si bien la receta puede variar levemente según a quién le preguntes, los pasos más comunes para hacer ricezempic son:

Remoje media taza de arroz blanco (sin enjuagar) en una taza de agua tibia o caliente durante toda la noche.

Escurre la mezcla de arroz en un vaso nuevo usando un colador.

Deseche el arroz (pero conserve el agua con almidón)

Añade el jugo de media lima o limón al agua con almidón y bebe.

Los usuarios de TikTok advierten que los mejores resultados se obtendrán si se bebe esta mezcla una vez al día, a primera hora de la mañana, antes de comer.

Uno de los videos de Tik Tok con la receta y sus supuestos beneficios.

La idea es que cuanto más tiempo se consume Ricezempic, más peso se pierde. Algunos afirman que introducir la bebida en la dieta puede provocar una pérdida de peso de hasta 27 kilogramos en dos meses.

Almidón resistente

Quienes promocionan Ricezempic argumentan que ayuda a perder peso debido al almidón resistente que contiene el arroz. El almidón resistente es un tipo de fibra dietética (también clasificada como prebiótico). No hay evidencia sólida de que te haga sentir más lleno por más tiempo, pero sí tiene beneficios comprobados para la salud.

Los estudios han demostrado que consumir almidón resistente puede ayudar a regular el azúcar en sangre , favorecer la pérdida de peso y mejorar la salud intestinal.

Las investigaciones también han demostrado que comer almidón resistente reduce el riesgo de obesidad, diabetes , enfermedades cardíacas y otras enfermedades crónicas.

El almidón resistente se encuentra en muchos alimentos, entre ellos, los porotos, las lentejas, los cereales integrales (avena, cebada y arroz, en particular el arroz integral), los plátanos (en especial cuando están verdes o poco maduros), las papas y los frutos secos y semillas (en particular, las semillas de chía, las semillas de lino y las almendras).

Media taza de arroz blanco crudo (según la receta de Ricezempic) contiene alrededor de 0,6 gramos de almidón resistente. Para obtener beneficios óptimos para la salud, se recomienda una ingesta diaria de entre 15 y 20 gramos de almidón resistente. Aunque no hay evidencia concreta sobre la cantidad de almidón resistente que se filtra del arroz al agua, es probable que sea significativamente menor a 0,6 gramos, ya que no se consume el grano de arroz entero.

Ricezempic contra Ozempic

Ozempic se desarrolló originalmente para ayudar a las personas con diabetes a controlar sus niveles de azúcar en sangre, pero ahora se usa comúnmente para perder peso.

Una caja de Ozempic. Foto: Reuters

Ozempic, junto con medicamentos similares como Wegovy y Trulicity, es un agonista del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1). Estos medicamentos imitan la hormona GLP-1 que el cuerpo produce naturalmente. Al hacerlo, ralentizan el proceso digestivo, lo que ayuda a las personas a sentirse más llenas durante más tiempo y frena el apetito.

Si bien el almidón resistente del arroz podría inducir algunos beneficios similares a Ozempic (como una sensación de saciedad y, por lo tanto, una reducción de la ingesta de energía), ningún estudio científico ha probado Ricezempic utilizando las recetas promocionadas en las redes sociales.

Ozempic tiene una vida media larga y permanece activo en el cuerpo durante unos siete días. Por el contrario, consumir una taza de arroz proporciona una sensación de saciedad durante sólo unas horas. Y simplemente remojar el arroz en agua y beber el agua con almidón no proporcionará el mismo nivel de saciedad que comer el arroz en sí.

Otras formas de incorporar almidón resistente a su dieta

Hay varias formas de consumir almidón más resistente y al mismo tiempo obtener nutrientes y vitaminas adicionales en comparación con lo que se obtiene del ricezempic.

1. Arroz cocido y enfriado

Dejar enfriar el arroz cocido aumenta su contenido de almidón resistente. Recalentarlo no reduce significativamente la cantidad de almidón resistente que se forma durante el enfriamiento. El arroz integral es preferible al arroz blanco debido a su mayor contenido de fibra y a los micronutrientes adicionales como el fósforo y el magnesio.

2. Más legumbres

Tienen un alto contenido de almidón resistente y se ha demostrado que favorecen el control del peso cuando se consumen con regularidad. ¿Por qué no probar una receta que incluya porotos pintos, garbanzos, porotos negros o guisantes para la cena de esta noche?

3. Papas cocidas y enfriadas

Cocinar las patatas y dejarlas enfriar durante al menos unas horas aumenta su contenido de almidón resistente. Las patatas completamente enfriadas son una fuente rica de almidón resistente y también aportan nutrientes esenciales como potasio y vitamina C. Preparar una ensalada de patatas como guarnición es una excelente manera de obtener estos beneficios.

En una palabra

Aunque muchas personas en las redes sociales han informado de los beneficios, no hay evidencia científica de que beber agua de arroz o “Ricezempic” sea eficaz para perder peso. Probablemente no verás ningún cambio significativo en tu peso si bebes Ricezempic y no haces ningún otro ajuste en tu dieta o estilo de vida.

Si bien la bebida puede proporcionar una pequeña cantidad de residuos de almidón resistente del arroz y algo de hidratación del agua, consumir alimentos que contengan almidón resistente en su forma completa ofrecería significativamente más beneficios nutricionales.

En términos más generales, desconfíe de los trucos para perder peso que ve en las redes sociales . Lograr una pérdida de peso duradera se reduce a adoptar gradualmente hábitos alimentarios saludables y ejercicio regular, y asegurarse de que estos cambios se conviertan en hábitos para toda la vida.

*Emily Burch Dietista en ejercicio acreditada y profesora de la Southern Cross University

**Lauren Ball Profesora de Salud y Bienestar Comunitario, Universidad de Queensland