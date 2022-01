¿Si tuve Ómicron puedo recontagiarme con la variante Delta?

A casi dos años de la identificación del primer caso de Covid-19 en Chile, la cifra de contagios totales asciende a más de 1.800.000, mientras que los casos de sospecha de reinfección solo del 18 de enero llegaron a las 3.449.

Después de ser identificada en noviembre del 2021, la variante Ómicron se ha caracterizado por ser más transmisible y menos agresiva. Sin embargo, poco se sabe sobre la inmunidad que podría brindar a los hospederos después de pasar por la enfermedad y, por ende, cómo afectaría esto en una posible reinfección.

El sistema inmunitario es el encargado de proteger al organismo de infecciones, mientras que los anticuerpos son proteínas que crea este sistema para combatir y proteger ante la entrada de un agente que se reconoce como ajeno –es decir, un antígeno–, como por ejemplo, la proteína S del Covid-19.

La viróloga Vivian Luchsinger explica que los anticuerpos reaccionan de forma específica con cada antígeno, de modo que, si la proteína S varia mucho no será reconocida por el anticuerpo, o lo será parcialmente.

“Entonces si yo me infecto con una determinada variante del SARS-CoV-2, voy a generar anticuerpos para las proteínas o antígenos de ese virus y si estas proteínas o antígenos son muy distintos de una variante entonces mis anticuerpos no van a servir o parcialmente”, agrega.

Presentación de un test rápido de antígenos para detectar SARS-CoV-2. Foto: Reuters

Tiempo de inmunidad

Luchsinger afirma que el tiempo de inmunidad de protección luego de atravesar el Covid-19 es variable, pues se han visto reinfecciones en pacientes desde los tres meses hasta un año y que hay varios factores que incidirían en ello.

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla, en EE.UU. analizó las células inmunitarias y anticuerpos de casi 200 personas, encontrando respuestas inmunitarias duraderas en la mayoría de los sujetos estudiados.

“Se encontraron anticuerpos contra la proteína espiga (spike) del Sars-CoV-2, que el virus usa para ingresar a las células, en el 98% de los participantes un mes después del inicio de los síntomas. Como se vio en estudios anteriores, la cantidad de anticuerpos varió ampliamente entre los individuos. Pero, de manera prometedora, sus niveles se mantuvieron bastante estables a lo largo del tiempo, disminuyendo solo modestamente entre 6 y 8 meses después de la infección”, se explica en una nota de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de ese país sobre este estudio.

Otro estudio publicado en Nature afirma que “la observación de que las respuestas de las células B de memoria no decaen después de 6,2 meses, sino que continúan evolucionando, sugiere fuertemente que las personas infectadas con Sars-CoV-2 podrían generar una respuesta rápida y efectiva al virus al volver a exponerse.”

Las células B son otra parte fundamental del sistema inmune al producir nuevos anticuerpos cuando el cuerpo los necesita, mientras que las células T se encargan de reconocer y matar antígenos.

Reinfección después de tener la variante Ómicron

“La verdad es que se sabe poco”, reconoce el virólogo molecular y académico de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, Rafael Medina, sobre la inmunidad que podría generar la variante Ómicron, en particular frente a la variante Delta.

“Se espera que alrededor de cuatro semanas después de estar infectado se genere una respuesta de anticuerpos bastante robusta y, por lo tanto, lo que sabemos hasta ahora es que debería ser capaz de neutralizar cualquier infección con el mismo virus hacia adelante”.

Imagen de referencia de anticuerpos, en azul claro, pululando alrededor de una partícula de Sars-CoV-2. Foto: Design Cells

Así mismo, Medina explica que según lo que se ha aprendido de otras variantes, los anticuerpos tenderán a decaer entre los 4 o 6 meses.

Entonces, ¿es posible contagiarse con la variante Delta después de haber tenido Ómicron? Medina dice que “no hay una experiencia empírica. No está circulando nada más que Ómicron –prácticamente– en la mayoría del globo, por lo tanto, no se sabe (…) Así que yo creo que es una pregunta totalmente abierta y que aún no tenemos experiencia empírica para poder decir algo relativamente certero”.

El doctor Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, habló en la emisora KHOU 11 sobre la posibilidad de contagiarse de Ómicron más de una vez, afirmando que “no está claro, en este momento, qué nivel de inmunidad se produce después de una infección por Ómicron. Sospecho que, con el tiempo, sí, probablemente puedas volver a infectarte. Pero aún no tenemos esos datos porque Ómicron solo existe desde octubre/noviembre”.

Respecto a la posibilidad de que esta reinfección sea con la variante Delta, Luchsinger dice que la respuesta inmune entre las variantes Ómicron y Delta, de modo que “hay componentes entre ellas que son parcialmente distintas, como la proteína S, pero hay otros componentes que no varían”. Por ello, dice, “la respuesta inmune va a actuar igual contra ellos”.

Sin embargo, reconoce que esta respuesta será menos eficaz, pues los anticuerpos reaccionan con determinados antígenos, eso siempre que la variante Delta siga circulando en el país, lo que a la luz del avance de Ómicron, se ve poco probable.