Resulta emocionante imaginar que dinosaurios gigantescos siguen rugiendo y desplazándose por algún lugar remoto del mundo, pero no existe ninguna prueba de ello. No hay primos del Tyrannosaurus rex pisando fuerte en los vastos bosques de Siberia, ni ningún Apatosaurus deambulando por la selva tropical del Congo.

Como paleontólogo, he pasado gran parte de mi vida estudiando animales antiguos, en particular dinosaurios. Pero solo he visto fósiles de estas criaturas, nada vivo, con una excepción: un grupo de dinosaurios aún sigue vivo. Para encontrarlos, basta con salir y mirar hacia arriba.

Soy paleontólogo y aquí te explico dónde aún puedes encontrar dinosaurios vivos

En 1977, el geólogo estadounidense Walter Álvarez trabajaba en los Apeninos, en Italia, donde encontró una fina capa de arcilla con una cantidad inusual de un metal llamado iridio. La arcilla se encontraba entre rocas de los períodos Cretácico y Paleógeno y data de la época en que desaparecieron los dinosaurios.

El iridio es raro en la Tierra, pero es más común en algunos meteoritos. Trabajando con su padre, Luis, un físico ganador del Premio Nobel, Walter Álvarez desarrolló la teoría de que una roca espacial gigante, un asteroide, chocó con la Tierra hace 66 millones de años. Este impacto dejó rastros de iridio en todo el mundo y desencadenó el desastre inimaginable que mató a los dinosaurios y a innumerables otras especies de animales y plantas en la tierra y en el mar.

Al principio, muchos científicos rechazaron la teoría. Pero luego, en 1991, los geólogos descubrieron un enorme cráter enterrado bajo el fondo marino de la península de Yucatán, en México. En ese lugar se estrelló contra nuestro planeta un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro hace 66 millones de años.

El crater de Chicxulub. Imagen: Science

La colisión fue tan poderosa que lanzó billones de toneladas de polvo y roca fundida al cielo. Muchos trozos de roca fundida cayeron a la Tierra, provocando enormes incendios forestales en todas partes. Una gruesa capa de polvo en la atmósfera bloqueó la mayor parte de la luz solar, lo que provocó temperaturas gélidas en todo el mundo. La Tierra se convirtió en un lugar frío y desolado durante muchos años, incluso siglos .

La pérdida de luz solar mató a muchas plantas. Sin alimento disponible, los grandes dinosaurios herbívoros como el Triceratops se extinguieron rápidamente. Eso dejó a los grandes depredadores como el Tyrannosaurus rex sin animales de presa para comer, por lo que también murieron.

Pero los animales más pequeños, como los mamíferos, los lagartos y las tortugas, sí pudieron adaptarse. Podían esconderse en madrigueras y vivir de una gran variedad de alimentos. Los peces vivían en ríos y lagos y estaban protegidos por sus hogares acuáticos. Y con ellos sobrevivieron las aves, los únicos dinosaurios que quedan.

La conexión de los dinosaurios con las aves

Avanzamos unos 66 millones de años: en el siglo XIX, los científicos se dieron cuenta de que los esqueletos de las aves modernas y los dinosaurios fosilizados se parecían en muchos aspectos. Las similitudes en las piernas y los pies eran especialmente sorprendentes. Sin embargo, la mayoría de los científicos de entonces pensaban que los dinosaurios y las aves eran demasiado diferentes como para estar estrechamente relacionados.

En 1964, el experto en dinosaurios John Ostrom descubrió fósiles del dinosaurio Deinonychus. Tenía una boca llena de dientes afilados con bordes dentados como cuchillos de carne, manos largas y delgadas con tres dedos que terminaban en garras grandes y curvas, y una enorme garra en el segundo dedo de cada pie. Un cazador rápido que no encajaba con las ideas tradicionales sobre los dinosaurios como lentos y poco activos, Deinonychus vivió en América del Norte durante el período Cretácico, hace unos 110 millones de años.

En otro proyecto de investigación a principios de los años 1970, Ostrom examinó el ave más antigua conocida, el Archaeopteryx, que vivió hace 150 millones de años en lo que hoy es Alemania. Tenía alas emplumadas y una espoleta, además de rasgos similares a los de los reptiles, como mandíbulas con dientes afilados, manos con tres dedos cada una y una cola larga.

Al comparar esta antigua ave con el Deinonychus, Ostrom se dio cuenta de que sus esqueletos compartían muchas características especiales. Por ejemplo, ambos tenían brazos y manos inusualmente largos, una muñeca muy flexible, huesos huecos y un cuello en forma de S.

Basándose en estas y muchas otras similitudes, Ostrom demostró que las aves descienden de dinosaurios pequeños, depredadores y similares a las aves.

Con dientes afilados y una cola larga y huesuda, el Archaeopteryx es un vínculo entre los dinosaurios y las aves modernas.

En las últimas tres décadas, los paleontólogos han descubierto muchos esqueletos de aves antiguas y dinosaurios similares a aves en rocas del Jurásico y Cretácico en China. Sorprendentemente, los dinosaurios similares a aves, incluidos parientes cercanos del Deinonychus, estaban cubiertos de plumas, al igual que las aves que vivían con ellos. Los paleontólogos ahora coinciden en que muchos, si no todos, los dinosaurios mantenían temperaturas corporales altas y constantes, al igual que las aves y los mamíferos actuales. Las plumas los mantenían calientes.

Los dinosaurios parecidos a las aves no sobrevivieron a la extinción masiva que tuvo lugar hace 66 millones de años, pero sí lo hicieron algunas de las primeras aves que vivieron junto a ellos y evolucionaron hasta convertirse en las aves que hoy viven.

Piénsalo: para ver un dinosaurio, todo lo que tienes que hacer es mirar hacia el cielo. Y como alguien que ha estudiado dinosaurios durante mucho tiempo, me alegra saber que comparto el mundo con ellos.

*Hans Sues, geólogo investigador sénior y curador de paleontología de vertebrados, Instituto Smithsonian