El Covid-19 enseñó a la mayoría de las personas que la línea entre el estrés tolerable y el tóxico (definido como demandas persistentes que conducen a la enfermedad) varía ampliamente. Pero algunas personas envejecerán más rápido y morirán más jóvenes que otras a causa de factores estresantes tóxicos.

Entonces, ¿cuánto estrés es demasiado y qué se puede hacer al respecto?

Soy psiquiatra y este es el máximo estrés que puedes y debes soportar

Soy psiquiatra especialista en medicina psicosomática, que es el estudio y tratamiento de personas que padecen enfermedades físicas y mentales. Mi investigación se centra en personas que padecen afecciones psicológicas y enfermedades médicas, así como en aquellas cuyo estrés exacerba sus problemas de salud.

He pasado mi carrera estudiando cuestiones mente-cuerpo y capacitando médicos para tratar enfermedades mentales en entornos de atención primaria. Mi próximo libro se titula Estrés tóxico: cómo nos está matando el estrés y qué podemos hacer al respecto.

Un estudio realizado en 2023 sobre el estrés y el envejecimiento a lo largo de la vida (uno de los primeros estudios que confirma esta sabiduría popular) encontró que cuatro medidas de estrés aceleran el ritmo del envejecimiento biológico en la mediana edad. También encontró que el estrés elevado y persistente envejece a las personas de una manera comparable a los efectos del tabaquismo y el bajo nivel socioeconómico , dos factores de riesgo bien establecidos para el envejecimiento acelerado.

La diferencia entre el estrés bueno y el tóxico

El buen estrés (una exigencia o desafío que usted puede afrontar fácilmente) es bueno para su salud. De hecho, el ritmo de estos desafíos diarios, que incluyen alimentarse, limpiar el desorden, comunicarse entre sí y realizar su trabajo, ayuda a regular su sistema de respuesta al estrés y a mantenerse en forma.

El estrés tóxico, por otro lado, desgasta el sistema de respuesta al estrés de maneras que tienen efectos duraderos, como explica el psiquiatra y experto en trauma Bessel van der Kolk en su libro más vendido “El cuerpo lleva la cuenta“.

Los primeros efectos del estrés tóxico suelen ser síntomas persistentes como dolor de cabeza, fatiga o dolor abdominal que interfieren con el funcionamiento general. Después de meses de síntomas iniciales, puede surgir una enfermedad en toda regla con vida propia, como migrañas, asma, diabetes o colitis ulcerosa.

Cuando estamos sanos, nuestros sistemas de respuesta al estrés son como una orquesta de órganos que milagrosamente se sintonizan y tocan al unísono sin nuestro esfuerzo consciente, un proceso llamado autorregulación. Pero cuando estamos enfermos, algunas partes de esta orquesta luchan por regularse, lo que provoca una cascada de desregulación relacionada con el estrés que contribuye a otras condiciones.

Por ejemplo, en el caso de la diabetes, el sistema hormonal tiene dificultades para regular el azúcar. En la obesidad, el sistema metabólico tiene dificultades para regular la ingesta y el consumo de energía. Con la depresión, el sistema nervioso central desarrolla un desequilibrio en sus circuitos y neurotransmisores que dificulta la regulación del estado de ánimo, los pensamientos y las conductas.

‘Tratar’ el estrés

Aunque la neurociencia del estrés en los últimos años ha brindado a investigadores como yo nuevas formas de medir y comprender el estrés, es posible que haya notado que en el consultorio de su médico, el manejo del estrés no suele ser parte de su plan de tratamiento.

La mayoría de los médicos no evalúan la contribución del estrés a las enfermedades crónicas comunes de un paciente, como la diabetes, las enfermedades cardíacas y la obesidad, en parte porque el estrés es complicado de medir y en parte porque es difícil de tratar. En general, los médicos no tratan lo que no pueden medir.

La neurociencia y la epidemiología del estrés también han enseñado a los investigadores recientemente que las posibilidades de desarrollar enfermedades físicas y mentales graves en la mediana edad aumentan dramáticamente cuando las personas están expuestas a traumas o eventos adversos, especialmente durante períodos vulnerables como la infancia.

Durante los últimos 40 años en Estados Unidos, el alarmante aumento de las tasas de diabetes, obesidad, depresión, trastorno de estrés postraumático, suicidio y adicciones apunta a un factor contribuyente que estas diferentes enfermedades comparten: el estrés tóxico.

El estrés tóxico aumenta el riesgo de aparición, progresión, complicaciones o muerte prematura por estas enfermedades.

Sufrir de estrés tóxico

Debido a que la definición de estrés tóxico varía de una persona a otra, es difícil saber cuántas personas luchan con él. Un punto de partida es el hecho de que alrededor del 16% de los adultos informan haber estado expuestos a cuatro o más eventos adversos en la infancia. Este es el umbral de mayor riesgo de enfermedades en la edad adulta.

Las investigaciones que se remontan a antes de la pandemia de Covid-19 también muestran que alrededor del 19% de los adultos en EE.UU. tienen cuatro o más enfermedades crónicas. Si tienes al menos una enfermedad crónica, puedes imaginar lo estresantes que deben ser cuatro.

Y alrededor del 12% de la población estadounidense vive en la pobreza, el epítome de una vida en la que las demandas superan los recursos cada día. Por ejemplo, si una persona no sabe cómo llegará al trabajo cada día, o no tiene una manera de arreglar una tubería de agua que gotea o resolver un conflicto con su pareja, su sistema de respuesta al estrés nunca podrá descansar. Una o cualquier combinación de amenazas puede mantenerlos en alerta máxima o apagarlos de una manera que les impida intentar hacer frente.

Agregue a estos grupos superpuestos a todos aquellos que luchan contra relaciones de acoso, falta de vivienda, cautiverio, soledad severa, que viven en vecindarios con alta criminalidad o que trabajan en o cerca de ruido o contaminación del aire. Parece conservador estimar que alrededor del 20% de las personas en Estados Unidos viven con los efectos del estrés tóxico.

Reconocer y gestionar el estrés y sus condiciones asociadas

El primer paso para controlar el estrés es reconocerlo y hablar con su médico de atención primaria al respecto. El médico puede realizar una evaluación que incluya una medida de estrés autoinformada.

El siguiente paso es el tratamiento. Las investigaciones muestran que es posible volver a entrenar un sistema de respuesta al estrés desregulado. Este enfoque, llamado “medicina del estilo de vida“, se centra en mejorar los resultados de salud mediante el cambio de conductas de salud de alto riesgo y la adopción de hábitos diarios que ayuden a autorregular el sistema de respuesta al estrés.

Adoptar estos cambios en el estilo de vida no es rápido ni fácil, pero funciona.

El Programa Nacional de Prevención de la Diabetes, el programa de enfermedades cardíacas “UnDo” de Ornish y el programa de PTSD del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., por ejemplo, logran desacelerar o revertir las afecciones crónicas relacionadas con el estrés a través de grupos de apoyo semanales y práctica diaria guiada durante seis a nueve meses. Estos programas ayudan a enseñar a las personas cómo practicar regímenes personales de manejo del estrés, dieta y ejercicio de manera que desarrollen y mantengan sus nuevos hábitos.

Actualmente existe evidencia sólida de que es posible tratar el estrés tóxico de manera que mejoren los resultados de salud de las personas con afecciones relacionadas con el estrés. Los próximos pasos incluyen encontrar formas de ampliar el reconocimiento del estrés tóxico y, para los afectados, ampliar el acceso a estos enfoques de tratamiento nuevos y eficaces.

*Lawson R. Wulsin, profesor de Psiquiatría y Medicina Familiar, Universidad de Cincinnati