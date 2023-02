“Súper raro”: El gigantesco insecto de la era de los dinosaurios descubierto en un supermercado

Un gigante insecto descubierto en la fachada de un supermercado Walmart de Arkansas, en EE.UU. ha establecido récords históricos. El Polystoechotes punctata o crisopa gigante es el primero de su tipo registrado en el este de América del Norte en más de 50 años, y el primer registro de la especie en el estado.

La crisopa gigante anteriormente estaba muy extendida en el este de América del Norte, pero desapareció en la década de 1950. Este descubrimiento sugiere que puede haber poblaciones de reliquias de este gran insecto de la Era Jurásica aún por descubrir, explicó en un comunicado Michael Skvarla, director del Laboratorio de Identificación de Insectos de Penn State.

Skvarla encontró el espécimen en 2012, pero lo identificó erróneamente y solo descubrió su verdadera identidad después de impartir un curso en línea basado en su colección personal de insectos en 2020. Recientemente, escribió un artículo sobre el descubrimiento en la revista Proceedings of the Entomological Society de Washington.

“Lo recuerdo vívidamente, porque estaba caminando hacia Walmart para comprar leche y vi este enorme insecto en el costado del edificio”, dijo Skvarla, quien en ese momento era estudiante de doctorado en la Universidad de Arkansas. “Pensé que se veía interesante, así que lo puse en mi mano e hice el resto de mis compras con él entre mis dedos. Llegué a casa, lo guardé y rápidamente lo olvidé durante casi una década”.

No fue hasta la pandemia de Covid-19 que la crisopa gigante encontraría su momento para brillar. En el otoño de 2020, con el mundo encerrado, Skvarla estaba enseñando Entomología 432: Biodiversidad y evolución de insectos en Penn State. Impartió el curso de laboratorio a través de Zoom, con estudiantes que lo seguían de forma remota con microscopios prestados, y usó su propia colección personal de insectos como muestras.

Cuando fue a demostrar las características de un espécimen que previamente había etiquetado como “hormiga león”, Skvarla notó que las características no coincidían con las del insecto depredador parecido a una libélula. En cambio, pensó que se parecía más a una crisopa. Una crisopa gigante tiene una envergadura de aproximadamente 50 milímetros, que es bastante grande para un insecto, un claro indicador de que el espécimen no era una hormiga león, como Skvarla lo había etiquetado erróneamente. Los estudiantes se pusieron a trabajar comparando funciones, y se hizo un descubrimiento, en vivo en Zoom.

“Estábamos viendo lo que el Dr. Skvarla vio bajo su microscopio y él está hablando de las características y luego simplemente se detiene”, dijo Codey Mathis, candidato a doctorado en entomología en Penn State. “Todos juntos nos dimos cuenta de que el insecto no era lo que estaba etiquetado y, de hecho, era una crisopa gigante súper rara. Todavía recuerdo la sensación. Fue tan gratificante saber que la emoción no se apaga, la maravilla no se pierde. Aquí estábamos haciendo un verdadero descubrimiento en medio de un curso de laboratorio en línea”.

Para una confirmación adicional, Skvarla y sus colegas realizaron análisis de ADN molecular en la muestra. Desde que confirmó su verdadera identidad, Skvarla ha depositado el insecto de forma segura en las colecciones del Museo Entomológico Frost en Penn State, donde los científicos y estudiantes tendrán acceso a él para futuras investigaciones.

“Fue una de esas experiencias que no esperas tener en un curso de laboratorio de requisitos previos”, Louis Nastasi, candidato a doctorado que estudia entomología en Penn State. “Aquí estábamos, solo mirando especímenes para identificarlos y, de repente, de la nada, aparece este increíble nuevo registro”.

¿Descubrimiento o recuperación?

El hecho de que se haya visto una crisopa gigante en el área urbana de Fayetteville, Arkansas, puede revelar una historia más amplia sobre la biodiversidad y un entorno cambiante, explicó Skvarla. Dijo que las explicaciones sobre la desaparición de la crisopa gigante de América del Norte varían, y en gran medida sigue siendo un misterio.

Los científicos plantean la hipótesis de que la desaparición del insecto podría deberse a la cantidad cada vez mayor de luz artificial y la contaminación de la urbanización; supresión de incendios forestales en el este de América del Norte, si los insectos dependen de entornos posteriores al incendio; la introducción de depredadores no nativos como los grandes escarabajos terrestres; y la introducción de lombrices de tierra no nativas, que alteraron significativamente la composición de la hojarasca y el suelo del bosque.

“La entomología puede funcionar como un indicador principal de la ecología”, dijo Skvarla. “El hecho de que este insecto haya sido visto en una región en la que no se ha visto en más de medio siglo nos dice algo más amplio sobre el medio ambiente”.

Los investigadores analizaron una gran cantidad de registros de colecciones de crisopas gigantes, incluidas las colecciones de museos y las presentaciones científicas de la comunidad, y los colocaron en un solo mapa para determinar su distribución. Los registros abarcan un amplio rango geográfico, desde Alaska hasta Panamá, e incluyen múltiples ecorregiones tanto en el este como en el oeste de América del Norte. El mapa reveló que el espécimen de Arkansas fue el primero visto en el este de América del Norte en más de 50 años.

Fayetteville se encuentra dentro de las montañas Ozark, que se sospecha que son un punto crítico de biodiversidad, según Skvarla y su coautor J. Ray Fisher del Museo Entomológico de Mississippi en la Universidad Estatal de Mississippi.

Dijeron que se conocen docenas de especies endémicas, incluidas 68 especies de insectos, de los Ozarks y al menos 58 especies de plantas y animales tienen poblaciones muy disjuntas con representantes en la región. Explican que el área está poco estudiada en comparación con regiones de biodiversidad similar, como los Apalaches del sur.

“Esta combinación hace de la región un lugar ideal para que un insecto grande y llamativo se esconda sin ser detectado”, dijeron.

El misterio sigue siendo cómo llegó el insecto al exterior de un Walmart. El hecho de que se encontrara en el costado de un edificio bien iluminado por la noche sugiere que probablemente se sintió atraído por las luces y pudo haber volado al menos a unos cientos de metros de donde se originó, explicó Skvarla. “Podrían haber pasado 100 años desde que estuvo en esta área, y han pasado años desde que se vio cerca de ella. El siguiente lugar más cercano en el que se encontraron estaba a 1.200 millas de distancia, por lo que es muy poco probable que haya viajado tan lejos”.

Los investigadores señalan que sospechan que el nuevo espécimen representa una población oriental rara y sobreviviente de crisopas gigantes que evadieron la detección y la extinción.

“El descubrimiento no siempre tiene el mismo tipo de comprensión sobre las personas que tal vez tenía hace 100 años”, dijo Nastasi. “Pero un hallazgo como este realmente destaca que incluso en una situación común y corriente, todavía hay una gran cantidad de descubrimientos por hacer sobre los insectos”.