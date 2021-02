Vacuna de Sinovac muestra ser segura en personas mayores de 60 años, según estudio publicado en revista científica The Lancet

Justo en medio de la polémica suscitada en los últimos días en el país a propósito de cuestionamientos a la vacuna de Sinovac que desde esta semana comenzó a administrarse a adultos mayores, y que obligó a organizaciones y expertos médicos chilenos a defender su uso, la prestigiosa revista científica The Lancet publicó un estudio que precisamente, avala su seguridad para personas de más de 60 años.

De acuerdo a los resultados de los ensayos clínicos de fase I y II, se trata del primer informe de una vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 probada en este rango etario.

Tal como lo señalaron expertos, la eficacia de la vacuna tiende a reducirse en los adultos mayores debido al proceso de envejecimiento inmunitario, pero los hallazgos mostraron que la vacuna de Sinovac es bien tolerada e inmunogénica en adultos sanos de 60 años o más, y las respuestas de anticuerpos neutralizantes al nuevo coronavirus vivo no se reducen en esta población.

Según el informe de Lancet, Sinovac realizó entre mayo y junio de 2020 un ensayo clínico de fase 1/2 aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de CoronaVac en adultos sanos de 60 años o más en Renqiu, provincia de Hebei, en el norte de China, cercana al lugar del brote en diciembre de 2019.

Un total de 72 participantes con una edad promedio de 65,8 años se inscribieron en el ensayo clínico de fase I. Cada grupo de intervención y grupo de placebo tuvo 24 participantes. En el ensayo clínico de fase II, reclutó a 350 participantes con una edad promedio de 66,6 años. Cada grupo de intervención tenía 100 participantes y el grupo de placebo tenía 50.

Todas las reacciones adversas fueron leves o de gravedad moderada. Las reacciones notificadas con más frecuencia fueron dolor en el lugar de la inyección, que ocurrió entre 39 participantes, y fiebre, que ocurrió entre 14 personas.

La mayoría de las reacciones adversas ocurrieron dentro de los siete días de la vacunación y los participantes se recuperaron dentro de las 48 horas.

Hasta agosto, siete participantes (2% del total) informaron ocho eventos adversos graves, considerados no relacionados con la vacunación. Se consideró que todos los eventos adversos graves no estaban relacionados ni con la vacuna ni con el placebo. Al 20 de enero, no se han reportado eventos adversos graves relacionados con la vacuna.