Vivos x el Océano: El evento que reúne a los científicos por YouTube

Los misterios de la ballena azul, la vida de los pingüinos, la basura marina y la amenaza salmonera se tomarán las pantallas el próximo lunes 8 de junio para celebrar el Día Mundial de los Océanos.

Siete organizaciones del país se unieron para ofrecer una cartelera científica-cultural que se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través de YouTube. El objetivo es acercar el océano a la gente que está en sus casas producto del confinamiento de una forma dinámica y entretenida. “Esta iniciativa está pensada para un público que no es experto en ciencias del mar. La idea es mostrar el océano de una manera sencilla, para celebrar el día del océano con toda la gente y no sólo con la comunidad científica”, dice Carolina Ezquer, bióloga marina y coordinadora del Programa Chile es Mar.

Nudibranquio o babosa de mar (Itaxia falklandica), sobre un alga roja en el Estrecho de Magallanes. Foto: Catalina Velasco

El evento es convocado por Fundación Mar y Ciencia y cuenta con la participación de Algalab, Copas Sur-Austral, Fundación Oceanósfera, Chile es Mar, Océanos Prehistóricos y Núcleo Pintarroja. “Estamos muy entusiasmados y hemos trabajado en colaboración para entregar un evento de calidad, ameno e interesante, y que además ofrezca un momento de distracción en estos tiempos difíciles. Personas de todo el mundo podrán acceder a la transmisión en vivo que cuenta con la participación de reconocidos investigadores de clase mundial”, explica Felipe Pizarro, biólogo marino y director ejecutivo de Mar y Ciencia.

El line up y las temásticas son las siguientes:

Catalina Velasco, bióloga marina y cofundadora de Mar y Ciencia, explica que la gente cada vez tiene mayor interés por aprender temáticas relacionadas con la naturaleza y con el océano en particular. “Desde que estamos encerrados por la pandemia, estamos valorando más nuestro entorno, el medio natural, y me eso me parece muy positivo y muy necesario, porque la única manera de que la ciudadanía pueda empoderarse para proteger los ecosistemas naturales, como el océano y las costas, es conociéndolos”.

Para Erasmo Macaya, bióloga marino, ficólogo e investigador del AlgaLab, es importante que los científicos realicen difusión de sus conocimientos sobre los océanos porque éstos son vitales para la existencia de las especies. “De hecho, la vida se inició en los océanos. Actúan como reguladores del clima, capturan una gran cantidad de CO2, producen una fracción importante del oxígeno que respiramos a diario, son una importante fuente de recursos (alimento, minerales, entre otros)”, explica el académico de la UdeC. Sin embargo, pese a su relevancia, no los tratamos muy bien: “Los hemos contaminado y sobreexplotado muchas de sus especies. Algunos estudios indican que sólo conocemos el 9% de las especies que viven en ellos. Queda mucho por conocer y descubrir. En la medida que lo acercamos a la comunidad se valora y se reconoce su importancia”, agrega.

La cita con los científicos es el lunes 8 de junio a partir de las 18 horas. La transmisión completa se puede seguir en el siguiente link: https://www.youtube.com/c/FundacionMaryCiencia