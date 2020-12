¿A cuántas personas le puedo dar mi patrocinio? Guía sobre cómo firmar por las candidaturas independientes a la Convención

El martes 15, el Servel habilitó el sitio para que las personas puedan firmar o patrocinar alguna candidatura independiente para que pueda competir en la elección del 11 de abril donde se van a elegir a los 155 convencionales constitucionales.

Esto, luego de que el Congreso despachara la norma que facilita la inscripción de candidaturas independientes para la Convención, agregando la norma para que los patrocinios se puedan hacer de forma digital. El plazo Aquí, una serie de respuestas de las dudas que han surgido en los últimos días.

¿Qué significa patrocinar a una candidata o candidato independiente a la Convención Constitucional?

El patrocinar a un candidato o candidata significa darle tu apoyo para que pueda postular para participar en la elección de constituyentes. No puedes elegir más de uno, como establece el inciso 11 de la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios. Es importante ser responsable con la información que pide el Servel, pues por ejemplo, el prestar un falso testimonio, acarrea penas de presidio menor en grado mínimo a medio, y multas que van de 1 a 3 UTM (es decir de 50 a 150 mil pesos aprox).

¿Qué requisitos debo cumplir para patrocinar a alguien?

Debes ser ciudadano con derecho a sufragio, con tu domicilio electoral en el distrito relativo al candidato al cual deseas patrocinar. Es importante no estar afiliado a un partido político legalmente constituido o en formación. Para la inscripción está la forma clásica de jurar ante notario, o puedes ingresar al Servel, que habilitó el siguiente enlace: https://patrocinantes.servel.cl/ y escribir (o conseguir si aún no lo has hecho) tu Clave Única. Con ella saldrán tus datos y tu distrito, y por defecto aparecerán las opciones de los candidatos para la Convención que están en ese distrito para que puedas seleccionar al que deseas patrocinar.

¿Dónde puedo ingresar para patrocinar una candidatura?

Para patrocinar a algún candidato se debe ingresar a https://patrocinantes.servel.cl/auth/login con el rut y la Clave Única. Una vez ingresado visualizarás tus datos personales, el distrito electoral que corresponde a su inscripción electoral y los candidatos y candidatas que puede patrocinar.

¿Hasta cuándo se puede patrocinar a una candidata o candidato?

La fecha límite para patrocinar es el 11 de enero del 2021.

¿A cuántas personas puedo patrocinar?

Según lo declara la Ley 18.700, en su artículo 11, sólo se podrá patrocinar una declaración por elección Si se llegase a realizar más de una, sólo será válida la que se presente primero.

¿Cuántas firmas necesita un candidato o candidata independiente para que su candidatura sea aprobada?

Existen tres opciones.

En el caso de que se quiera inscribir bajo el alero de un partido, no necesitará aportar firmas.

Si acude junto a más independientes, la cantidad de firmas requeridas para la totalidad del grupo será el equivalente al 1,5% de los electores que votaron en las parlamentarias de 2017 en el distrito elegido.

Finalmente, si se quiere postular como independiente sin ningún tipo de apoyo, las firmas necesarias serán de un 0,4%.