Bárbara Rebolledo (Ind-Evópoli): “Quiero que se incorpore el derecho a formar familia y que el Estado garantice el reconocimiento de la infertilidad como una enfermedad”

Dejar atrás la “mentalidad capitalina” para conseguir una descentralización que incorpore “la realidad rural y regional a nivel constitucional” es una de las banderas que busca defender Bárbara Rebolledo. La periodista y exconductora de televisión nació y creció en Talca por lo que se decidió a competir como candidata constituyente por el distrito 17. Su nombre estará en la lista de Vamos por Chile, a través de un cupo Evópoli.

Además de la descentralización como prioridad, Rebolledo propone que se ponga al centro de la sociedad “la infancia y el derecho a formar familia”, la protección a los adultos mayores y el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico.

¿Cuáles son los principales desafíos que percibe en todo el proceso constituyente?

Diría que los principales desafíos han sido que primero es informar en qué consiste realmente el proceso constituyente. Me he dado cuenta en mi trabajo en terreno que hay bastante desconocimiento de cuál va a ser la labor del trabajo constituyente, el periodo que va a significar la redacción de esta nueva Constitución y cuáles son los alcances concretos que tiene. También me he dado cuenta que estamos al debe en materia informativa porque nosotros muchas veces informamos con una mentalidad más capitalina y nos olvidamos del acceso a la información en zonas de regiones.

Entre sus propuestas está que el Estado debe tener como principio fundamental la equidad de género y garantizar una vida libre de violencia. ¿Cómo vislumbra qué será construir esta nueva carta fundamental con perspectiva de género?

Siento que en el primer paso ya lo hemos dado al hacer una Convención paritaria. Este es un ejercicio único en el mundo. Hay experiencias de participación de mujeres en convenciones constituyentes pero que por ley haya sido estipulado que exista paridad, creo que ya nos pone en un buen pie de partida. Y lo otro es que nosotros debemos generar un Estado que sea capaz de elaborar políticas públicas, que prevengan, protejan y también que tengan la capacidad de reparación para las víctimas de violencia.

En concreto, ¿qué significa para usted poner a la “infancia y el derecho a formar familia” como el centro de la sociedad?

La familia es fundamental dentro del desarrollo de la sociedad. Estamos constantemente discutiendo acerca de temas que son súper complejos como el derecho a la vida o la eutanasia pero creo que nunca se ha incorporado el derecho a formar famiilia y el reconocimiento que debe tener la infertilidad como una enfermedad. Hoy día no ha sido catalogada y afecta a un 15% de la población de nuestro país, hay personas que quieren formar familias y no pueden hacerlo porque no pueden financiar un tratamiento de fertilidad asistida.

¿A qué se refiere?

Lo que quiero es que se incorpore el derecho a formar familia y que sea el Estado garantice primero, el reconocimiento de la infertilidad como una enfermedad. Segundo, que las políticas públicas dentro del ministerio de Salud amplíen las coberturas. De esa manera vamos a obligar al sistema privado a modificar todos los tratamientos para que no se transforme esto en un negocio carísimo y también extenderlo a las familias homoparentales.

¿De qué forma se podría reafirmar una mayor protección a los adultos mayores y personas con capacidades distintas?

Siento que somos un país súper fundacionalista, es decir, le entregamos muchas soluciones a las fundaciones. No digo que haya que negarlas pero creo que el Estado debe ser la primera entidad que debe responder a las necesidades de los adultos mayores, al reconocer el trabajo de las mujeres cuidadoras. Necesitamos que en las políticas públicas pueda ir el reconocimiento de estas personas porque nos olvidamos del que está postrado y del que cuida al postrado en el sistema actual. Que una persona esté obligada a hacerlo tiene una carga psicológica tremendam porque no puede salir a trabajar y debe cuidar a una persona.

¿Qué modificaciones plantearía en materia de descentralización?

La descentralización es una prioridad, necesitamos incorporar la realidad rural y regional a nivel constitucional. Necesitamos que las políticas públicas también sean desarrolladas y realizadas en torno a la realidad de cada región. Determinar medidas a nivel nacional no siempre es coherente con las necesidades y requerimientos particulares de cada comuna. Creo que el primer paso que debemos dar es descentralizar, los gobiernos locales deben tener mayor autonomía financiera, administrativa y capacidad política para desarrollar consultas ciudadanas, que estas puedan ser vinculantes en cada comuna.

¿Qué es lo que mantendría de la actual carta que nos rige?

Evidentemente tenemos que seguir respetando los tratados internacionales, seguir siendo una república. Como país debemos reconocer la igualdad y extender esta igualdad de derechos categóricamente al hombre y a la mujer. Son cosas en general que se pueden mantener dentro de la Constitución. No creo que la Constitución necesite de una retroexcavadora y cambiar los quince capítulos, me gustaría que fuera más bien una Constitución corta, clara y precisa.