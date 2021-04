Benito Baranda (Ind): “El derecho al asilo para los migrantes debería estar contemplado en la Constitución”

“El mayor dolor social que todavía seguimos viviendo en Chile es el respeto a la dignidad de las personas independiente de donde provengan”. Esa es una de las definiciones del psicólogo Benito Baranda, candidato a la convención por el distrito 12 (Puente Alto, La Florida, Pirque y La Pintana).

El exdirector nacional del Hogar de Cristo y fundador de la organización América Solidiaria se presenta como independiente al alero del movimiento Independientes No Neutrales. “Soy partidario de un camino progresivo hacia un parlamentarismo. Si bien apoyo un régimen semipresidencial, lo considero como algo transitorio”, señala respecto al régimen político.

Dado su trabajo social, ¿cuál es su opinión sobre la relación que debería existir entre el Estado y la migración?

Si la Constitución reconoce la dignidad de toda persona, reconoce que no puede ser discriminada y que puede ejercer su propia libertad, eso debe ser también para las personas que llegan de otras naciones a nuestro país. La dignidad no depende ni de la raza, que es un invento que hemos tenido los seres humanos, ni depende tampoco de la procedencia de una persona. Esa dignidad tiene que ser salvaguardada y respetada. En la actual legislación que acaba de ser publicada en el Diario Oficial no sale explícito el derecho al asilo. El derecho al asilo para los migrantes debería estar contemplado en la Constitución, solo está en la legislación. Y no debería tomarse esa atribución que toma el Estado de expulsar a personas de manera inmediata del país o en la frontera si han entrado por pasos no autorizados. Muchas de esas personas salen de sus países porque enfrentan problemas graves en sus países y por eso requieren asilos.

Uno de los derechos que resaltas en tu programa es el derecho a una vivienda digna, ¿cómo se puede concretar esto más allá de dejarlo escrito?

Cuando se anuncia un derecho en la Constitución esperamos que los cuerpos legislativos se vayan alineando con ese derecho. Y ahí, lo que tendríamos que desarrollar con mayor intensidad es una legislación que efectivamente promueva un desarrollo urbano que sea inclusivo. Hoy todas las políticas de subsidio están colgadas de un decreto con fuerza de ley de mediados de los años 70. Han habido definiciones de política urbana pero no están vinculada a la Constitución, no tienen un vínculo con algún derecho que se quiere garantizar a partir de la Constitución. Ese derecho ya en la Constitución permite que la legislación y la institucionalidad pública se ordene en relación a ese derecho y comience a ser exigible por parte de la ciudadanía.

En tu propuesta apoyas el estado plurinacional, ¿por qué crees que es la mejor opción?

Primero, en relación a lo que hay hoy del Estado unitario descentralizado no es así. La verdad es que seguimos teniendo un Estado extremadamente centralizado con un presidencialismo muy acentuado, un hiperpresidencialismo. Y cuando uno habla del Estado plurinacional lo que quiere es reconocer que los pueblos, los primeros pueblos que habitaban Chile tienen una dignidad y deben ser tratados dignamente por el resto de la sociedad. Eso implica un reconocimiento constitucional para después ordenar instituciones y darle grados de autonomía a esos pueblos, cosa que su cultura se mantenga viva y que tenga su propio régimen como pueblo.

Frente a la figura del Ejecutivo, ¿cambiarías la actual facultad de iniciativa exclusiva del Presidente?

Creo que hay que reformarla. Soy partidario de un camino progresivo hacia un parlamentarismo. Si bien apoyo un régimen semipresidencial, lo considero como algo transitorio. Para llegar a una democracia participativa, donde la ciudadanía se sienta involucrada en los deberes del Estado y en comunidad, deberemos ir apuntando hacia un parlamentarismo efectivo, donde en conjunto con el parlamento con aquellas autoridades que se vayan escogiendo a partir de ese parlamento se pueda ir elaborando un presupuesto, gasto y leyes que estén muy vinculadas a lo que están ocurriendo en la ciudadanía.

Uno de los debates es si pasar de dos cámaras a una sola, ¿cuál es tu postura?

O sea, de todas maneras deberíamos transitar hacia una sola cámara. Somos un país pequeño, con pocos habitantes y deberíamos tener una sola cámara que salvaguarde la representación territorial en esa cámara. Que efectivamente todos los territorios del país estén representados en esa cámara. No se justifica, y especialmente en la modalidad actual, el funcionamiento de ambas cámaras. Se repite mucho lo que hacen ambas. No se justifica un régimen bicameral.

Respecto a estos cambios, régimen parlamentario, una sola cámara, estado plurinacional, ¿eres de los que no descarta ir hacia una federalización?

Soy partidario de un regionalismo efectivo. No de un régimen federal. Creo que un régimen federal le pone una carga económica e institucional al Estado que es un muy engorrosa para Chile. Lo que requerimos principalmente es que las regiones puedan tomar decisiones en relación a lo que está ocurriendo en regiones.