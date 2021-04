Exequiel Silva (DC): “Lo que hay que cambiar es el rol marginal que hoy tiene el Estado en la Constitución”

“El establecimiento de un Estado social de derechos garantizados, descentralizado, paritario y plurinacional”. Así explica la “gran definición” de su candidatura Exequiel Silva, médico veterinario y exdiputado de la Democracia Cristiana. En noviembre del año pasado, bajó su candidatura como gobernador por Los Ríos para asumir otra carrera: ser uno de los representantes constituyentes por el distrito 24, que reúne a comunas como Valdivia, Panguipulli y Futrono.

¿Cómo afronta el hecho de ser ex parlamentario y hoy candidato constituyente?

No tengo ningún problema, al contrario, creo que es un plus producto de la experiencia que me dio haber estado en el Parlamento y haber conocido las dificultades que la Constitución tiene para seguir avanzando. Así que desde ese punto de vista lo veo como un plus.

Ha explicado en su campaña que el agua debe ser consagrada como un bien de uso público. ¿Qué debería pasar con los títulos de propiedad del agua en la próxima Constitución?

Son varias cosas. Creo que lo primero sería congelarlos. Por lo tanto, el Estado no debiera entregar más títulos y menos estarlos rematando como lo hace el día de hoy. Establecer normas para quienes no están utilizando esos derechos de agua porque hay un gran número que son meramente especulativos, por tanto, a eso yo no volvería. Y a los que se están dando uso, poner normas para que de a poco vayan pasando a manos del Estado.

También ha apuntado que el Estado tiene el deber de velar por una educación de calidad en la próxima Constitución. ¿Cómo pretende abordar esto, diferenciándose de la actual Constitución?

Lo que pasa es que la actual Constitución hace más hincapié en el derecho a la libertad de educación, porque hay que recordar que el principio rector de esta Constitución actual es el Estado subsidiario. El Estado es el que permite o que alienta a que haga todo lo posible, incluso en áreas donde a mi juicio nunca debería haber estado el sector privado, como es la educación, la salud o el tema previsional.

Entonces eso lo que hay que cambiar es el rol marginal del Estado en la Constitución. Que lo que ha significado es el deterioro y el achicamiento en la educación pública. Lo que tenemos que hacer en la Constitución es revalorar lo público y que, en definitiva, la gente no espere a tener recursos para que sus hijos vayan a una educación privada. Lo que tenemos que hacer es que el Estado gaste plata para que ojalá todos tengamos a nuestros hijos en la escuela pública, lo mismo que en el tema de salud.

Desde su perspectiva, ¿qué es lo que debería pasar con el actual Estado subsidiario?

Lo que hay que establecer es un Estado social de derechos, que garantice determinados derechos. Entre otros, los que ya hemos conversado: sacar la lógica de mercado de algunos derechos como educación, salud, pensiones o vivienda. Incluso he escuchado a algunos candidatos de derecha estar proponiendo eso como el ex ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg. Entonces, es necesario que también el Estado intervenga en aquello, eso es para mí poder avanzar y terminar con el Estado subsidiario. El mercado no puede estar regulando y definiendo todo en nuestra sociedad.

¿Cómo se puede otorgar más poder y recursos a los territorios en regiones?

Primero creo que hay que hacer reformas importantes. Hoy día vamos a tener un gobernador que va a representar a la región ante el Ejecutivo y eso cambia sustantivamente las cosas. Pero quedó pendiente una reforma, que es el tema del financiamiento y yo creo que aquí hay que avanzar, hay que avanzar mucho. O sea, la capacidad de decidir cómo gastar los recursos a mí me parece que es esencial, y más atribuciones. Creo que hay que tener un gobierno local que efectivamente tenga capacidades normativas, que tenga más recursos. Incluso en las regiones yo soy partidario de que avancemos en temas tributarios, ojalá una ley de rentas regionales que permita efectivamente cambiar la lógica tributaria y tener una descentralización fiscal.

En ese sentido, ¿cree que se debería mantener el país como un Estado unitario?

Creo en un Estado unitario, pero descentralizado.

¿Y con respecto a la posibilidad de asegurar un Estado plurinacional?

Me parece que no nos hemos dado cuenta, y digo esto porque se arrastra durante mucho tiempo, quizá la persona que más ha hablado esto es el senador Huenchumilla porque es un conocedor del tema muy cercano. Él ha señalado y en lo que yo concuerdo, es que esto es un problema político y el primer problema político es no reconocer en nuestra Constitución nuestro origen, la existencia de nuestros pueblos originarios.

¿Estaría a favor de cambiar el sistema de gobierno a uno semipresidencial?

Absolutamente. Soy partidario de un sistema semipresidencial. Creo que eso ayudaría a resolver las crisis que permanentemente hemos tenido en el último tiempo. Afianzaría las mayorías, el rol de los partidos, a que los partidos tuvieran mejores dirigentes y el rol del Parlamento sería más equilibrado en relación al presidencialismo que tenemos hoy en nuestro país.