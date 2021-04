Macarena Bravo (Ind-UDI): “El narcotráfico debe ser considerado como un atentado a los Derechos Humanos”

La cientista política Macarena Bravo (27), nació en Maipú, una de las comunas del distrito 8 por las que buscará ser elegida como constituyente (las otras son Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Tiltil y Quilicura).

Durante su campaña, Bravo, candidata independiente por el pacto Vamos por Chile (cupo UDI) ha resaltado que vivió en los blocks de Olimpo con O´Higgins y en la Villa Doña Margarita, y que sabe lo que es vivir día a día con la delincuencia.

Ha dicho que es importante el derecho de vivir sin miedo, vivir con seguridad, ¿hay forma de que una Constitución pueda asegurar esto?

Para mi es muy importante levantar con mucha fuerza un problema social que afecta a la mayoría de los chilenos que es el tema de la delincuencia. En ese el derecho a vivir sin miedo es fundamental. Soy maipusina, soy hija de feriante, vivo la delincuencia, crecí con ella. Y en ese sentido creo que el Estado debe garantizar nuestra seguridad y nuestro derecho a vivir sin miedo, y cuando lo planteo no lo hago como un derecho social, sino como una garantía: el Estado debe garantizar la seguridad de todos los chilenos.

¿Y cómo espera lograrlo?

En esa línea mis propuestas son entregarle más atribuciones a los municipios en materia de seguridad. El narcotráfico hoy en Chile está muy potente. Tenemos que levantar eso con mucha más fuerza porque no es tan visible. Creo que una propuesta concreta para enfrentar en narcotráfico es que hoy tal como se trata de forma especial el terrorismo en la Constitución y se dice que es un atentado contra los Derechos Humanos, a mi me parece que el narcotráfico debe estar considerado en las mismas dimensiones y ser considerado un atentado a los DD.HH. Lo que buscan los narcotraficantes es la dominación territorial y política. Es el foco principal de la delincuencia.

¿Cuál es tu postura respecto a quienes han señalado la importancia de que se garantice el derecho a la vivienda digna?

Creo que es fundamental que en este debate constitucional se garanticen el acceso a la vivienda, porque cuando hablamos de derechos sociales estamos hablando de justicia social y creo que el camino correcto para ello es que el Estado garantice estructuras para dar acceso a estos derechos. Creo que este grave problema no van a ser resueltos solo con que se garantice este acceso (…) creo que algo esencial que debe estar en la nueva Constitución es la modernización del Estado y un principio de eficiencia de los recursos de este mismo para que el sueño de tener servicios de calidad por parte del Estado sea realidad.

Sobre el Estado, ¿considera que debiera cambiarse el concepto de Estado subsidiario que muchos aluden existe en la actual?

El principio de subsidiariedad no es más que poner a las personas en el centro de la acción pública y con ello dar preponderancia a la sociedad frente al Estado. Creo que eso es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Mi padre es feriante. Creo que también desde las ferias libres se desarrollan distintos emprendimientos que también puede nacer de este rol del Estado y de la acción de la sociedad en distintos ámbitos de desarrollo del país. Por otra parte, el Estado subsidiario permite ampliar el Estado o reducirlo según las circunstancias. Es algo prudencial. No es, como algunos han dicho, que por definición el principio de subsidiariedad es menos Estado.

¿Cuál es tu opinión sobre consagrar en la Constitución el concepto de Estado Plurinacional?

Creo que es fundamental que haya un reconocimiento transversal a los pueblos originarios, y un respeto transversal hacia sus costumbres, pero creo que en Chile debe haber un Estado Unitario y no Plurinacional. (El Estado Unitario) es parte de la tradición constitucional, y querer romper con eso de un momento a otro podría ser grave. Tenemos que estar preparados para estos cambios profundos y estructurales.

Uno de los temas que ha salido al debate es sobre el derecho a la vida y el derecho a decidir, ¿cuál es tu postura al respecto?

Para mí es fundamental que en la Constitución esté consagrado el derecho a la vida porque creo en la vida desde la concepción y creo que hay que defender eso con mucha fuerza. Por otra parte, no se conciben los derechos de las personas sin partir con algo esencial que es el derecho a la vida. Considero que hay libertades pero ella no pueden ser basadas en pasar a llevar la libertad y la vida de quien no puede defenderse como es el caso de quien está por nacer.

¿Mantendrías la forma actual en que está redactado?

Lo mantendría como está. No haría un cambio respecto a ese tema. Creo que hay hechos científicos que han demostrado que hay vida desde la concepción y eso solo se puede rebatir con pruebas contrarias y hasta el minuto no existen estudios que evidencien eso.