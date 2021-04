Valeria Villegas (PR): “El acceso a una salud sexual y reproductiva como derecho, va de la mano con un enfoque de género en la Constitución”

“Un sello mío es acercar la justicia a la ciudadanía. Si bien no lo tengo dentro del proyecto, me parece relevante la creación de una Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con cómo a las personas se les permite accionar a favor de sus derechos por abusos cometidos por parte del Estado”. Así explica su principal motor Valeria Villegas, candidata constituyente por el distrito 13 (El Bosque-San Miguel).

Abogada feminista, expresidenta de la Federación de la Universidad Central y militante del Partido Radical, Villegas competirá en la Lista del Apruebo por un escaño en la Convención.

¿Por qué decidió ir en la Lista del Apruebo y en el distrito 13?

Además de que milite en el Partido Radical hace 20 años, es una lista en la que me siento representada. Como también veo a otros actores sociales y políticos en otras listas como Apruebo Dignidad donde también me veo representada, tenemos muchos temas en común. Y el distrito 13 porque es un distrito que ha sido fundamental para las luchas sociales. Es un distrito que ha vivido fuertemente la desigualdad pero que también se ha posicionado y ha sabido poner dentro de la agenda pública todas estas demandas.

El primer pilar de su campaña es levantar una Constitución “de cara a la ciudadanía” y que la participación ciudadana sea incorporada en el reglamento. ¿Cómo debería materializarse esa participación ciudadana?

No pasa sólo por el reglamento de la Constitución, sino en tener un enfoque de democracia participativa a través de la incorporación de mecanismos directos de participación de la ciudadanía. Esta ciudadanía tiene la posibilidad de generar un control, de solicitar rendición de cuentas a las autoridades públicas por las que han votado. Bajo este modelo de gobierno abierto, creo importante establecer estas medidas en el reglamento de la Constitución y también en el cuerpo de la Constitución. A nivel reglamentario, establecer que los cabildos territoriales deben ser representativos del territorios y establecer algunos elementos que vayan a representar los órganos, o las personas que van a representar estos cabildos territoriales.

Otros candidatos constituyentes apuntan a que es contrario a la Constitución actual y al acuerdo del 15 de noviembre que se incorporen mecanimos como plebiscitos dirimentes en la Convención. ¿Qué opina ante esto?

Todos aquellos que están dispuestos a dialogar en este proceso constituyente de espalda a la ciudadanía, son aquellos que quieren mantener el status quo. Es absurdo considerar que sería inconstitucional, si esta Constitución va a dejar de existir. Por lo tanto, el seguir con estas lógicas de la Constitución de Pinochet en cuanto a la posibilidad de participación ciudadana e incorporación de mecanismos de democracia directa, es no entender el proceso constituyente que estamos viviendo.

¿Cuáles son los principales derechos sexuales y reproductivos que se deberían discutir en la nueva carta fundamental?

Es muy importante el acceso a una salud sexual y reproductiva como un derecho, pero esto va de la mano con un enfoque de género en la Constitución. Donde a nivel de principios constitucionales, pudiésemos establecer determinados principios que vayan a generar una línea de acción para resolver determinados conflictos. Por ejemplo, el principio de no discriminación, el principio de igualdad, entendiendo esto que tienen consecuencias distintas para la vida de las personas y para la vida de las mujeres. Luego en el articulado el derecho a la salud sexual y reproductiva que tiene dos caras. Primero, el derecho a vivir una sexualidad libre de discriminación y sin exclusión; y también considerar del derecho al cuidado sanitario.

La abogada Lieta Vivaldi señaló a La Tercera en una ocasión que hay otro elemento esencial que se debe discutir en esto, que es que se requieren prestaciones positivas por parte del Estado para poder llevar a cabo estos derechos. ¿Está de acuerdo con esto?

Estoy absolutamente de acuerdo, por cierto si el Estado no se compromete con la ejecución de acciones afirmativas en pos del establecimiento de estos principios y normas constitucionales, va a significar que va a ser letra muerta en definitiva. Acá se necesita una estrategia multisectorial para terminar con la falta de oportunidades que han vivido las mujeres, y con esta brecha que existe en relación a nuestra participación como seres humanos en igualdad de derechos.

¿Cómo se deberían abordar los recursos naturales naturales en el plano constitucional?

Creo en la nacionalización de los recursos naturales y hay que entender también que nuestros recursos son sujetos de derecho, entonces es importante avanzar más allá de la nacionalización y la preservación. Asimismo, precisar que el agua debe ser considerada como un derecho humano, como un bien nacional de uso público y que debe tener un uso preferente para el consumo humano.

¿Qué otros constituyentes o candidatos constituyentes le gustaría ver en el Palacio Pereira?

Al profesor Fernando Atria me gustaría verlo, confío en su experiencia y conocimiento. De Independientes No Neutrales me gustaría ver a Andrés Pérez que es un gran amigo con quien trabajé en la Asociación de Músicos Profesionales, también a otros correligionarios míos que van de candidatos como Alberto Robles, con quien tengo una gran sintonía.